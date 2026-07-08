工人党公布最高领导机构任命，增补议员 Fadli Fawzi 和 Andre Low

这使该党的中央执行委员会成员总数达到16人

阿裕尼集选区议员 Fadli Fawzi（左）与非选区议员 Andre Low 在7月7日的首次会议上被增补进入党的最高决策机构。 照片：工人党

【新加坡】工人党党魁 Pritam Singh 在党内选举中无对手连任一周后，该党宣布了其最高决策机构的任命，并增补了两名国会议员。

阿裕尼集选区议员 Fadli Fawzi 和非选区议员 Andre Low 在周二（7月7日）的首次会议上，被增补进入中央执行委员会（Central Executive Committee, 简称CEC）。

此前，工人党于6月28日举行了党内选举和一次特别干部会议。会上，因处理前盛港集选区议员 Raeesah Khan 撒谎事件的方式，党魁 Singh 面临了一场不信任投票。

他在106票中获得82票，得以留任党魁，并随后在党内选举中无对手当选秘书长。担任党主席超过20年的阿裕尼集选区议员 Sylvia Lim 也无对手连任。

党员干部还投票选举了另外12名委员会成员，其中大多数为上届留任。唯一的新增成员是高级律师 Harpreet Singh，他曾在2025年5月的大选中角逐榜鹅集选区。

Fadli 和 Low 是党内在6月28日选举中唯一未当选进入CEC的议员。随着他们被增补入委员会，CEC成员总数达到16人。

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在工人党周三宣布的任命名单中，资深党员 Faisal Manap 将继续担任副主席。

阿裕尼集选区议员 Kenneth Tiong 被任命为财政，接替了此前担任该职位的盛港集选区议员 He Ting Ru。He Ting Ru 现在是两名组织秘书之一，另一位是后港议员 Dennis Tan。

有两名委员会成员未担任具体职务——被视为榜鹅集选区竞选团队实际领导人的 Harpreet Singh，以及同样当选进入CEC的前党魁 Low Thia Khiang。

在一份宣布阵容的声明中，该党表示：“有了这支团队，工人党满怀信心地展望未来，将尽心尽力服务我们的选民，并在未来的岁月里为新加坡和所有新加坡人的利益而努力。”

以下是完整的CEC阵容名单：

秘书长：Pritam Singh

主席：Sylvia Lim

副主席：Faisal Manap

财政：Kenneth Tiong

副财政：Abdul Muhaimin Abdul Malik

组织秘书：Dennis Tan, He Ting Ru

副组织秘书：Tan Kong Soon, Fadli Fawzi

媒体组主任：Louis Chua

媒体组副主任：Andre Low

政策研究主任：Jamus Lim

政策研究副主任：Gerald Giam

青年团主席：Eileen Chong

委员会成员：Low Thia Khiang

委员会成员：Harpreet Singh

《海峡时报》