随着预防性健康检测需求增长，新加坡生物科技初创公司Lucence业务扩展至亚洲和美国

该公司旨在使其癌症及其他疾病的检测试剂更易于获取和普及。

Lucence创始人兼首席执行官Tan Min-Han指出，人工智能正在加强该公司在预防性健康领域的努力。 图片来源：LUCENCE

【新加坡】随着对预防性保健护理的需求日益增长，新加坡生物科技初创公司Lucence正在向亚洲和美国扩展业务。其核心产品是液体活检测试，该测试结合了DNA和RNA检测技术，能够筛查多达50种癌症。

Lucence的这些测试已在美国获得监管批准；美国政府资助的健康保险计划——联邦医疗保险（Medicare）也于2023年批准其受益人使用这些测试。

Lucence创始人兼首席执行官Tan Min-Han表示，目前美国最大的医疗保健集团之一梅奥诊所（Mayo Clinic）已与其合作，在全美分销这些测试。