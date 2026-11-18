中型企业员工数量增长最为强劲，但新加坡整体商业招聘放缓

新加坡中型企业的平均员工数量增长率为2.3%，仅次于德国的3.5%。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 根据LinkedIn于周三（11月18日）发布的最新平台数据，在所有公司规模中，拥有更强人工智能 (AI) 能力的本地企业，其员工数量增长均高于人工智能能力较弱的同行。

这一优势在中型企业 (MMEs) 中最为显著，具备人工智能能力的企业录得的员工数量增长率，比较弱的同行高出1.8个百分点。而在中小型企业 (SMBs) 中，相应的优势为1.4个百分点。

该数据涵盖了2025年9月至2026年9月期间。

与全球其他九个选定市场相比，新加坡的中型企业员工数量增长排名第二。这个城市国家的每家中型企业平均员工数量增长了2.3%，仅次于德国的3.5%。

新加坡领先于英国和意大利 (各2.2%)、荷兰 (2%)、阿拉伯联合酋长国 (1.7%)、澳大利亚 (1.6%)、法国 (1.5%)、美国 (0.7%) 和巴西 (0.3%)。

研究结果表明，人工智能能力可能是与业务增长相关的一个重要因素，对于资源可能少于大公司的较小企业而言尤其如此。

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LinkedIn亚太区首席经济学家Chua Pei Ying在接受《商业时报》采访时表示，通过自动化日常任务、提高生产力并帮助企业做出更好的决策，人工智能为公司释放了资源，使其能够专注于增长机会。

她说：“我们在数据中看到了这一点，拥有更强人工智能能力的企业录得了更强劲的员工数量增长。”

具备人工智能能力的企业被定义为至少有5%的员工拥有人工智能相关人才的公司。这些数据比较了在每个业务规模类别中，具备人工智能能力和人工智能能力较弱的公司在员工数量增长方面的差异。这些数据并未建立人工智能采用与劳动力扩张之间的因果关系。

人工智能驱动的增长潜力

LinkedIn的数据表明，新加坡的中型企业在人工智能工程和人工智能素养方面的能力强于小型企业。在更广泛的商业环境中，中小型企业在这两个领域也落后于大型企业。

LinkedIn将企业分为中小型企业 (员工少于201人)、中型企业 (员工201至1000人)、企业 (员工1001至5000人) 和大型企业 (员工超过5000人)。

只有12.5%的中小型企业拥有人工智能工程技能，而大型企业中这一比例为25.1%。在人工智能素养方面，差距同样明显，仅有3.3%的中小型企业具备这些技能，而大型企业中则为11.4%。

中小型企业与中型企业之间的差距较小，这表明小型企业可能更容易缩小与中型公司的差距。

但也有进展的迹象。中小型企业的人工智能工程技能每年增长3.5个百分点，而人工智能素养技能则每年增长1.5个百分点。

Chua表示，小型企业有机会在这一势头的基础上再接再厉。

她说：“通过投资于人工智能技能和能力，它们可以提高生产力，更好地利用资源，并找到新的增长方式。”

LinkedIn亚太区首席经济学家Chua Pei Ying表示，小型企业可以通过进一步投资于这些能力，在人工智能技能的现有进展基础上继续发展。 照片：LINKEDIN

人工智能推动业务增长的潜力不仅限于数字优先的行业。LinkedIn的数据显示，一些与人工智能能力相关的最大员工数量增长优势正在传统、运营密集型行业中显现，如公用事业、房地产和物流。

在新加坡，公用事业公司录得的最大优势为10个百分点，其次是房地产和设备租赁 (7.3个百分点)，以及交通和物流 (4.7个百分点)。

Chua表示，这些发现凸显了人工智能如何为科技行业以外的企业创造机会。

她说：“例如，物流公司可以利用人工智能规划更高效的送货路线，而公用事业公司则可以利用它来预测设备何时需要维护。”

招聘模式

尽管拥有人工智能能力带来了更强劲的员工数量增长，但新加坡企业的招聘活动已经放缓。

LinkedIn 2026年9月的数据显示，所有规模公司的招聘活动均出现同比下降。中型企业下降了9.4%，小型企业下降了10.5%；大型企业则下降了11%。

因此，中型企业招聘活动的降幅小于小型和大型企业。

然而，尽管招聘环境更为谨慎，中型企业仍录得最强劲的平均员工数量增长，达到2.3%。

Chua表示，招聘率反映了新员工加入公司的速度，而员工数量增长则衡量了其劳动力的净变化，同时考虑了新加入和离职的员工。这意味着一家公司的招聘活动可能放缓，但其整体员工规模仍可能继续扩大。

Chua指出，招聘活动在一年中往往会有波动，全球经济的不确定性也使企业在招聘的时间和地点上变得更加谨慎。

LinkedIn过去十年的数据显示，新加坡的招聘活动呈现出明显的季节性模式。最活跃的时期是5月和1月，分别比年平均水平高出约45%和35%。

12月和2月通常是最淡静的月份，招聘活动分别比年平均水平低约35%和30%。

LinkedIn的数据还凸显了新加坡中型企业的强劲表现，它们在业务扩张和劳动力增长方面均处于领先地位。

在2025年至2026年间，新加坡的中型企业数量增长了7%，是仅次于阿联酋 (9.2%) 的第二高增长率。

小型企业的数量同期也增长了6.7%。然而，它们的平均员工数量增长较为温和，为1.1%。

Chua将新加坡中端市场企业更强劲的表现部分归因于新加坡作为高度互联的区域商业中心的地位。

她说：“新加坡通常是企业寻求境外增长机会的跳板。”她补充说，中型企业在寻求这些机会方面处于特别有利的位置。