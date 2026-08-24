经历一周重挫后，UltraGreen.ai 分享计划收盘劲升13.4%
收盘上涨0.085美元，报0.72美元
- UltraGreen.ai 预测下半年营收将超上半年。 照片来源：ULTRAGREEN.AI
本文由AI辅助翻译
【新加坡】 UltraGreen.ai 的分享计划在经历市值蒸发近半的灾难性一周后，于周一（8月24日）反弹，盘中一度上涨高达18.1%。
该股在开盘后几分钟内一度上涨0.115美元至0.75美元，但午盘时回落至0.63美元，下跌0.8%。UltraGreen.ai 的分享计划最终收于0.72美元，全天上涨13.4%，即0.085美元。
UltraGreen.ai 上周累计暴跌49.6%，于8月21日报收于0.635新元。此前有消息披露，两家公司可能很快将在美国供应吲哚菁绿染料方面与其展开竞争。
约44.8%的跌幅来自《商业时报》8月19日发表关于新竞争对手的报道后的两天。
该公司于次日作出回应，称 Zydus Lifesciences 和 Provepharm 获得的监管批准属于公开信息。公司补充说，获得美国食品药品监督管理局（FDA）的监管批准“本身并不意味着商业上市、市场接纳或市场渗透”。
首席执行官 Ravinder Sajwan 表示：“这些进展并未对公司的业务或前景造成任何重大变化，因此无需修正公司在公布上半年业绩时宣布的2026财年业绩指引。”
Asean Intelligence
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该公司补充说，其仍预计2026财年营收将在1.75亿美元至1.85亿美元之间，并预测下半年营收将超过上半年。
8月21日，DBS 基于对该公司吲哚菁绿染料销量和平均售价的不同假设，对其2027年的盈利提出了一系列预估。DBS 因此将 UltraGreen.ai 的分享计划评级下调至“持有”，并将其目标价下调一半以上，至0.80美元。
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