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拥车证改革建议：可能对您的第一辆车产生何种影响

Quek Jie Ann

Quek Jie Ann

Published Thu, Oct 15, 2026 · 06:33 PM
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    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 近来，随着拥车证 (COE) 保费上涨以及A组和B组之间的差距缩小，相关讨论不绝于耳。

    在10月7日最新的拥车证招标活动中，A组保费为130,001新元，而B组拥车证的价格为130,100新元。

    这两个组别的设立旨在区分主流乘用车与豪华车型。

    但如今，购买一辆较便宜的Toyota，您所支付的拥车证费用可能与购买Mercedes-Benz的消费者相差无几。

    目前，陆路交通管理局 (陆交局) 已提议将A组和B组合并为单一的乘用车组别，并根据最终的拥车证价格实施分级回扣或附加费制度。

    以下是可能发生的变化，以及这些变化可能对有意购买新车的人士在价格方面产生的影响。

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    为何要改变制度？

    首先，简单回顾一下：拥车证赋予您在新加坡拥有和使用车辆10年的权利。其成本是在车价之外的额外费用。

    驾驶者通过陆交局每月两次举行的招标活动来获取拥车证，而每次可供竞标的拥车证数量有限。

    拥车证共有五个组别。乘用车通常分为两类：A组适用于较小、马力较低的车型；B组则适用于较大、马力较高的车型。

    但随着电动汽车的出现，汽车制造商更容易调整功率规格，以使其符合A组的门槛。

    这使得更多买家竞相争夺A组拥车证，从而推高了价格并缩小了保费差距。

    汽车顾问Say Kwee Neng告诉Thrive，由于允许新电动车购买者获得回扣的“电动车早期采用奖励计划”将于今年结束，许多人正赶在此前将汽油车更换为电动车。

    Say补充说：“（这）已将价格推高至超出当前拥车证配额所能承受的水平。”

    从历史上看，B组的保费通常至少高出20,000新元。

    但自2026年初以来，这两个组别之间的保费差距一直低于5,000新元。今年，A组的保费甚至三次超过了B组。

    拟议的改革意味着什么？

    合并组别将意味着大众市场汽车的买家将与豪华车买家直接竞争。

    为了创造公平的竞争环境，陆交局提议引入一套回扣或附加费制度，根据汽车的汽车抵岸价 (OMV) 来减少或增加买家支付的最终拥车证价格。

    💡汽车抵岸价 (OMV) 是指将车辆进口到新加坡所需支付的价格，包括运费、保险以及所有其他销售和交付汽车的费用，但不含主要税款。

    购买像Suzuki Swift这样价值较低的汽车的消费者可能有资格获得回扣，而Tesla的买家则可能需要在拥车证价格之外支付附加费。

    陆交局建议使用历史汽车抵岸价数据将每款车型划分到不同的级别，以确定其是否有资格获得回扣或附加费，以及具体的金额。

    目前正在考虑两种级别结构：

    • 三级制：车型可获得15,000新元的回扣或附加费
    • 五级制：车型可获得7,500新元或15,000新元的回扣或附加费

    该改革建议已提交征求公众意见，公众可在11月2日前分享反馈。陆交局将在2027年上半年公布其调查结果和建议。

    对价格的影响

    目前，这项改革对价格的影响尚不确定。

    大多数接受《商业时报》采访的行业观察家表示，此举可能导致保费整体上涨。

    由于合并组别不会增加乘用车拥车证的总配额，主流汽车买家将与豪华车买家直接争夺有限的拥车证供应。

    那些愿意支付更高价格的买家可能会提高出价，从而推高价格。

    期望获得回扣的买家也可能愿意出更高的价，因为他们知道部分拥车证费用可以被抵消，这让他们有更大的空间进行更高价的投标。

    此外，引入回扣可能使价值较低的汽车显得更实惠，这可能会增加对大众市场汽车的需求，从而推高拥车证的保费。

    汽车行业资深人士Ng Lee Kwang告诉《海峡时报》，如果改革生效，经销商将需要几轮招标才能确定合适的拥车证价格。

    他说：“这可能是一个以不太昂贵的价格获得拥车证的好时机。”

    您买得起车吗？

    或许，许多新加坡年轻人心中更大的疑问是：我到底买得起车吗？

    以Suzuki Swift为例，一辆包含拥车证的新车价格约为17万新元。就车价而言，这属于入门级。

    如果您申请最高70%的贷款，您需要支付51,000新元的现金作为首付。

    假设贷款期限为最长的七年，利率为2.48%，您将贷款约119,000新元，每月还款约1,663新元。

    然而，这只是一个保守估计，尚未包括汽油、电子路费和停车等其他费用。

    Say告诉Thrive，根据经验法则，年轻驾驶者在汽车上的花费不应超过其税后收入的10%至15%。

    这意味着，如果您每月需要约2,000新元才能轻松承担一辆入门级汽车的运营成本，那么您的月度税后薪水需要达到至少13,300新元——如果与伴侣平分费用，则为6,650新元。

    而这还是在当前拥车证价格水平下的计算。

    独立汽车经纪人Steven Lim表示，这就是为什么许多年轻买家转向二手车的原因，因为二手车价格较低——这主要是因为其拥车证的剩余年限较少。找他购车的年轻买家通常会花大约10万新元购买一辆二手车。

    因此，除非拥车证价格大幅下跌——而观察家们并不这么认为——否则，入门级汽车的价格看来仍将一点也不“入门”。

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