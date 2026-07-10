The Business Times
business-time-50

随着预防性健康检测需求增长，新加坡生物科技初创公司Lucence业务扩展至亚洲和美国

该公司旨在使其癌症及其他疾病的检测试剂更易于获取和普及。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Fri, Jul 10, 2026 · 12:00 PM
    • Lucence创始人兼首席执行官Tan Min-Han指出，人工智能正在加强该公司在预防性健康领域的努力。
    • Lucence创始人兼首席执行官Tan Min-Han指出，人工智能正在加强该公司在预防性健康领域的努力。 图片来源：LUCENCE

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】随着对预防性保健护理的需求日益增长，新加坡生物科技初创公司Lucence正在向亚洲和美国扩展业务。其核心产品是液体活检测试，该测试结合了DNA和RNA检测技术，能够筛查多达50种癌症。

    Lucence的这些测试已在美国获得监管批准；美国政府资助的健康保险计划——联邦医疗保险（Medicare）也于2023年批准其受益人使用这些测试。

    Lucence创始人兼首席执行官Tan Min-Han表示，目前美国最大的医疗保健集团之一梅奥诊所（Mayo Clinic）已与其合作，在全美分销这些测试。

    此翻译对您是否有帮助？

    StartupHealthcareMedtech/healthtech

    TRENDING NOW

    Steve Brice (left), Standard Chartered’s global CIO, at a fireside chat with former Singapore foreign minister George Yeo on Thursday.

    China narrows AI gap with US as open-source shift could hit valuations: George Yeo

    Temasek’s one-year total shareholder return of 10.5% should not be judged against the 29.2% total return of the Straits Times Index over the same period, the writer argues.

    ‘So little’?: Why critics of Temasek’s 10.5% returns in a bull run are getting it wrong

    Samsung and SK Hynix make up 54 per cent of the benchmark Kospi’s weighting.

    Samsung, SK Hynix and leveraged ETFs drive 70% of Korea trading, drawing criticism

    The eligible projects include Sun Group’s developments linked to the Asia-Pacific Economic Cooperation summit in Phu Quoc in 2027.

    Targeted credit relief: Vietnam steers funding to Vingroup, Sun Group, Masterise megaprojects

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More