「你需要建立强大的进入壁垒」：随着人工智能重塑初创企业投资格局，更多风投公司向深度科技领域扩张
尽管风险投资的兴趣日益增长，但该生态系统仍有障碍需要克服
- 随着新加坡政府加大对深度科技领域的支持，风险投资公司也纷纷效仿。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】更多风险投资 (VC) 公司正在向深度科技领域扩张，促使投资者寻找具有更强技术壁垒的初创企业。
这一趋势的出现，正值新加坡加大对该领域的支持，以及人工智能技术使软件开发日益商品化之际。
深度科技是指通过科学或工程突破获得竞争优势的先进技术；其例子包括固定金额技术和前沿人工智能。
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