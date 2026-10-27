消费电子品牌Stryv完成1150万美元B轮融资

公司旨在加强其在马来西亚和香港的市场地位，并拓展至台湾等新市场。

Stryv于9月推出Stryv Oasis按摩椅，借鉴了Sterra在家居护理产品领域的专业知识。 图片来源：STRYV

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【新加坡】新加坡消费电子品牌Stryv于周二（10月27日）宣布，已完成1150万美元的B轮融资。

本轮融资由ACV Capital领投，Openspace Capital、与Tsao家族有关的Octave Capital以及其他投资者参投。

“随着个人护理和家庭健康产品的需求持续增长，我们看到Stryv在满足消费者不断变化的需求方面拥有巨大机遇，尤其是在洁净空气和水等领域，”ACV Capital的管理合伙人Helen Wong表示。

Stryv将利用这笔资金来拓展其在马来西亚和香港的业务，并扩张至台湾等新市场。公司还计划通过投资研发（R&D）及进行收购来增强其产品生态系统。

Stryv表示，收购与其自身市场定位不同的品牌，将有助于扩大其人才和产品组合，同时开拓更多的亚太市场。

该消费品牌于2026年3月收购了新加坡家电品牌Sterra。自9月以来，Stryv借鉴Sterra在家居护理产品领域的专业知识，推出了Stryv Oasis按摩椅和Stryv Halo空气净化器。

品牌合并的最后步骤预计将在未来几个月内完成。

Stryv首席执行官兼联合创始人Roy Ang表示：“投资者们的支持是对我们事业的有力认可。我们正在为亚洲家庭构建一个涵盖个人及家庭护理的多品类产品生态系统。”