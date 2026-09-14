如何增强企业跨境扩张的信心？

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一项新调查显示，尽管世界局势日趋不确定，但企业在应对挑战时，正日益将调解与可强制执行的成果联系起来。

律政部兼交通部高级政务部长 Murali Pillai 在新加坡国际争议解决学院2026年全球争议解决实践调查报告的发布会上发表讲话，该活动是新加坡公约周的其中一项环节。 照片：律政部

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

一家公司通过与可持续发展挂钩的债券筹集资金，其利率与在规定日期前实现特定的可持续发展目标挂钩。

如果借方未能达到目标，而各方又对目标的衡量方式或可持续发展声明的准确性持不同意见，情况会如何？

律政部兼交通部高级政务部长 Murali Pillai 表示，气候变化是导致新型跨境商业纠纷的几个因素之一，其他因素还包括日益增多的贸易限制和地缘政治转变。

他是在8月26日于麦士威议事厅（Maxwell Chambers）举行的新加坡国际争议解决学院（SIDRA）2026年全球争议解决实践调查报告的发布会上发表上述讲话的。

该活动是新加坡律政部主办的2026年新加坡公约周（Singapore Convention Week, 简称 SC Week）的一部分，活动于8月24日至28日举行。

Pillai 表示，虽然企业或许无法时常预见可能出现的纠纷，但一个强有力的争议解决体系可以让他们在如何处理这些纠纷方面有更大的确定性。

“企业需要信心，相信如果协议没有得到遵守或合同没有得到致敬，他们仍有值得信赖且可靠的追索途径。”

他补充说，这样的体系必须能够“提供具有约束力的裁决和判决，即使在气候变化和贸易等领域，国际社会在应对这些挑战方面缺乏共识”。

执行力的明确性

对可执行性的重视，也反映在SIDRA的最新调查结果中。

在选择诉讼和仲裁时，96%的受访者认为直接可执行性“绝对关键”或“重要”，而调解的这一比例为87%。

该调查至今已是第四次进行，于2025年1月至12月期间，共访问了来自25个国家的276名受访者。这些受访者是在2023年至2024年间从事跨境商业争议解决的律师和企业内部法律顾问。

虽然诉讼和仲裁的数据与早前报告大致相符，但调解的相应数据则从2024年的67%上升了20个百分点。

报告将这一增长归因于《新加坡调解公约》日益增长的影响力。（见下文方框）

适时的解决方案，更广阔的视角 《新加坡调解公约》（Singapore Convention on Mediation, 简称 SCM）为援用和执行通过调解达成的国际和解协议提供了一个统一框架。 这项具有里程碑意义的国际条约于2018年由联合国大会通过，并于2019年在新加坡开放供签署，与首届新加坡公约周（SC Week）同期举行。 截至2026年9月，SCM共有60个签署方和24个缔约方。 多年来，SC Week已发展成为一个更广泛的论坛，汇集了商界、政界和法律界的从业者。 全球保险经纪公司Howden的或有及诉讼风险部门主管 Cathryn Neo 自2019年以来一直是该活动的参与者，她亲眼见证了这一转变。 Neo 说，最初这主要是一个争议解决律师讨论调解和仲裁的聚会，如今已吸引了全球范围内的企业法律顾问、法律从业者以及知识产权、重组和破产领域的专家参与。 Neo 表示，正是在这种交流中，来自不同领域的人们为跨境交易、协作和合伙业务带来了不同的视角，从而催生了创造性的解决方案。 “（SC Week）将人们聚集在一起，共同思考解决方案，进行创新思维，并从不同角度审视一直在发生的问题。” Expand

跨境企业的信任基石

对于企业而言，争议和解协议的可执行性不仅仅是交易失败时的补救措施，它更是促成跨境商业活动的基础设施的一部分。

律政部长 Edwin Tong 表示：“当企业信任管理其运营的规则，以及解决其纠纷的机构时，他们会更愿意进行跨境投资、贸易并建立长期关系。”

8月25日，Tong 在新加坡香格里拉大酒店（Shangri-La Singapore）举行的联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）学院会议上，向约500名与会者发表了讲话。

该会议是2026年 SC Week 的一项重点活动，主题为：“永恒原则，适时之策：在变化世界中培育信任”。

律政部长 Edwin Tong 表示，当企业信任解决其纠纷的机构时，他们会更愿意进行跨境投资。 照片：律政部

Tong 还宣布了新加坡正在推行的两项举措：

申办拟议的多边投资法庭（Multilateral Investment Tribunal, 简称 MIT），该法庭将审理外国投资者与国家之间的争端；以及

由律政部和新加坡国立大学（国大）合作成立一个新的仲裁与国际争议解决中心（Centre for Arbitration and International Dispute Resolution, 简称 CAIDR），以推动国际争议解决领域的思想领导力和创新。

Tong 说：“在一个能依据规则而非实力解决争端的国际体系中，新加坡受益匪浅。我们希望为保持该体系的强大、可信和与时俱进做出贡献。”

本文与新加坡律政部联合呈献