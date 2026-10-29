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职场恐怖故事

Quek Jie Ann

Quek Jie Ann

Published Thu, Oct 29, 2026 · 04:21 PM
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    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 还记得《Incredible Tales》吗？我过去常常守在电视机前，收看每周一集的恐怖片，结果看完后只能开着灯睡觉。

    然而，如今最可怕的故事并不总是与超自然现象有关。

    有些故事来自我的朋友们，他们所经历过的职场环境，恐怕连鬼都会被吓跑。

    不幸的是，有问题的职场文化并不罕见。

    以下是四位年轻人的职场恐怖故事，为清晰起见，内容已经过编辑。

    被大吼大叫是当律师的分内事吗？

    29岁，法学院学生：在我读研究生大约一年后，我在新加坡一家“四大”律师事务所找到了一份实习工作。

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    我知道这份实习不会轻松，但实际环境比我想象的还要糟糕。

    工作与生活的平衡几乎不存在。更糟糕的是，律所的一位合伙人几乎每天都对下属大吼大叫。

    他发火的原因都是些鸡毛蒜皮的小事，比如用错了字体或文档格式不正确。

    无论是有意还是无意，他总是敞开办公室的门，整个楼层都能听到他的训斥声。

    办公室里有传言说，这位合伙人想树立自己令人生畏的形象。好吧，他成功了。我确实被吓到了。

    幸运的是，我从未成为他的目标之一。但目睹他的暴怒确实让我开始质疑自己的职业选择。

    难道我作为律师的未来就是每天被人大吼大叫吗？

    在他手下工作的一名实习生，因为无法应付工作量和恶劣的工作环境，在八个月后就提前结束了他为期一年的实习期。

    幸运的是，我的实习期只有一个月。我咬着牙熬过了那30天，然后离开了。我现在知道了，再也不会加入“四大”律师事务所了。

    老板让我们AA制。是我太小气了吗？

    25岁，从文案转为营销主管：我刚开始第一份全职文案工作才一周，团队就在一家点心餐厅为一位同事组织了告别午宴。

    我们大约有10到13人，包括两名实习生，大家点的菜多到摆满了整张桌子。

    我们的主编——需要说明的是，他是当时在场职位最高的员工——自己带了食物到餐厅。他没有提出要付钱。

    我以为其他老板会买单，所以特意先请他们吃，自己也没敢吃太多。

    结果我只吃了五块点心。

    账单来的时候，我的副主编——也就是二把手——付了钱。

    回到办公室后，我被要求转30新元给副主编。就连实习生也得付钱，不过他们得到了15新元的“折扣”。

    我们有些人根本没吃多少，却要平摊账单，认为这不公平是我太斤斤计较了吗？还是说我的老板才是那个 小气鬼？

    从那以后，我换了一家公司，再也没有遇到过类似的情况。我现在的老板们非常大方，经常请整个团队吃饭。

    我的同事为什么在争论谁先说了脏话？

    26岁，公关主管：还记得童年时因为互相取外号、争论谁说了“脏话”而发生的小争吵吗？

    我原以为成年后我们就不会再有这种争执了，直到我亲眼目睹两位成年同事为谁说了什么而争吵。

    事情始于两个部门之间的一个小型会议。当时我正在自己的办公桌前工作，我的位置就在会议室前面。

    会议开始几分钟后，会议室里就传出了脏话。

    两名同事之间爆发了激烈的争吵，而房间里的其他人都手忙脚乱地试图让他们冷静下来。

    我和旁边的同事交换了一个困惑的眼神。在试图弄清楚究竟发生了什么但没有成功后，我们又回去各忙各的了。

    最终，骚动平息了下来。

    但三小时后，我在厕所外又碰到了这两位同事。

    第二回合开始了。他们的对话大概是这样的：

    “你为什么要那样跟我说话。我从来不说脏话的，好吗。”

    “因为我不喜欢你的语气。”

    “行，但我可不像你，我从不说脏话。”

    他们的声音越来越大，直到两人都开始大喊大叫。最后，其中一人宣布：“现在别跟我说话。”争吵这才结束。

    虽然我当然不希望这种场面重演，但我还是觉得这情况有点好笑。

    两个年纪大到可以当我父亲的成年男人，竟然在争论谁先说了脏话。真是太不专业了。

    调解冲突是实习生的工作吗？

    25岁，从事营销工作：在我最近一次实习期间，我和团队的关系变得非常亲近。

    但在工作中与每个人都成为朋友有时并非好事。

    有一次，两位同事分别约我共进午餐。我的讨好型人格开始作祟，我觉得拒绝任何一方都不好意思。

    于是，我安排了两个背靠背、各30分钟的午餐。

    在第一顿午餐时，同事A向我抱怨，说她觉得被同事B冤枉了。她说，在当天早些时候她们共同做的报告中，同事B没有把功劳归于她。

    在扮演了30分钟的心理治疗师后，我见到了同事B，她眼圈红红地出现了。她告诉我，在见我之前她一直在办公室的午睡室里哭。

    然后，她也分享了她的说法。她同样感到委屈，并坚信她已经给了同事A应有的功劳。

    不知怎的，我陷入了一场与我无关的冲突之中。我感到抓狂和压力山大，因为我只是一名实习生。我该怎么办？

    我不知道为什么她们都选择向我倾诉。也许正是因为我是一名实习生，意味着我待在这里的时间是暂时的，最不可能在团队内部挑起事端。

    又或者，她们是真的信任我？不管怎样，我倾听了她们的烦恼，给了她们一些安慰，并建议她们应该好好谈一谈。

    最终，两人一起喝了咖啡聊了聊，据我所知，她们解决了彼此的分歧。

    这是否意味着我现在可以在简历上加上“冲突调解员”这一项了？

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