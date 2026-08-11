MetaOptics推迟美国双重上市计划后，股价收跌10.4%

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执行主席Thng Chong Kim表示，在纳斯达克上市仍是公司战略计划的一部分

【新加坡】 MetaOptics 的股价在其宣布推迟美国双重上市计划后的首个交易日，即周二（8月11日），一度暴跌24.5%。

此举以及撤回纳斯达克上市申请的决定，是在地缘政治不确定性、近期科技股价格表现剧烈波动以及持续技术颠覆的背景下做出的，该公司于上周五表示。

尽管如此，MetaOptics执行主席Thng Chong Kim指出，双重上市仍是公司战略计划的一部分，并且与其在美国主要市场和客户的战略重心保持一致。

周二开盘后15分钟内，MetaOptics股价一度跌至0.40新元，下跌了0.13新元。截至午盘，该股收复部分失地，报0.47新元，跌幅为11.3%，即0.06新元。最终，该股收盘报0.475新元，下跌10.4%，即0.055新元。

这家在凯利板（Catalist）上市的公司以每股0.20新元的价格进行首次公开募股（IPO），并于2025年9月在新加坡开始交易。公司曾在11月表示，在纳斯达克上市将使其能够接触到更多元化的投资者群体，并提高其证券的交易流动性。

它也是新加坡唯一一家开发名为“超透镜”（metalenses）的单层玻璃镜片的公司，这种镜片可以取代多层塑料镜片。借此，可以大幅降低相机模组的厚度和重量，同时提高耐用性和色彩准确度。