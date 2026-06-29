Manulife调查：新加坡年轻人将五分之二收入用于家庭，财务准备因此延迟

至少75%的35岁以下受访者认为，家庭责任阻碍了他们做好长期财务准备。

约92%的受访新加坡人表示，他们的目标是尽可能长时间地保持自给自足，不依赖他人。 图片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡讯】一项调查显示，新加坡年轻人将其月收入的五分之二用于家庭义务，这不仅延迟了他们自身的财务独立，也使他们比亚洲同龄人肩负着更沉重的看护负担。

《Manulife亚洲关怀调查2026》（Manulife Asia Care Survey 2026）发现，18至24岁的受访者中有81%，25至34岁的受访者中有75%认为，家庭财务责任阻碍了他们为未来做好长期财务准备。这些数据分别高于76%和69%的区域平均水平。

尽管有92%的受访新加坡人表示，他们的目标是尽可能长时间地保持自给自足、不依赖他人。

这项由该保险公司进行的年度调查在新加坡访问了1074名受访者。该调查是一项更广泛研究的一部分，后者于今年2月至3月期间在九个区域市场对超过9000名成年人展开。

独立的悖论

除了基本的财务保障，46%的受访新加坡人认为自给自足意味着拥有隐私和尊严，44%认为这意味着不受家庭压力、自主决策，还有42%则认为这意味着在获得优质护理的同时能够自由旅行。

受访者表示，他们希望避免将经济和身体上的压力传给下一代。其中，61%的人将“长寿中的自由”定义为不成为挚爱之人的负担。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Manulife Singapore首席执行官Benoit Meslet表示：“许多人需要同时赡养家庭、建立自己的生活并思考未来。这需要做出切实的权衡，因此许多人感觉自己的长期规划图被推迟或遥不可及，这并不奇怪。”

眼前的压力不仅限于经济层面，也正在影响人们的预防性健康习惯。

看护责任已导致73%的18至24岁新加坡人推迟寻求个人医疗护理。这一在健康方面的牺牲比例，显著高于所有年龄段51%的本地平均水平。

该比例也超过了同一年龄段65%的区域平均水平。

这些延迟加剧了长期风险，尤其是在新加坡的预期寿命于2025年攀升至83.9岁，巩固其全球最高水平之一地位的背景下。

随着寿命的延长，78%的成年人表示他们担心自己会“人还在，钱没了”，70%的人则忧虑未来无法负担护理需求——后一数字高于66%的区域平均水平。

转变中的投资策略

尽管普遍存在资金耗尽的担忧，但仍有78%的受访者表示，他们主要依靠个人储蓄来为退休生活提供资金。

然而，在那些积极尝试弥补准备差距的受访者中，一种向更多元化策略转变的趋势正开始浮现。

资产多元化成为一个主要趋势，43%的受访者表示计划投资于不同的资产类别。超过三分之一的人还表示，他们正转向能够产生收益的投资，以建立稳定的收入流，从而覆盖漫长退休生活期间的开支。