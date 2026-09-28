红、黄、绿灯：为何更多企业应采用此人工智能框架并公布其准则

COMMENTARY

每种颜色都可以为交由机器处理的工作设定不同的限制。

根据新加坡司法机构的2024年指南，律师和无律师代表的诉讼人必须独立对照原始资料，核查由人工智能辅助提交的文件。 照片来源：ST

新加坡法院在人工智能的使用上有一个简单的框架。大法官 Sundaresh Menon 将其在法庭上的应用划分为绿、黄、红三种类型，每种颜色都为可以交由机器处理的工作设定了不同的限制。

尽管该框架是为法院制定的，但这些区别为企业高管提供了一种决策方式，帮助他们决定如何让 人工智能 协助员工，同时确保人类对工作成果负责。 在一次纪念新加坡法律二百周年的2026年5月访谈中，Menon 警告了“真相衰退”的风险——即事实与观点之间的界限模糊，从而削弱了机构的公信力。法院在审查证据、听取双方陈词和解释判决时，都依赖于这种公信力，因此 人工智能 必须在提升司法服务可及性的同时，不能损害公众对法院判决的信心。 “绿色”范畴涵盖了帮助人们理解和使用法院系统的工具。在小额索偿庭，诉讼各方通常在没有律师的情况下出庭，人工智能 在那里负责翻译文件并总结各方材料，但不会裁定胜负。

“黄色”范畴则需要更加谨慎，因为 人工智能 可能会影响呈现给 法官 的论点。法院正在评估相关工具，以帮助无律师代表的诉讼人整理这些论点。 “红色”范畴则涵盖了由 人工智能 裁决案件或预测司法结果，而这两点法院目前都不会考虑。即使 人工智能 能够准确预测结果，让它来判案也将损害司法公正。

当你设身处地，站在不利判决的一方时，就更容易理解这种担忧。任何在 法官 面前的人都有权相信，有人审议了他们的案情，理解了利害关系，并权衡了证据。得到正确的答案，与为站在法庭上的人伸张正义，并非一回事。 责任原则同样适用于批准的用途。根据司法机构2024年发布的《法院用户使用生成式 人工智能 工具指南》，律师和无律师代表的诉讼人必须独立对照原始资料，核查由 人工智能 辅助提交的文件。仅仅询问另一个 人工智能 是不够的。

在九月的一次演讲中，Menon 解释了为何司法裁决的责任同样必须由人承担。司法权威不仅建立在结果之上，也建立在理由之上，因此诉讼各方必须能够理解判决、质疑错误并寻求复核。一个不透明的系统如果其贡献无法被“揭示、检验和辩护”，就无法履行这一义务。

关键在于任务，而非工具

对于其他行业，应用这种方法意味着要审视人们如何使用 人工智能。同一个摘要工具，在阅读年度报告和在手术前阅读患者病历时，所带来的风险是不同的，因为一次疏忽会造成截然不同的后果。

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在医学领域，转录一次问诊记录可能是“绿色”的，草拟一份诊断报告则是“黄色”的，而同意一项高风险手术则是“红色”的。临床医生必须判断诊断是否符合该患者的情况，并与患者讨论治疗方案。 企业应当批准具体的使用场景。一名客服助理可以安全地用它来翻译送货状态更新，但在回应有争议的收费时，则需要人工审核。软件本身没有改变，但行为的后果变了。业务负责人必须决定哪些用途是允许的，并为失误负责。 审计师在使用 人工智能 比较发票时也面临类似的区别，他们仍需对审计意见负责。保护这种判断能力，也意味着要保护人们学习这种能力的方式。

在四月举行的亚太法律大会上，Menon 警告企业法律顾问，人工智能 的发展遵循“锯齿状前沿”，其进步并不均衡。他对于自动化初级工作的谨慎态度也源于此。如果 人工智能 草拟了每一份备忘录，那么当系统出错时，谁来学习发现论点中的薄弱环节呢？

划定自己的界限

企业高管可以从将一项工作分解为多个任务开始。“在客户服务中使用 人工智能”这个指令太过模糊，因为翻译信息、起草回复、批准赔偿和关闭争议账户，这些任务会带来不同的后果。

应考虑每项任务的后果、错误是否显而易见以及结果是否可以逆转。“绿色”工作的后果有限且错误可以纠正。“黄色”工作可能会影响结果，因此需要一个有能力的人，掌握证据、时间和权限来对其提出质疑。“红色”工作则涉及组织应保留的权力——特别是关乎个人权利、生计、健康或自由的权力。 对于“黄色”类型的工作，审核机制必须允许有人介入。一名理赔员如果每天早上收到500条 人工智能 建议，每条只有不到20秒的时间来批准，那么他几乎没有机会进行审查。而一个被禁止反驳模型的初级员工，机会就更少了。

对于每项任务，都要明确由谁审核、他们拥有什么证据和时间，以及当他们不同意时会发生什么。保留解释决策的记录，并演练如何中止系统，这样员工在需要时就能使用“否决权”。 在扩大应用范围之前，测试审核人员是否能发现一个看似合理但错误的建议，并查阅证据予以否决。在增加处理量之前修复所有漏洞。当系统获得新数据、新工具或新权限时，应重新审视任务的分类，因为批准起草回复不应自动变成批准发放退款。

“红色”界限的价值

这些制衡措施有助于维护每个行业的专业承诺。我们相信医生会尽心尽责，相信审计师会提供独立意见，相信董事会运用其判断力。授权在这三个行业中都很常见，但如果没人为结果负责，信任就会受损。

当一名患者被告知“系统”在扫描中未发现任何异常时，他期望的是有一位合格的专业人士为这个保证背书。如果自动化取代了这个人，那么它也可能消除了患者寻求专业帮助的初衷。 更多行业应采用此框架并公开其界限。这样做可能会揭示，某些被选定自动化的任务，恰恰是客户认为他们在付费请专业人士完成的工作。解释这些限制也为客户提供了一个依据，让他们能够质疑某项决定，并知道该由谁来负责。 其好处可能不只是提高服务的可及性。如果专业人士能将从常规工作中节省出来的时间，投入到更棘手的案例上，他们的机构或许能赢得更多信任。这取决于能否审慎地对任务进行分类，并赋予审核人员采取行动的权力。知道红灯在哪里亮起，有助于人们给予相应工作应有的重视。

作者是新加坡政府科技局 (GovTech Singapore) 的首席技术官兼副总裁