剖析科技股的诱人法则

关键在于商业模式的差异化，以及识别企业如何利用规模和杠杆效应。

科技股的估值取决于其业务的规模化能力。问题在于，在新交所上市的本地科技公司是否具备这种潜力。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

是什么让Nvidia成为今年最炙手可热的科技股之一？如果你的答案是人工智能，那没错。但还有一个更根本的原因：规模效应。

在传统的实体行业中，要增加产出，就需要相对线性地增加资本、劳动力和土地等投入。

然而，科技公司的运作原理则不同。得益于经营杠杆和知识产权护城河，像Nvidia这样的公司能够实现产出的指数级增长，而其边际成本则趋近于零。

这正是推动美国科技巨头估值飙升的引擎。

投资Nvidia的投资者，不仅仅是看好ChatGPT和Claude将重塑就业市场并创造巨大算力需求的承诺；他们投资的更是芯片专有技术和全球网络效应所带来的复合增长力量。

那么，这给我们的本地股市带来了什么启示？这种增长动力只能在国外市场找到吗？还是说，让科技投资如此吸引人的核心法则，在任何地方——包括新加坡——都能被发现？

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最佳配角奖花落谁家……

无可否认，那种以近乎零边际成本在全球分发软件的纯数字化规模扩张模式，在本地交易所中实属罕见。

新加坡的技术优势在于先进的实体制造业产业群和工程领域。许多本地公司在人工智能供应链中扮演着关键的配角——而这些角色的价值正逐渐被股市所认识和评估。

例如，本地上市公司 AEM控股 (AEM Holdings) 多年来一直提供芯片测试和封装服务，但在过去一年里吸引了投资者的密切关注。在截至9月18日的一年里，该股上涨了447%。

新加坡市场的另一家中坚企业，半导体设备制造商 新源控股 (UMS Integration) ，在同一时期内上涨了137%。

这两家公司都运营工厂，需要原材料并雇佣熟练劳动力。这意味着他们每生产一个额外的单位，都会带来实实在在的物料成本。换句话说，他们并非这场可规模化的人工智能大戏中的主角。

相反，这些公司扮演的是配角。作为先进的制造商，它们拥有经营杠杆：即专有能力、高昂的前期资本支出和固定的间接成本。

随着全球对人工智能硬件需求的加速增长，这些“配角”企业正以最高产能运行。一旦其高昂的固定成本被摊销，额外的高利润订单将极大地提升其盈利能力。

但既然有Nvidia这样的全球先驱存在，为何还要投资这些配角公司呢？答案在于结构性瓶颈和市场轮动。

要建立一个有韧性的投资组合，投资者不必在本地的赋能者和全球巨头之间做出选择。在许多投资逻辑中，当投资者寻找具有追赶潜力的落后股时，这些配角最终会扮演起利润丰厚的角色。

当市场的先驱股看起来估值过高时，投资者倾向于将资金策略性地轮动到上游那些定价更具吸引力的供应链关键企业。这种轮动解释了为何今年AEM控股和新源控股的回报率都超过了Nvidia。

尽管许多在海外上市的公司是无可争议的人工智能革命的先驱，但在新加坡上市的关键上游供应商凭借其经营杠杆，实现了爆炸性的资本增值。

一个增长框架

同样的故事也可以在新加坡市场的其他板块中找到。

其中一个例子是 优值科技 (Addvalue Tech) ，该公司正在将其专有的卫星间数据中继系统（IDRS）终端安装到近地轨道卫星上。

这些终端实现了全天候按需的空对地连接，解决了航天工业一个长期存在的通信瓶颈。

今年8月，优值科技与美国卫星公司Viasat宣布将联手为美国政府的卫星群提供IDRS终端——对于一家在没有深厚航空航天生态系统的国家运营的小公司来说，这是一项重大成就。

一旦优值科技的研发成本被资本化，其部署的边际成本就相对较低。随着太空竞赛吸引全球投资者的目光，这只股票也正赢得市场的认可。

科技投资的关键不在于地域选择，而在于商业模式的差异化。要获得高增长的科技股投资机会，并不需要将目光投向太平洋彼岸；而是需要识别企业如何利用规模和杠杆效应。

当然，投资这些配角公司也存在风险。小公司通常面临更高的结构性风险和更严格的资产负债表约束。它们的客户群也往往比较集中，且股票流动性较低。

通过理解科技驱动型商业模式独特的“金融物理学”——并接受其相应的风险——投资者可以在自己的本土市场建立一个极具韧性的增长型投资组合。

作者是辉立证券（Phillip Securities）的一名股票经纪