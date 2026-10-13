人工智能代理平台Drylab AI获祥峰投资与智慧芽300万美元种子轮融资

该公司构建的研究代理，可独立于科学家的指令和监督进行工作。

左上起顺时针方向：祥峰投资 (Vertex Ventures) 的Benedict Tan、Drylab首席科学官Nhi Nguyen、Drylab首席技术官Huy Phan、Drylab首席执行官John Phan，以及祥峰投资的Genping Liu。 照片来源：DRYLAB

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[新加坡] 人工智能代理平台Drylab AI已完成一轮300万美元的种子轮融资，由祥峰投资 (Vertex Ventures) 领投。

独角兽专利情报平台智慧芽 (PatSnap) 也参与了本轮融资。

Drylab构建的代理能够独立开展研究工作，无需科学家进行持续的提示、指导或监督。这些代理能够理解目标、制定策略，并从“超过800个集成的科学工具和数据库”中进行选择以执行实验。

它们还可以自主解读结果并排除故障。Drylab利用真实的科学分析运行数据来训练其人工智能模型，从决策和方法论错误中学习，从而纠正和改进工作。

Drylab可以部署在制药公司或研究机构的基础设施中，供这些机构开发用于科学研究的自主人工智能代理，以保护其数据和研究发现。

Drylab的联合创始人兼首席执行官John Phan表示：“我们的愿景是，通过一群与研究人员并肩工作的自主人工智能代理，将这种能力带入像生物制药这样受到严格监管行业的日常工作中。”

该平台于今年2月推出，现已签约来自美国、欧洲和亚洲的制药公司、癌症中心、生物医学研究所以及大学的付费客户。

这笔资金将用于扩充员工队伍，扩大其工程和生物学团队并招聘销售人员。Drylab还将利用这笔资金来获得大型研究机构所需的安全与合规认证。

Phan表示：“这笔资金将帮助我们加快市场应用，并构建强大的本地化部署智能系统，使科学家能够更快地从生物学问题转向经过验证的发现。”