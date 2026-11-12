新加坡数据泄露事件激增的原因，以及为何企业亏欠受害者的不只是一句道歉

NEWS ANALYSIS

近期案件凸显了一波日益猖獗的数字威胁，这些威胁正带来现实世界中的严重后果

个人数据的泄露为犯罪分子提供了进行精准冒名诈骗和社交工程所需的关键信息。 照片：商业时报资料图

【新加坡】「我们写信是为了通知您，发生了一起涉及您部分个人信息的数据泄露事件……」

近期数据泄露事件的一些受害者，就是这样收到了千篇一律的通知。

过去一个月，随着新加坡发生一连串前所未有的数据泄露事件，这类警报邮件塞满了人们的收件箱。

从远程医疗提供商Doctor Anywhere、富乐医疗 (Fullerton Health) 到电信公司M1、新报业媒体 (SPH Media)、全球航空技术供应商Amadeus（该公司泄露了新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 的乘客记录）、护联中心 (Agency for Integrated Care)，甚至可能还有新加坡失智症协会 (Dementia Singapore) 的数字平台，新加坡许多知名机构的敏感客户数据都已遭到泄露。

尽管在近期几乎所有案件中，直接的支付卡和银行详细信息并未被泄露，但个人数据的曝光——包括身份证号码（NRIC）、全名、出生日期和电话号码——为犯罪分子提供了进行精准冒名诈骗和社交工程所需的关键信息。

新加坡近期的这波攻击浪潮，恰逢欧洲各地发生网络攻击，导致超市和血库的冷链基础设施瘫痪。这凸显了一波日益猖獗的数字威胁，并正带来现实世界中的严重后果。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

自10月底以来，数据泄露事件持续浮出水面，许多人不禁要问：为什么现在发生这么多？为什么如此密集？除了发送那些敷衍了事、为合规而发的通知外，企业还采取了哪些措施来保护像我这样的客户？

为何攻击速度超过防御能力

新加坡的这些事件源于多种因素的结合，包括对系统错误配置和漏洞的机会性扫描、供应商供应链的脆弱性以及有组织的威胁活动。

近期发生了什么变化，引发了这新一轮的攻击？一个主要因素是人工智能，它加速了系统漏洞的发现过程。

Google威胁情报组在其最新报告中指出，2026年披露的漏洞数量增加了一倍以上，从1月份的5045个跃升至7月份的10477个，随后在8月份进一步攀升至10740个。

与此同时，主动利用漏洞的活动也急剧增加，从2025年平均每月利用10.5个漏洞，上升到今年1月至8月期间的每月18个。

Mandiant的《M-Trends 2026》报告（数据来源于2025年全球超过50万小时的事件调查）显示，利用一个漏洞的平均时间已达到负7天。

这意味着，威胁行为者通常在漏洞被公开披露或供应商发布修复补丁整整一周前，就已经在利用这些软件缺陷。

新报业媒体表示，其遭遇的泄露事件涉及人工智能，这凸显了由人工智能赋能的侦察所带来的新兴威胁，这种技术能让攻击者以闪电般的速度探查多个系统配置错误。

其实在这次事件发生前，警钟早已敲响。新加坡网络安全局（Cyber Security Agency of Singapore, 简称CSA）在6月发布的一份报告中，就描述了一个由人工智能驱动的速度、规模和复杂性所定义的威胁格局。

报告指出，新加坡感染恶意软件的系统数量从2024年的11万7300个增加了一倍多，到2025年超过了28万4300个。

这些数据打破了一个长期存在的假设，即企业拥有足够的时间缓冲来测试和部署安全补丁。

过去，这种观念导致许多机构为了节省成本和避免运营中断，而推迟软件升级和延迟修复，尤其对于非关键性问题。

管理型互联网和安全服务提供商ViewQwest的创始人兼首席执行官Vignesa Moorthy在谈到这一假设时说：“这些做法在过去是被接受的，因为防御在很大程度上依赖于‘隐晦式安全’。”

