获 SG Growth Capital 支持的深科技初创公司 Atomionics 开设新研究中心

该公司与新加坡国防部 (Mindef) 正在进行一项合伙业务，致力于商业和国防领域的两用技术应用。

Atomionics 的 GRAVIO 系统无需勘探钻井，即可探测和绘制石油、天然气等地下资源分布图。 图片来源：ATOMIONICS

【新加坡】深科技初创公司 Atomionics 于周五（7月31日）在亚历山大区开设了一个综合量子传感中心，致力于将其解决方案应用于水下场景。

该公司开发了量子重力测量技术，通过测量引力来绘制水面下的地貌和物质分布。

Atomionics 现有的应用主要用于矿产或石油和天然气的勘探。但在将其应用于水下时，导航成为了一项关键应用，可实现无需连接全球定位系统（GPS）卫星的自主导航和定位。

传统的惯性导航系统会因系统运行中的磨损而产生漂移，需要不时进行重新校准。

该技术还可应用于保护和测绘海底电缆等关键水下基础设施，以及勘探海床下的资源。

Atomionics 联合创始人兼首席技术官 Ravi Kumar 博士表示：“能够看清水下世界，意味着在国防、能源和基础设施领域掌握了优势。”

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Atomionics 目前名为 GRAVIO 的应用，无需勘探钻井即可用于探测地下矿物、石油或天然气。GRAVIO 构建的地面三维模型，其勘探结果与钻探结果的吻合度高达95%。

Kumar 博士还表示，该技术也可用于土木工程领域，以了解土层状况并探测即将发生的天坑等问题。

该公司的投资者包括 SG Growth Capital、国防科技局（Defence Science and Technology Agency）旗下的投资机构 Cap Vista，以及矿业巨头 BHP Bilton 等。

Cap Vista 对 Atomionics 的投资是其战略的一部分，旨在培育在国防和安全领域具有两用潜力的公司。

其首席执行官 Eunice Ooi 表示：“Cap Vista 的投资方向是商业技术与战略能力融合的领域，而量子传感正处于这一交叉点上。”

Atomionics 与新加坡国防部和 Cap Vista 正在进行一项合伙业务，以推动其量子技术在商业和国防领域的应用。

帮助本地企业培养技能、创新和全球扩张的政府机构——新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 的助理局长 Emily Liew 表示：“Atomionics 的成就展示了新加坡量子生态系统日益增长的实力，以及一个有利于将前沿研究转化为具有全球影响力的深科技创新的良好环境。”