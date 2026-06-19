新加坡艺术市场繁荣背后的商业逻辑
- 《商业时报》 THRIVE
本文由AI辅助翻译
【新加坡】艺术与旧货市集 Mercury Festival 两周前回归，举办了第九届活动。如果您那个周末身处新达城会展中心，那您一定不会错过它。
这项免费入场的活动吸引了约32,000名访客，较去年上一届的18,000人有所增加。一位TikTok用户将其形容为“战场”。
该市集是本地日益兴起的艺术展会潮流的一部分，其他类似的展会还包括 Artcade 和 Public Garden。在这些展会上，本地创作者销售从珠宝、艺术印刷品到Jagua纹身甚至牙饰等各式各样的商品。
作为一名艺术印刷品的狂热收藏者，我参加过不少这类活动。对于初次参加的人来说，这种体验可能会让人不知所措。
“我感觉自己就像一条在海洋里游泳的鱼，”我的朋友如此形容她第一次参加艺术展会的经历。
但随着这些展会规模的扩大，挑战也随之而来。为了了解举办一场艺术展会需要付出什么，我与幕后人员进行了交谈。
经营一场艺术展会
Mercury Festival 于2022年首次举办时，与如今的盛大规模截然不同。
创始人 Kelly Wong 回忆说，她当时低估了组织一场艺术展会所需付出的努力。“我记得当时想……不就是一个场地和几张桌子嘛。能有多难？”
第一届活动在巴耶利峇的视觉艺术中心 (Visual Arts Centre) 举行，约有30个摊主参与。由于之前没有任何活动策划经验，Wong 发现自己需要身兼数职，在自己的摊位和入口之间来回奔波管理人流。
如今，这位22岁的年轻人与两名联合组织者共同经营 Mercury Festival，负责从敲定场地、筛选摊主到活动营销等所有事务。
她的联合组织者专注于行政工作和市场营销，而 Wong 则负责后勤，并与摊主沟通他们的布展需求。
在最新一届活动中，Mercury Festival 共有230个摊主参加，团队需要满足其中约85个摊主的特殊要求。
例如，食品摊主会要求远离有香味的摊位，因为香气可能会影响访客的食欲。
增长的代价
随着 Mercury Festival 的规模扩大，其后勤挑战也日益增加。在最新一届活动中，该市集因人群管理不善而受到批评，据报道一些访客为了入场等待了数小时。
在回应媒体询问时，组织者向访客道歉并承认了拥堵问题，并补充说他们正在审查其维持群众秩序的流程。
活动的增长也导致了更高的运营成本，尤其是场地租金。Wong 说，在巴耶利峇举办首届 Mercury Festival 时，她用自己的零花钱储蓄支付了场地费用。而去年在新加坡博览中心 (Singapore EXPO) 举办上一届活动时，三天的场地租金约为10万新元。
插画艺术节 (Illustration Arts Fest, 简称IAF) 的创始人 Michael Ng 表示，这是一个普遍的挑战，他们的场地租金成本也在逐年增加。
IAF 创立于2016年，旨在展示本地和国际艺术家的原创插画作品。该活动由 Ng 与社会企业 Thirtytwocm 的创始人 Zu Wee 和 Valerie Ong 共同组织。
其2025年的活动吸引了近7,000名访客，比最初创办时的5,000人有所增加。
与大多数提供免费入场的本地艺术展会不同，IAF 采用售票模式，单日票价为8新元。
联合组织者 Zu Wee 表示，这有助于筛选出那些真正对艺术感兴趣的访客，他们也更有可能通过购买和互动来支持创作者。此外，这也帮助了完全自筹资金的艺术节得以持续运营。
相比之下，Mercury Festival 仍然免费入场，主要依靠每天135新元至430新元不等的摊位费来维持运营。
随着艺术展会越来越受欢迎，竞争也日益激烈。Zu Wee 指出，现在更难敲定艺术家档期和避免与其他展会撞期的活动日期。
近日，Mercury Festival 的组织者在社交媒体上因几项指控而备受抨击，其中包括声称其组织者在其他展会上宣传自己的活动。
在向 Thrive 提供的一份声明中，其组织者表示：“Mercury Festival 不支持对其他组织者的恶意中伤或敌意行为。当我们意识到涉及另一场活动的担忧时，我们直接与对方联系以澄清此事。”
声明补充说，Mercury Festival 始终致力于“支持更广泛的小型企业和创意市集社群”。
当被问及有关团队克扣员工薪酬、使用人工智能生成艺术品以及从活动中牟取暴利的指控时，组织者称这些说法不准确。
Wong 告诉 Thrive，尽管经过了六个月的策划，团队在扣除成本后总共赚了2万新元，由三名核心成员平分。
作为摊主参与
对于摊主而言，参加这些展会也面临着其自身的挑战。
29岁的 Ren Low（又名 butterbeanren）在疫情期间开始将销售艺术印刷品和贴纸作为副业。从那时起，她便在 Mercury Festival、Artcade、Apple Farmacy 等展会以及国际艺术活动上设立摊位。
她的大部分工作在展会开始前就已经展开。她说，摊位设计至关重要。
她说：“这非常重要，因为你需要在众多摊主中脱颖而出。由于活动现场会很拥挤，访客可能只能看到你摊位的上半部分，所以你必须让它引人注目。”
除了实体布置，她还必须考虑如何展示她的产品，因为只有几秒钟的时间来吸引访客的注意力。
26岁的艺术总监 Christen Teo（网名 cloudrawn）表示，为自己的定价决策辩护可能会让人心力交瘁。她指出，虽然大多数顾客都很体谅，但有些顾客会拿她的作品与网上更便宜的替代品作比较。
收入差异也可能很大。作为一名全职艺术家，Low 平均每场活动能赚约3000新元，而参加过较小规模活动的 Teo 则大约能赚230新元。
尽管如此，两位艺术家都认为，这些活动对于在社群中建立关系非常有价值。
收入差异也可能很大。作为一名全职艺术家，Low 平均每场活动能赚约3000新元，而参加过较小规模活动的 Teo 则大约能赚230新元。
尽管如此，两位艺术家都认为，这些活动对于在社群中建立关系非常有价值。
Teo 说：“这让艺术创作感觉不那么孤独，甚至能感受到本地社群的支持。”
不仅仅是市集
对于 IAF 的 Ng 来说，艺术展会可以为本地和国际艺术家提供一个共享的平台。
他指出，与日本、韩国等对本地艺术家支持力度更大的国家不同，新加坡的创作者展示其作品的机会和活动并不多。
Ng 表示，目前他的团队更专注于保持 IAF 参展阵容的质量。他说，这并非要设置门槛，而是为了确保 IAF 值得参观和参与。
对 Wong 而言，人们对艺术展会日益增长的兴趣反映了一种更广泛的转变。
她说：“追求个性化已成为我们年轻人的一个大趋势……找到一位创作出与自己身份认同相符作品的艺术家，比购买量产商品能带来多得多的快乐。”
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