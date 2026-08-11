Camelot BioCapital的Peter Kash：生物科技超越地缘政治，家族办公室助推下一波创新浪潮

他表示，生物科技领域最大的资本来源已不再是风险投资，而是家族办公室。

【新加坡】生物科技创投工作室Camelot BioCapital主席Peter Kash表示，生物科技已成为少数几个能“免疫”当前中美地缘政治紧张局势的行业之一。

他告诉《商业时报》：“无论你身在世界何处，无论存在何种地缘政治冲突，如果有一位孩子或母亲患上癌症，每一种文化都会竭尽所能去帮助那位病人。它会形成一个微观环境，让人们忘记宏观问题。”

Peter Kash曾在生物科技领域建立并发展了十几家独角兽和“十角兽”公司，其中包括以119亿美元被收购的Kite Pharma。他表示，尽管当前地缘政治气候紧张，但全球范围内的合作依然保持着韧性。

他将生物科技行业形容为处于自己的“微观世界”中，来自中国、美国、新加坡、以色列和欧洲的研究人员仍在继续合作撰写科学论文。

新加坡引起了Peter Kash的关注。由新加坡科技研究局 (新科研) (Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)) 开发的几个生物科技项目，具有分拆为独立公司或与现有美国公司建立合伙业务的潜力。即便如此，他认为，对于寻求公开募资或成功退出的生物科技公司而言，进入美国资本市场仍然至关重要。

Peter Kash说，特殊目的收购公司 (Spac) 可能对新加坡的生物科技公司有所帮助。Spac可以提供前期资金，并通过在业务合并前进行的上市后私募投资（PIPE）来筹集更多资本。

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Peter Kash说：“通常的做法是努力储备可用两年的现金，因为生物科技最大的问题就是烧钱率。”

他指出，生物科技领域最大的资本来源已不再是风险投资，而是家族办公室。这类投资者可能会为了治愈影响其家人或亲友的疾病而提供资金，或者仅仅是希望投身社会公益事业。

Peter Kash表示，与风险资本家相比，家族办公室的决策速度通常也更快。

他补充道：“我认为目前市场对投资该领域有浓厚的兴趣，我对此非常看好。”

规避陷阱

Peter Kash说，一家生物科技公司的成功是科学与艺术的结合，但关键在于适应变化。在他联合创办的12家公司和帮助融资的另外20家公司中，只有一家坚持了其最初的商业计划。

Peter Kash说：“其中一些公司成功了；几十年来，我们的投资组合公司中已有七种药物获得批准。”

如今，人工智能正在帮助药物开发节省大约50%至75%的成本和时间。

他说，人工智能在识别联合疗法和药物递送方法方面比人类更出色。这项技术可以帮助人类在更短的时间内做出决策，例如靶向哪个受体、使用哪个药物平台等。

Peter Kash说，有了人工智能，通常需要100年才能在联合疗法中弄清楚的问题，现在可能只需要“两到四年”就能解决。

Peter Kash认为，成功的另一个关键是拥有一位优秀的首席执行官 (CEO)，而这样的人才很难找到。这样的CEO需要保持谦逊，同时在交易或项目行不通时能够果断终止。

Peter Kash说：“成功的秘诀在于找到一位伟大的CEO，他有能力在需要时进行转型，并懂得如何让药物通过一期临床试验这一关。”

对Peter Kash而言，进入一期临床试验是一个神奇的节点。他指出，最近有四种处于一期阶段的药物，每种都以超过20亿美元的价格被收购。虽然公司不会立即收到全款，而是通过里程碑付款的方式获得现金，但这仍然为进入下一阶段提供了资本。

Peter Kash表示，在生物科技领域，将药物推向市场并非成功的唯一标准；使其接近获得监管批准本身就是一个里程碑。在这个行业，没有收入或利润并不妨碍公司获得数十亿美元的估值。

他补充道：“基于不久的将来能将（药物）推向市场的预期，你仍然可以获得50亿到100亿美元的估值。”