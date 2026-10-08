“我们不会停止招聘”：大华银行总裁阐述在人工智能重塑入门级工作之际，计划招聘1000名毕业生

这些职位将包括个人金融服务和反洗钱等领域。

总裁Wee Ee Cheong表示，银行致力于投资下一代，并建立大华银行在未来几年所需的人才队伍。 图片来源：大华银行

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【新加坡】大华银行 (UOB) 周四（10月8日）宣布，计划在一年内招聘1000名年轻毕业生，并扩大其零工就业计划，以涵盖面向客户和销售咨询的职位。

在大华银行第八届年度员工活动“卓越U节2026”（Better U Festival 2026）上，总裁Wee Ee Cheong指出，人工智能可以执行目前由入门级员工和应届毕业生完成的许多常规任务。

Wee Ee Cheong对包括许多银行年轻员工在内的观众说：“（但是）我们不会停止招聘。我认为你们所有人都需要机会来获得经验、建立专业知识并发展自己的职业生涯。”

他表示，银行致力于投资下一代，并建立大华银行在未来几年所需的人才队伍。

为此，到明年10月，该行将在新加坡总共招聘1000名年轻毕业生， 其中大部分为永久职位。

大华银行表示，正在“加大对应届毕业生的招聘力度”，主要招聘的职位 在个人金融服务和反洗钱领域，同时也通过其管理培训生计划、实习计划和未来银行家计划进行招聘。

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未来银行家计划是一项为期24个月的结构化发展计划，旨在为应届毕业生提供培训，帮助他们掌握面向客户和财富咨询的技能。

灵活的职业发展路径

在其升级版的Gig+U计划下，大华银行将引入面向客户和销售咨询的职位，并为从事特定需要认证职位的参与者提供每月500新元的聘用津贴，同时保留现有的保险保障和工作报酬。

升级后的计划预计将于2027年第一季度推出，并向大华银行员工和外部招聘人员开放。银行预计将组建一个由200名参与者组成的人才库，他们将根据业务需求获得任务分配。

参与者将接受相关培训，并维持必要的认证或许可，以获得合适任务的资格。

Wee Ee Cheong表示，多年来，银行的许多资深员工已经建立了深厚的客户关系和宝贵的机构知识。

他表示，升级后的计划将为这些资深员工提供更大的灵活性，让他们能够继续贡献才干，并与年轻同事分享经验。

Gig+U计划于2021年首次推出，旨在让经验丰富的大华银行员工，如临近或超过退休年龄者、重返职场的母亲以及寻求灵活工作选择的人士，能够通过兼职、灵活或定期合同的机会贡献他们的专业知识。

该银行表示，该计划下现有的任务主要集中在运营和客户支持职能部门。

培养领导者

Wee Ee Cheong表示，尽管人工智能正在重塑职场，但“领导力的本质依然是人性化的”。

他表示，银行的领导者必须帮助团队适应、建立新能力并实现人工智能带来的好处，同时对“如何使用技术行使明智的判断”。

为此，大华银行推出了“卓越领袖计划”（Better Leader Programme），目标是在2027年底前，为区域内5500名经理配备所需技能，以便在人工智能赋能的工作场所中有效领导并建立高绩效团队。

该计划获得了新加坡银行与金融协会的认证，并将使用一个根据银行的领导力能力和计划内容定制、由人工智能支持的辅导和角色扮演平台。

经理们将练习职场对话，内容涉及职业反馈、绩效管理、任务委派、利益相关者沟通和职业发展。

完成评估后，他们将立即收到基于大华银行领导力能力框架的个性化定性反馈和指示性分数。

大华银行集团人力资源主管Dean Tong表示，未来的工作不仅仅是采用新技术。

“它必须与帮助我们的员工发展技术无法复制的能力相结合，例如判断力、同理心、韧性、领导力以及建立信任的能力。”