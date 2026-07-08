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工人党公布最高领导机构任命，增补议员 Fadli Fawzi 和 Andre Low

这使该党的中央执行委员会成员总数达到16人

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    • 阿裕尼集选区议员 Fadli Fawzi（左）与非选区议员 Andre Low 在7月7日的首次会议上被增补进入党的最高决策机构。
    • 阿裕尼集选区议员 Fadli Fawzi（左）与非选区议员 Andre Low 在7月7日的首次会议上被增补进入党的最高决策机构。 照片：工人党

    Tham Yuen-C

    Published Wed, Jul 8, 2026 · 11:59 AM

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】工人党党魁 Pritam Singh 在党内选举中无对手连任一周后，该党宣布了其最高决策机构的任命，并增补了两名国会议员。

    阿裕尼集选区议员 Fadli Fawzi 和非选区议员 Andre Low 在周二（7月7日）的首次会议上，被增补进入中央执行委员会（Central Executive Committee, 简称CEC）。

    此前，工人党于6月28日举行了党内选举和一次特别干部会议。会上，因处理前盛港集选区议员 Raeesah Khan 撒谎事件的方式，党魁 Singh 面临了一场不信任投票。

    他在106票中获得82票，得以留任党魁，并随后在党内选举中无对手当选秘书长。担任党主席超过20年的阿裕尼集选区议员 Sylvia Lim 也无对手连任

    党员干部还投票选举了另外12名委员会成员，其中大多数为上届留任。唯一的新增成员是高级律师 Harpreet Singh，他曾在2025年5月的大选中角逐榜鹅集选区。

    Fadli 和 Low 是党内在6月28日选举中唯一未当选进入CEC的议员。随着他们被增补入委员会，CEC成员总数达到16人。

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    在工人党周三宣布的任命名单中，资深党员 Faisal Manap 将继续担任副主席。

    阿裕尼集选区议员 Kenneth Tiong 被任命为财政，接替了此前担任该职位的盛港集选区议员 He Ting Ru。He Ting Ru 现在是两名组织秘书之一，另一位是后港议员 Dennis Tan。

    有两名委员会成员未担任具体职务——被视为榜鹅集选区竞选团队实际领导人的 Harpreet Singh，以及同样当选进入CEC的前党魁 Low Thia Khiang。

    在一份宣布阵容的声明中，该党表示：“有了这支团队，工人党满怀信心地展望未来，将尽心尽力服务我们的选民，并在未来的岁月里为新加坡和所有新加坡人的利益而努力。”

    以下是完整的CEC阵容名单：

    • 秘书长：Pritam Singh
    • 主席：Sylvia Lim
    • 副主席：Faisal Manap
    • 财政：Kenneth Tiong
    • 副财政：Abdul Muhaimin Abdul Malik
    • 组织秘书：Dennis Tan, He Ting Ru
    • 副组织秘书：Tan Kong Soon, Fadli Fawzi
    • 媒体组主任：Louis Chua
    • 媒体组副主任：Andre Low
    • 政策研究主任：Jamus Lim
    • 政策研究副主任：Gerald Giam
    • 青年团主席：Eileen Chong
    • 委员会成员：Low Thia Khiang
    • 委员会成员：Harpreet Singh

    《海峡时报》

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