他补充说：“推迟升级通常意味着运行着不受支持的软件，这些软件根本不会收到任何修复。在一个漏洞发现过程自动化、更快速、成本更低的环境中，那种旧有的赌博心态已不再可行。”

网络防御者正越来越多地需要在极大的时间压力下做出遏制决策——而且往往是在取证数据不完整的情况下——以评估攻击在整个组织及其供应链中的全部影响范围。他们的响应必须实现自动化，才能跟上攻击的速度。

以人工智能对抗人工智能

新加坡政府领导人和主要网络安全公司已发出紧急呼吁，敦促各机构“以人工智能对抗人工智能”，以应对由人工智能加速的网络攻击激增的局面。

在2026年10月底的泄露浪潮来临前的几周，国家安全统筹部长K Shanmugam就已将采用人工智能进行防御，作为新加坡更新版《2026年网络安全战略》的核心支柱。

Shanmugam在10月举行的“新加坡国际网络周”开幕式上说：“新加坡将力求更早采取行动、在全国范围内采取行动，并以威胁的速度采取行动。”

在同一次会议上，数字发展与信息部长Josephine Teo也敦促网络防御者使用人工智能来大规模应对自动化威胁，但她同时警告，人类的监督和问责不能外包给机器。

在此之前，CSA早已通过资金支持这些呼吁。

通过其年度的“网络安全创新挑战赛”（CyberCall），该机构最近向其2025年批次的13个本地项目颁发了560万新元，用于构建人工智能驱动的威胁搜寻工具。

新近启动的“2026年网络安全创新挑战赛”更进一步，寻求能够自动检测和响应快速移动入侵的解决方案，发现干扰航空运营的虚假飞机跟踪信号，并帮助小企业自行管理网络安全。

企业必须正视这些警告。

例如，可以利用人工智能安全地测试一个机构的网络防御能力，通过自主攻击在黑客之前发现漏洞，并验证这些漏洞的修复方案。

如果说最近这波数据泄露事件证明了什么，那就是等待攻击者来袭后再升级防御的做法已不再可行。

企业亏欠消费者什么

加强技术防御只是解决方案的一半。在保护消费者方面，企业和监管机构还有很多工作要做。

当泄露事件发生时，在许多情况下，客户被迫独自承担身份和欺诈防护的重担。

企业必须超越仅仅发出千篇一律的合规通知，开始为客户提供有效的补救措施。这需要一个重大的转变，但这样做才是公平的。

对于并非由消费者过错造成的泄露事件，机构拥有比个人远为雄厚的资源来承担其财务后果。

可能的补救措施包括，为受影响的客户提供付费的监控工具。如果他们泄露的身份证号码（NRIC）、电子邮件地址或电话号码出现在非法数据转储中，这些工具会向他们发出警报。

这将有助于减轻欺诈性贷款申请、冒名顶替或账户被盗用的直接威胁，因为一个人的身份证号码（NRIC）、全名和出生日期无法像信用卡一样被注销或重新签发。

遭遇数据泄露的公司不应只是要求用户保持警惕并自行研究安全设置，还应推出额外的默认保护措施来保护客户账户。

这些保护措施包括，在数据泄露后强制要求客户更改密码，或在登录时使用Singpass。

监管机构也可以尽自己的一份力，在强制性通知之外，要求提供基本的泄露后补偿，以确保当信任被破坏时，服务提供商能被直接追究责任。

例如，监管机构可以强制要求提供付费的身份监控工具，提醒受影响的受害者其个人数据泄露的程度。

另一项泄露后的补偿措施可以是设立一条优先的、免费的求助热线，由训练有素的欺诈专家接听，帮助受害者冻结受损账户，并与执法部门联系以打击冒名顶替行为。

尽管近期一连串的数据泄露事件与其说是科幻小说中流氓人工智能破解加密，不如说是系统性的网络卫生失误，但教训是明确的：企业现在就需要加强网络防御，以免为时已晚。当他们的卫生标准下滑时，他们不能简单地祝受害者“一切顺利”。《海峡时报》