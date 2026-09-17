当父母成为你的商业伙伴

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本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 即便已经36岁，Desleen Yeo 仍然会因为保持清洁的问题而被母亲唠叨。

不是在家里，而是在她的服装精品店 YeoMama Batik——她与母亲一起工作的地方。

“对我妈妈来说，她来办公室就像管理一个家一样，”Yeo 说。

在我们的采访中，这对母女一边回忆她们因何处需要打扫或哪种衣架更好而发生的小争执，一边斗嘴。

也许有些事情并不会因为你长大了或成为了自己的老板而改变。

但与父母一同创业可能会改变彼此的关系。对于我采访的三对亲子搭档来说，这带来了不少摩擦，但也让他们变得更加亲密。

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女儿，想卖巴迪布吗？

当时，Yeo 刚辞去在活动策划领域的全职工作，正处于脚踝受伤的恢复期。她的母亲 Wenny Tan 在印度尼西亚度假时给她打了个电话。

“你的脚踝怎么样了？我在这里看到了很多巴迪布。你想卖巴迪布吗？”Tan 问道。

Yeo 采纳了母亲的建议，并于2018年创立了如今备受欢迎的巴迪布服装品牌 YeoMama Batik。

Yeo 的第一家实体店开在一个对服装店而言相当不寻常的地方：她父亲常去的一家理发店。

Desleen Yeo（36岁）与 Wenny Tan（64岁），YeoMama Batik 背后的母女搭档。 图片来源：DESLEEN YEO

如今，该业务拥有两家实体店——一家位于莱佛士城 (Raffles City) 的零售店和一家位于乌美 (Ubi) 的精品工作室，此外还有一个网站。它们的年收入合计达到七位数。

Yeo 管理着一个约15名全职和兼职员工的团队，并负责主要的业务运营。

虽然她的母亲——一位家庭主妇——没有深度参与日常运营，但她仍会提供建议，尤其是在与供应商谈判和拒绝他们方面。

当不扮演“卫生检查员”的角色时，今年64岁的 Tan 是该品牌的主要模特。

“我觉得她是一位非常亲切的阿姨。个子不算高，也不算瘦，”Yeo 开玩笑地说，并补充道，顾客们经常会问 Tan 穿什么尺码和款式的衣服。

“她比那些看起来完美无瑕的模特更有亲和力，”Yeo 补充道。

对 Yeo 而言，与家人合作仍然比与朋友合作更容易。“我不会和朋友一起做生意……我甚至不想在公司里雇佣朋友，因为我很固执，脾气也倔，”她说。

至少在目前的安排下，Yeo 在业务上占据主导地位。当然，这得在她妈妈不要求擦店之前。

将热爱“kopi”的母亲培养成咖啡师

29岁的 Esmond Toon 在2023年被金融科技咨询公司解雇后，决定开一家咖啡馆。

他的母亲 Mary Chan 刚从工作了40多年的采购和销售岗位上退休，她决定投资10万至15万新元作为给 Toon 的“礼物”。2024年，他们共同开设了 Bullock Cart Coffee。

但作为一名南洋咖啡爱好者，Chan 既不喜欢也不太了解精品咖啡。

Mary Chan（59岁）与 Esmond Toon（29岁），Bullock Cart Coffee 的联合创始人。 截图来源：INSTAGRAM/@BULLOCKCART.COFFEE

在创业初期，Chan 会为开店做准备，磨一些咖啡豆，然后跑到附近的熟食中心买一杯她自己爱喝的“kopi o”（无糖黑咖啡）——尽管在她自己的咖啡馆里可以无限量免费喝咖啡。

直到有一天，一位顾客向 Toon 抱怨，说早上 Chan 冲的咖啡太酸了。

“酸？那是什么？”Chan 说。

“你是说你没喝那杯咖啡？”Toon 回答。

Chan 只是遵循了咖啡馆的标准作业程序 (SOP)：将咖啡豆放入豆仓，研磨，然后萃取。“标准作业程序 (SOP) 没说我需要品尝咖啡，”这位59岁的女士说。

从那以后，Chan 会品尝她为咖啡馆制作的每一批咖啡。

在一种常见的亲子关系的小小反转中，花了多年时间抚养儿子的 Chan，近年来不得不依靠 Toon 来学习精品咖啡的门道。

尽管如今 Toon 和 Chan 不再像以前那样经常一起在吧台后工作，但咖啡和生意仍然是他们日常短信交流的话题，这已成为这对母子之间的新常态。

从小就是副厨

31岁的 Haris Ahmad 从小就陪着母亲逛菜市场，在厨房里帮忙。

因此，当他在新加坡理工大学 (Singapore Institute of Technology) 读了一个学期后退学时，他决定开创餐饮生意，为顾客呈上他从小吃到大的美食。

Haris 从小处着手，于2018年在新加坡理工学院开设了一个名为 Indo Java 的小食摊，与他的母亲 Wati Abdul Khamid 一起售卖印尼美食。

Haris Ahmad（31岁）与 Wati Abdul Khamid（61岁）于2018年开设了他们的第一个食摊 Indo Java。 图片来源：HARIS AHMAD

Wati 说，她最初担心经营餐饮业会面临长时间工作和财务压力。

“我也曾想过，我们是否能够在工作上专业地持有不同意见，回家后仍能保持母子关系，”这位61岁的女士说。

他们的分歧从未大到影响彼此的关系。2020年，这对母子开设了他们的第一家独立餐厅 Kulon。两人共同开发了菜单，灵感来自于 Haris 祖母传下来的食谱。

2024年，他们开设了 Ono Ramen，一家售卖印尼风味拉面的餐厅。此外，作为一个副业项目，Haris 最近在 Ono Ramen 餐厅内创立了一个名为 Harko Coffee 的咖啡品牌。

图片来源：HARIS AHMAD

Wati 说，与家人一起工作，争论是在所难免的。

“有趣的是，因为我们是母子，我们都非常清楚如何能轻易地激怒对方，”她补充道。

Haris 说，虽然偶尔会发生小争吵，但他们坚持在当天解决分歧。毕竟，你和自己的妈妈又能吵到什么程度呢？

Haris 告诉我，除了他最好的朋友、也是他认识的最好的厨师 Wati 之外，他绝不会与任何人合伙做生意。

对 Wati 而言，一起工作也改变了她看待儿子的方式。她开始欣赏他承担的风险和肩负的责任。

“说到底，他仍然是我的儿子，但现在他也是我并肩工作并在专业上尊敬的伙伴，”她说。