“保费”汽车的定义是什么？调查显示，随着电动汽车的普及，科技日益重要

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一项针对保费汽车车主和潜在买家的调查显示，科技、实用性和价值正成为他们购车决策中越来越重要的因素。

随着新加坡朝向2040年仅使用清洁能源汽车的目标转型，电动汽车不仅在大众市场，在保费市场领域也日益普及。 《商业时报》照片：TAY CHU YI

在某些周末的午后，Albert Tayengco一家会在活动间隙回到他停放的电动汽车（EV）中休息。

他两岁的儿子会在车里小睡，而他的岳母则会使用第二排座椅的按摩功能。

车载冰箱随时备有冷饮。在无需引擎怠速的情况下，车内依然保持凉爽。

对于42岁的高级设计工程师Tayengco来说，拥有一辆腾势（Denza）D9——一款电动多功能休旅车，改变了他们一家度过周末的方式。

他说：“开（之前的）汽油车时，我们得回家哄幼儿午睡。现在，我们只需把车停进停车场就行。车内的安静环境为我们提供了一个专属空间，让我们得以放松并享受这种体验。”

Tayengco是一名在新加坡生活了近15年的菲律宾人。他曾开过一辆二手的1984cc汽油动力运动型多用途车（SUV）两年。但对于一个有六名成员并需要放置两个儿童座椅的家庭来说，Tayengco（他还有一个八岁的儿子）觉得车内布局过于拥挤。

为了寻找一辆更宽敞的汽车，他在六月换成了中国汽车制造商比亚迪（BYD）旗下的保费品牌——腾势的D9车型。

腾势品牌最初于2010年作为与梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）的合资企业推出，后于2024年成为比亚迪的全资子公司。

他表示：“让我惊讶的是，这种保费体验是如此完整。”他列举了通风座椅、通过应用程序进行远程预冷，以及让这辆大型汽车更易于停放的摄像头等功能。

他补充道：“实用的技术、舒适性以及安静平稳的驾驶体验——这些越来越成为我所期待的现代豪华车所具备的特质。”

电动汽车日益普及

在Tayengco体验的背后，是电动汽车正逐渐打入新加坡的保费汽车市场。

最近一项针对300名保费和豪华汽车车主（定义为拥有价值30万新元及以上汽车的人士）及潜在买家的调查发现，80%的受访者认为电动汽车能提供与传统保费汽车同等的尊贵感。

超过八成的受访者表示，在考虑购买保费电动汽车时，创新和技术优先于品牌传统。

该调查由新加坡报业控股（SPH Media）和比亚迪新加坡委托进行。受访者通过Kantar Profiles Audience Network招募，并于2026年4月完成了一项在线调查。Kantar是一家独立市场研究公司。

官方数据也表明，随着新加坡朝向2040年仅使用清洁能源汽车的目标转型，电动汽车正超越大众市场。

根据《海峡时报》对陆路交通管理局数据的分析，在2025年1月至9月期间，近四成的B组拥车证（COE）注册给了电动汽车。这一比例高于2024年的29.7%和2023年的21.5%。B组拥车证通常涵盖马力较大的汽车，许多保费车型都属于这一类别。

汽车平台Sgcarmart的总经理Julian Kho表示：“电动汽车现在能提供许多豪华车买家所期待的即时加速、宁静精致以及科技主导的座舱体验。”

他补充道：“安静与平顺已成为保费体验的一部分。从这个意义上说，电动化与豪华车买家早已追求的精致、轻松和技术优势十分契合。”

他观察到，汽车制造商正通过扩大其保费产品来应对这一趋势。比亚迪便是一个例子，该公司于2024年在新加坡推出了腾势，同年，这家汽车制造商凭借飙升的电动汽车销量成为新加坡最畅销的汽车品牌。

