Airwallex计划在新加坡投资超过20亿新元，并将本地员工人数增至1000人以上

新加坡是该公司与旧金山并列的两个“全球联合总部”之一

Airwallex宣布此消息之际，其位于国浩大厦（Guoco Tower）的扩建后新加坡办公室也正式启用。 照片：AIRWALLEX

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【新加坡】支付平台Airwallex计划在未来五年内，在新加坡投资超过20亿新元，并将其在新加坡的员工人数增至1000人以上。

公司首席营收官Kai Wu表示，这笔投资将用于支持公司在产品开发、工程、人工智能和全球运营等领域专业能力的发展。

他在周三（11月11日）出席Airwallex位于国浩大厦的扩建办公室开幕仪式时表示，这项投资“有力地表明了我们对新加坡的信心，以及新加坡在Airwallex未来发展中将扮演的角色”。

出席同一活动的我国外交部政务部长Alvin Tan表示，新加坡的目标是继续成为寻求增长和创新的公司所青睐的具吸引力的目的地。

Tan表示，新加坡的志向是成为一个对Airwallex这类企业具有“粘性”的地方，为它们提供客户渠道、接触大公司的机会、法律专业知识和专业服务以支持其增长。Tan同时也是国家发展部政务部长及新加坡金融管理局（金管局）的董事会成员。

“我们不仅在帮助你们更轻松地在新加坡发展，我们更是在构建一个生态系统。”

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他列举了金管局和经济发展局（EDB）在强化商业环境方面所扮演的角色，其中包括金管局推出的未来金融研究所。

扩建总部

Airwallex表示，其最新承诺加强了“将新加坡作为其与旧金山并列的两个全球联合总部之一的长期承诺”。

Airwallex亚太区总经理Arnold Chan表示，新加坡对于该平台的全球雄心至关重要。他补充道：“这里的人才、创新生态系统和互联互通性，使其理所当然地成为我们全球联合总部之一，也是推动我们下一阶段增长的关键基地。”

自2023年在新加坡设立办事处以来，Airwallex在本地的员工人数已增至约750人，遍布商业、企业、产品和工程等多个职能部门。

该公司计划扩大其在新加坡的实体规模，扩建其国浩大厦办公室便是计划的一部分。在增加了大厦35层的办公空间，以及“另有一层计划于2027年初入驻”后，其办公室总面积将跨越四个楼层，超过8万平方英尺。

根据这项新加坡扩张计划，Airwallex的本地员工将有机会在产品开发、工程和人工智能等领域工作，并进而“为公司的全球运营和创新做出贡献”。

Wu说：“随着人工智能正在改变金融服务，我们相信新加坡拥有人才、基础设施和雄心，能够在这下一篇章中发挥领导作用。”

在2026年上半年，Airwallex新加坡的收入同比增长了90%，总交易量也同样增长了90%。

Airwallex于2015年在澳大利亚墨尔本成立，其金融基础设施支持的产品包括支付收款、账单、全球账户、公司卡和支出管理。

该平台已支持多家寻求国际扩张的新加坡企业，包括Far East Flora、Love, Bonito、Stryv和HipVan。

今年6月，该公司在H轮融资中筹集了3.2亿美元，公司估值达到110亿美元。此轮融资由现有投资者Addition领投，T Rowe Price和美国运通（American Express）的企业风险投资部门Amex Ventures等也参与了投资。

在此之前，该公司于2025年12月完成了3.3亿美元的G轮融资，当时的公司估值为80亿美元。