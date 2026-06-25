Airwallex 完成3.2亿美元H轮融资，目标年内做好IPO准备

该公司曾于2025年12月完成3.3亿美元的G轮融资，当时估值为80亿美元

Airwallex 亚太区总经理 Arnold Chan 表示，公司不受任何硬性时间表的限制，并将在条件成熟时上市。 图片来源：AIRWALLEX

【新加坡】支付平台 Airwallex 周四（6月25日）宣布，已完成一轮3.2亿美元的H轮融资，公司估值达到110亿美元。

此轮融资由现有投资者、风险投资公司 Addition 领投，T- Rowe Price 和美国运通（American Express）的企业风险投资部门 Amex Ventures 等机构跟投。

总部位于新加坡和旧金山的 Airwallex 此前曾在2025年12月完成一轮3.3亿美元的G轮融资，当时估值为80亿美元。

所筹资金将用于加速产品开发、在新市场拓展基础设施和牌照，并扩大构建人工智能原生金融软件的团队。该支付平台目前已在全球获得超过85个金融监管机构颁发的牌照。

Airwallex 计划到2026年底将其在新加坡的员工人数增加70%以上。目前，该公司在本地拥有超过650名员工。

Airwallex 亚太区总经理 Arnold Chan 表示：“我们将继续加大对新加坡的投资，在这里建立涵盖商务、产品和全球职能的团队。”

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他表示，该支付平台正准备在今年进行首次公开募股（IPO），且公司财务状况良好，具备上市条件。他补充说，经过多轮融资后，Airwallex 的现金流为正，并且拥有深厚的国库。

Chan 说：“我们没有上市的压力，当我们决定上市时，将取决于市场状况等合适的因素，而不是某个硬性的时间表。”

他补充说，关于上市地点的决定将取决于什么最符合公司长期股东的利益和运营需求。

作为向自主金融和代理式商务领域扩张的一部分，Airwallex 还发布了两款新产品：T:0 和 Airi。

T:0 是一个人工智能金融平台，旨在管理企业的财务职能，涵盖从簿记到预测、税务和合规等各个方面。Airi 则是一款代理式钱包，允许消费者保存支付信息，以实现在线一键结账。

截至2026年3月，Airwallex 的年化收入达到14亿美元，年化交易额达到2870亿美元，同比分别增长了74%和120%。集团超过90%的收入来自使用不止一种 Airwallex 产品的客户。

美国参议员 Tom Cotton 曾指控 Airwallex 与中国政府关系密切，称其可能向中国情报机构传递信息。

该公司声明称，其已遵守在美国金融体系内运营所必需的法规。“我们在包括美国和中国在内的所有运营市场，都遵守所有适用的法律法规，并维持区域性团队，以在相应司法管辖区管理独特的监管和运营要求。”

Chan 表示：“我们的美国客户数据存储在美国，中国内地和香港的员工无法访问。我们已经过第三方评估机构的独立验证，证明我们的数据安全计划超出了最低要求。”