比亚迪于2024年在新加坡推出了其保费品牌腾势，同年，它成为新加坡最畅销的汽车品牌。 照片：《海峡时报》资料图

比亚迪新加坡的董事总经理James Ng表示，客户对腾势的反应“非常鼓舞人心”，自2024年以来已售出超过一千辆。在陆路交通管理局的数据中，腾势的注册数量被归入比亚迪名下。在2026年的前八个月，新注册的比亚迪汽车有9028辆。

他补充说，腾势的策略是“让实用性本身也充满豪华感”，而非复制传统的豪华定位。

他说：“像宽大的第二排座椅这样的配置很实用。但当这个座椅经过人体工程学设计，可电动调节、通风，并配备按摩功能和独立控制时，实用性就成了豪华体验的一部分。”

“我们的机会在于，将客户已与保费汽车联系起来的品质相结合，同时增加一个新的维度：智能电动化。”

他举例说，腾势车型采用了比亚迪的“云辇”悬架技术（DiSus suspension technology）的不同版本。该系统能适应驾驶条件以提高舒适性和稳定性，其中一些版本专为越野驾驶等用途设计。

学者及前汽车经销商Victor Kwan表示，电动汽车在保费市场领域已取得进展，该领域的买家更看重吸引人的设计、高科技设备和有竞争力的价格。

他观察到，在价格超过100万新元的顶级市场，接受度则较为有限。高端奢侈品买家愿意为声望、工艺和高转售价值支付高价。

优先事项的转变

专家表示，对一些车主来说，传统品牌的名字可能仍有分量，但车辆所提供的更广泛价值主张，正日益影响他们对一辆保费汽车的评价。

一项2026年4月对300名保费和豪华汽车车主及潜在买家的调查发现，80%的受访者认为电动汽车能提供与传统保费汽车同等的尊贵感。 《商业时报》照片：YEN MENG JIIN

Sgcarmart的Kho说：“过去，品牌传统是围绕引擎、赛车运动、机械工程和数十年声誉建立起来的。但随着电动汽车的出现，许多传统的差异化因素都被重置了。”

Kwan同意，保费市场的买家正更加重视技术和互联性。他表示，大众和保费市场对中国汽车品牌的接受度也在增长。“现在人们对中国的品质和技术非常有信心。”

比亚迪的Ng表示，当前的重点是在新加坡发展腾势品牌，将产品线扩展到D9和B5车型之外，并加强拥车体验。公司于九月推出了B5的更高规格版本B5 Zenith，并预计在2027年推出更多腾势车型。

他补充道：“对于豪华车客户而言，价值不仅仅是支付更少的钱。而是在整个拥车旅程中，从产品和品牌那里获得更多。”

幼儿园园主James Wong与妻子和三个成年子女同住。他花了两年时间研究电动汽车车型，最终在去年决定购买一辆腾势D9，以取代家中老旧的2400cc多功能休旅车。

54岁的幼儿园园主James Wong（左）与他25岁的长子Douglas Wong合影。他表示，腾势D9的整体配置使其比竞争对手更显豪华。 照片：SAMUEL HE

这位54岁的车主每年行驶约4万公里，他被较低的运行成本所吸引。他以前每月支付约800新元的汽油费，但现在使用私人充电桩为他的电动汽车充电，每月花费仅200多新元。

他表示，折旧——一个关于电动汽车的普遍担忧——对他来说并不重要，因为他通常会开八到九年才换新车。

在选车过程中，开了几十年日本车的Wong很乐意将新兴电动汽车品牌与传统品牌一同考虑。

他选择腾势的决定并非基于某一个特点。相反，在权衡了从空间、内饰材料到驾驶辅助技术和售后服务等所有因素后，Wong得出结论，与同类产品相比，D9提供了“性价比高得多”的选择。

他说：“我是一个非常务实的人。对我来说，豪华就是实用性。”

《In Perspective》是新加坡报业控股（SPH Media）推出的一个以研究为主导的内容项目，它将洞察驱动的叙事与专家对影响社会关键问题的观点相结合。

与比亚迪（BYD）合伙业务