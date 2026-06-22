Fullerton Health首席执行官：善用科技与人工智能是降低成本的关键

这家综合医疗保健平台两年前开始使用人工智能，目前正加大其使用力度

Fullerton Health的Ho Kuen Loon表示：“对我们而言，数据和人工智能不是工具，而是能让我们整个医疗保健系统更高效的引擎。” 照片：FULLERTON HEALTH

[新加坡] 综合医疗保健平台Fullerton Health的使命包含三大方针——服务更多生命、增强自身能力，以及为患者提供线下和线上选择。

在服务更多患者方面，其 集团首席执行官Ho Kuen Loon告诉《商业时报》（The Business Times）： “大约三年前，我设定了一个目标，即通过内生性或外延式增长，服务约1000万生命。”

Fullerton Health目前的业务遍及新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南、菲律宾、中国、香港和巴布亚新几内亚等市场。