最重要的人工智能技能，或许并非技术性技能

雇主看重的是解决问题的能力，以及好奇心、适应能力和学习意愿

关于人工智能的讨论往往在乌托邦和灾难这两个极端之间摇摆。

在最近一期《商业时报》的“聚焦新加坡”播客访谈中，大华银行集团人力资源主管Dean Tong与新加坡国立大学（国大）系统科学院副院长Victor Chua受邀分享了他们各自的观点。

一位身处劳动力市场的招聘端，另一位则帮助劳动者为此做好准备。

这场对话最终并未聚焦于“取代”，而是一场关于“转型”的坦诚交流。

多数工作将受影响，但这不意味着它们会消失

Tong并未试图粉饰这场变革的规模。

他表示：“如果核心问题是人工智能是否会取代工作，那么从长远来看，答案是肯定的。多数工作都将受到影响。”

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然而，他话锋一转，挑战了人们在讨论人工智能时普遍存在的一个假设。他指出，大华银行近期的裁员“与人工智能无关”。

相反，裁员是技术应用、流程再造以及在填补离职员工岗位方面采取更严格方法等综合因素的结果。

他坚称，区分这一点很重要，因为并非每一次裁员都是由人工智能驱动的。

与此同时，新的职位也在不断涌现。Tong提到，银行新成立了创新部门，负责在组织内部推广人工智能。

不过他指出，在反洗钱、预防金融犯罪和销售等领域的招聘仍在继续。

这种重组已迫使雇主以不同方式思考员工发展问题。Tong介绍了大华银行的“Better U转型计划”（Better U Pivot Programme），该计划旨在识别工作岗位可能被取代的员工，并帮助他们转型到新的岗位。

然而，成功与否取决于一个非常简单的因素。“员工必须有参与的意愿，因为这是决定该计划成败最关键的因素。”

参与该计划的员工将获得12个月的保护期，用于学习、试错和适应，期间他们无需接受常规的绩效管理评估。Tong补充说，该计划的成功率约为80%。

“AI双语人才”的崛起

这场对话中最有价值的观点之一来自Chua。

公众对人工智能的讨论大多集中在专家身上：机器学习工程师、数据科学家和人工智能开发者。这些人才无疑是短缺的。但Chua认为，另一种人才的短缺可能更为重要。

他称之为“AI双语人才”的短缺。

他表示：“我们面临专家的短缺，但同时还面临第二种短缺，我称之为通才的短缺。”

这些人保留了自己在特定领域的专业知识，同时学习了如何在该领域应用人工智能。“这就是‘人工智能+X’，其中X代表你各自的领域知识。”

未来不太可能只属于程序员和工程师，它同样可能属于懂得如何利用人工智能来提升现有工作的会计师、律师、人力资源专业人士以及其他行业的人才。

换句话说，经验不会变得无关紧要，而是会被增强。

雇主真正在寻找的是什么

当被问及个人在招聘时看重什么时，两人的回答或许是这次讨论中最具启发性的部分。

两人的回答都不是从技术技能开始。Tong立刻回答：“解决问题的能力。”

他补充道：“我所说的解决问题的能力，始于提出正确的问题。”

在一个人工智能可以即时生成答案的世界里，定义问题可能比得出答案更有价值。

Tong还指出，好奇心、适应能力和学习意愿是他越来越看重的品质。

Chua则从另一个角度回答了这个问题。“我寻找的是人文素养，是人类独特的能力。”

因为在他看来，“人工智能本身无法赋予你权威性。”

他认为，这种权威性来自于判断力、责任感、信任以及化繁为简的能力。

或许，他最令人印象深刻的一句话紧随其后。

“人工智能应该让我摆脱机械重复的工作。而我与机器人的区别在于，我需要变得更有人性。”

为一个无人能完全预测的未来做准备

Tong承认，即使是大型组织，目前所知也有限。

“今天，预测哪些工作将受到影响，要比预测由此将产生哪些新技能容易得多。”

这种不确定性是人工智能话题的核心。从雇主到学术机构，每个人都在适应。然而，似乎没有人能完全确定五年后的劳动力市场会是什么样子。

引人注目的是，Tong和Chua的语气都并非危言耸听。他们都承认工作会发生变化，也同意一些职位可能会消失。

但他们都没有暗示劳动者是无能为力的。

Chua的建议很简单：“尽管去做。”

两人给出的最强烈警告并非针对人工智能本身，而是关于原地踏步。

正如Tong所说，“不踏上这段旅程，根本不是一个选项。”

当被问及回避这段旅程是否是确保被淘汰的唯一途径时，他立刻给出了回答。

“绝对是。”

本文改编自《商业时报》近期的“聚焦新加坡”（Lens on Singapore）播客节目