20多岁经营热门手袋品牌是种怎样的体验

【新加坡】我第一次知道本土手袋品牌Juno Jane，是通过其一位联合创始人的邮件。

坦白说，她们的故事给我留下了深刻印象：三名大学生尝试创业，存下五位数的资金来启动自己的手袋品牌。一年后，她们的营收达到六位数，产品如今已销往海外。

但尽管她们的背景故事很励志，我的经验告诉我，有些企业家可能只是很会讲故事而已。

因此，为了更真实地了解经营自己的企业是怎样的体验，我决定花一天时间跟访这几位创始人。

我在一个阳光异常刺眼的下午，在国家美术馆外见到了她们。当时她们正在为当天晚些时候的产品拍摄做准备。

几乎一见面，联合创始人 Kayleigh Low（23岁）和 Sophia Poh（25岁）就不经意地告诉我，她们聘请的自由职业摄影师在我们见面大约一个半小时前取消了预约。

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随后，Poh 随手拿起了自己的相机，宣布她将亲自上阵拍摄。

原来，在团队之前的五次拍摄中，她已经是事实上的摄影师了。她告诉我，摄影只是一个爱好，她从未接受过正式培训。

几分钟后，另一位联合创始人 Li Wan Zhen（23岁）也加入了我们，我们开始谈论她们的创业历程。

左起：Juno Jane 创始人 Sophia Poh、Kayleigh Low 和 Li Wan Zhen。 图片来源：THRIVE, BT

我们的话题转向了经营手袋品牌背后那些不为人知的方面，从与外国制造商的沟通，到外界对“中国制造”的刻板印象。

Poh 说：“我们开始寻找供应商时，就直接将目光投向了中国。我们从许多品牌中汲取灵感，当我们翻开它们的标签看时，发现它们其实都是中国制造的。”

她补充道：“我认为存在一种误解，那就是认为中国产品的质量不好。”

创业初期，创始人们更换了多家制造商，其中许多要么无法达到她们的产品标准，要么根本不回应。

Poh 指出：“我们合作的第一个供应商其实是通过阿里巴巴找到的，体验并不好……所以我们换了，通过其他渠道找到了自己的制造商，现在的这家制造商响应快多了。”

在我们见面一周后，创始人们去了一趟广州，拜访她们的制造商。

Juno Jane 创始人们在中国拜访制造商工厂时拍摄的纺织品。 图片来源：JUNO JANE

Poh 说：“与制造商保持良好关系非常重要。”她补充说，融洽的关系有助于在生产端更快地落实产品变更。

在后来的谈话中，我提到了几天前在 TikTok 上看到的一个有些走红的评论，内容是批评 Juno Jane 的包太重。

评论区里有几个人提到，他们本来打算买这个包，但在看到这个视频后会重新考虑。

Poh 说：“心理上，我们一开始有点震惊，因为这是我们的第一条负面评论。”

Low 补充道：“我认为这个视频之所以获得这么多关注，是因为我们在 TikTok 上很有影响力……而且人们认得我们包的轮廓。”

创始人们表示，她们在 TikTok 上拥有超过28000名粉丝，强大的社交媒体影响力是品牌成长的关键。

但是，更高的线上品牌知名度也有其弊端。一旦出现负面评论——就像我看到的那条——就可能对销售额产生相当大的影响。

创始人们说，在那条评论视频发布后，来自新加坡的销量下降了大约两天，但之后很快就恢复了。

在此之前，Juno Jane 并没有可以遵循的正式投诉管理流程。但这次事件促使她们制定了相应的指导方针，以便未来能专业地处理投诉。

拍摄工作

拍摄开始得比原计划要晚。

但模特一到，创始人们便立刻行动起来，我们的谈话也随之中断。

模特的服装是现场决定的，拍摄地点经过了简短的讨论，道具也偶尔被丢在角落里。

Poh 负责用相机拍摄，而 Low 和 Li 则用手机为社交媒体拍摄内容。

我注意到她们没有正式的角色分工，每个人都参与各项工作，凭着一种心照不宣的默契来决定谁该做什么。这段经历让我依稀想起了大学时做小组项目的日子。

第一个拍摄地点，Juno Jane 创始人们在这里为网站更新拍摄照片和视频。 图片来源：THRIVE, BT

这一天在一种我称之为“有条不紊的混乱”中进行。但我认为，彼此间的熟悉感很有帮助——了解商业伙伴的想法，知道何时该介入或退后，这都让工作变得更有效率。

总结与思考

有很长一段时间里，并没有发生什么特别值得注意的事情，只是一些平凡琐碎的任务，比如打包和搬运道具，或者调整相机设置。

原来，她们大多数的日子都不是这样的。在没有拍摄工作的时候，创始人们大部分时间都在处理订单或开会。

看来即使自己当老板，也无法逃避这些事。

不同之处在于，当事情出错时，往往没有其他人可以依靠。

给我留下深刻印象的是创始人们极强的适应能力。当有意外打乱计划时，她们会随机应变，然后继续前进。

捕捉完美的镜头。 图片来源：THRIVE, BT

目前，Low 和 Li 计划毕业后从事全职工作，而 Poh 已经在兼顾一份全职工作和 Juno Jane 的业务了。

Low 说：“作为应届毕业生，我们觉得仍然需要通过各自的职业生涯学习很多东西，这些经验也可能与我们的业务相关。但这并不意味着我们未来不会全职投入这项业务。”

展望未来，Juno Jane 的创始人们计划扩大团队，拥有一个固定的办公空间，并最终在新加坡开设一家实体店。

也许到那时，Juno Jane 将不再仅仅是一项副业。