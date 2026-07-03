人工智能现可访问您的券商账户。您应该授权吗？

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[新加坡] 上个月，热门券商平台 Interactive Brokers (IBKR) 推出了一项 新功能 ，允许用户将 ChatGPT、Claude 或 Grok 等外部人工智能工具直接连接到他们的交易账户。

今年早些时候，Moomoo 在四月份也推出了类似功能，名为 Moomoo 应用平台接口 (API) 技能。

在一篇 博客文章中 ，该公司写道：“瞬间，您的人工智能就有了‘眼睛’来观察市场，‘耳朵’来捕捉新闻，‘手’来执行交易——从一个简单的聊天机器人，转变为一个为您服务的真正数字交易员。”

在许多 年轻投资者已经开始向人工智能寻求投资建议 的当下，这些功能使过程更加便捷。他们不再需要手动将投资组合数据粘贴到在线聊天机器人中，或自己构建集成程序。

优势

将人工智能工具连接到您的券商账户，能让它实时分析和处理您真实投资组合中的更多数据。

财富咨询公司 Providend 的解决方案主管 Bryan Chan 表示：“一旦连接，它就可以在单次对话中，同时掌握您的完整账户情况和更广泛的市场背景。”

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以 IBKR 为例，您的人工智能助手可以访问您的持仓、现金余额、交易历史、保证金可用额度和风险敞口等信息。

Chan 说：“外部人工智能可以更直接地处理您的具体情况。”用户可以提出问题并获得更个性化的回答。

虽然人工智能可以代您准备交易指令，但 IBKR 和 Moomoo 都要求在下单前必须得到您的确认。

当然，使用人工智能进行研究的常规好处也同样适用——无论是几秒钟内完成繁重的研究工作，还是关联更广泛、更深入的市场动态和趋势。

不可预见的风险

诚然，这些工具让散户投资者能够接触到以往只有经验丰富的开发人员和交易员才能使用的东西。

但它也消除了一些可能有助于投资者在交易前放慢节奏的阻力。

接受《商业时报》采访的专家警告说，人工智能工具可能会放大过度自信和过度交易的风险，尤其是在经验不足的投资者中。

由于人工智能本质上倾向于附和，年轻投资者可能更倾向于追逐市场趋势或进行不必要的频繁交易，尤其是在他们没有明确的投资策略或不了解相关风险的情况下。

Providend 的 Chan 建议投资者对所有人工智能生成的建议都持保留态度。

他说，即使能够直接访问个人交易账户，人工智能仍然缺乏提供真正个性化财务建议所需的更广泛背景信息。

Chan 补充说：“人工智能工具不是持牌财务顾问。它们不知道您的收入、债务、风险承受能力或人生阶段，一个听起来理由充分的回答，可能完全不适合您的情况。”

Providend 解决方案主管 Bryan Chan。 照片：BRYAN CHAN

事实上，人工智能可能并不总能提供真正的投资优势。

Chan 指出，由于大型语言模型主要从公开信息中提取数据，人工智能通常依赖于广大市场已经消化（price in）的见解。

新加坡金融管理局前人工智能风险主管和投资风险负责人 Gary Ang 补充说，更大的危险不在于“明显愚蠢的答案”，而在于“听起来似乎合理但却是错误的答案”。

例如，人工智能可能会引用过时的财务报表、从错误的年份提取数据或捏造信息——Ang 表示，这些错误乍一看似乎可信，因此可能难以发现。Ang 现在是人工智能咨询公司 Quaintitative 的创始人。

当人工智能代理被授权代表投资者行事时，风险就更大了。

Ang 说：“一旦您连接，一家并非您券商的公司就能看到您的持仓、余额和交易。如果您授权它采取行动，它能做的就不仅仅是查看了。”

Quaintitative 创始人、新加坡金融管理局前人工智能风险主管和投资风险负责人 Gary Ang。 照片：GARY ANG

他还补充说，人工智能也容易受到提示注入攻击（prompt injection attacks），即隐藏在网站或电子邮件中的恶意指令被用来诱使它执行未经授权的操作。

一份预防措施清单

因此，在授权外部人工智能工具访问您的真实交易账户之前，专家建议：