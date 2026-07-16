跑步俱乐部蓬勃发展，各大品牌争相入局

【新加坡】上个月，Easy Pace* 跑步俱乐部的成员聚集在红点设计博物馆，准备进行一场看似平常的夜跑。

但在这些身着最新跑鞋和运动衫的跑者中，有一群人显得格外突出：他们是来自券商老虎证券 (Tiger Brokers) 的代表。在热身期间，这些代表与参与者们交流，鼓励他们开启投资之旅。

这次活动是老虎证券“你的下一步在何方？”(Where’s Your Next Step?) 营销活动的一部分，也是其与 Easy Pace* 跑步俱乐部定期合作的“老虎星期四”(Tiger Thursdays) 系列活动之一。

虽然像 Nike 和 Under Armour 这样的健身品牌与跑步俱乐部合作已是常态，但越来越多与运动没有直接关联的企业也开始利用跑步俱乐部来接触消费者。

今年早些时候，Coffee Meets Bagel 与 Easy Pace* 跑步俱乐部及 Conscious Clubbing 合作举办了一场“约会夜跑” (Date Night Run) 活动。参与者在完成 5 公里的路线后，当晚在 Nova 酒吧结束活动，在那里他们可以相互交流并享用免费饮品。

另一个非传统的合伙业务来自 Sony Pictures 近期与 Easy Pace* 跑步俱乐部的合作。

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在电影《宇宙巨人希曼》(Masters of the Universe) 上映前，该俱乐部的跑者们身着希曼主题服装，走上乌节路街头完成各项挑战。

餐饮业者也纷纷加入这股潮流，汉堡连锁店 Shake Shack、咖啡馆 Hello Arigato 和拉丁美洲餐厅 Chimi’s 都组织了自己的跑步活动。

当然，这类赞助并非新鲜事。渣打银行 (Standard Chartered) 曾是新加坡马拉松的冠名赞助商，后于今年早些时候被比亚迪 (BYD) 取代。

然而，如今的变化在于参与品牌的范围更广，合作的规模也更大了。

甚至一些被认为与运动理念背道而驰的商业类型——例如酒吧和酒类品牌——也加入了跑步俱乐部合作者的行列。一些规模较小的本土企业也开始进入这个由国际大品牌主导的领域。

如果你注意到自己的社交媒体上出现了更多的 Strava 路线分享，以及人们对“2区” (Zone 2) 跑步的痴迷与日俱增，那并非你的错觉——跑步正变得越来越受欢迎。

这一增长规模在年度新加坡马拉松赛事中表现得尤为明显，参赛人数从 2009 年的 5000 人增长到 2025 年的超过 5万5000 人。

跑步俱乐部的数量也与这一增长同步，将跑步从一项基本上是单人进行的活动转变为一种社交活动。

品牌为何纷纷“穿上跑鞋”

老虎证券（新加坡）首席执行官 Ian Leong 表示，公司与 Easy Pace* 跑步俱乐部的合作，旨在将线上券商业务带入现实世界。

他表示：“我们发现，像新加坡的跑步俱乐部这类社群，其成员参与度高、积极主动且社交联系紧密。”

“（这使得）它们成为建立有意义的品牌关系、而非仅仅提升浅层品牌知名度的有效环境。”

lululemon 东南亚市场总监 Tim Campbell-Scott 表示，这提供了一个与消费者进行更有机互动的机会。

lululemon 也有自己的跑步俱乐部，定期举办免费活动，通常在其零售店开始和结束。该品牌还与现有俱乐部合作，例如最近与 Singapore Runners Club 举办的社区跑步活动，终点就设在其 JEM 门店。

他补充说，品牌无需仅仅依赖传统营销，而是可以通过共同的体验成为这些社群的一部分，并建立起良好关系。

合伙业务如何运作

Conscious Clubbing 的创始人、31 岁的 Joshua Yap 将其描述为“一个跑步的饮酒俱乐部”。该俱乐部组织的跑步活动都在酒吧开始和结束。每消耗 250 卡路里，参与者就能在跑后获得一杯免费饮品。

其活动通常在合作商家生意较淡的夜晚举行，帮助商家吸引顾客。

Yap 估计，参与合作的酒吧每晚平均能产生约 4000 新元的收入。Conscious Clubbing 有时会从中抽取约 10% 的分成，Yap 会将这笔钱再投资于志愿者福利和运营成本。 另一个跑步团体 Sir, Numb 的月度跑步活动通常在餐饮场所开始和结束，这为与本地商家建立合伙业务创造了机会。

今年早些时候，该团体与 Nike 和咖啡馆 Open Secret 组织了一次三方合伙业务。跑者们可以在活动中试穿 Nike 的跑鞋，跑完后回到咖啡馆享用精心准备的菜单。

Sir, Numb 告诉 Thrive，他们不从赞助中抽成，而是通过销售周边商品来维持运营，最近一次产品发售就带来了约 2000 新元的收入。

将跑者转化为顾客

在加入 MacRitchie Runners 之前，Ariel Teo 对宝矿力水特 (Pocari Sweat) 并无特别好感。这个运动饮料品牌为该俱乐部在麦里芝蓄水池的每周跑步活动提供饮品。

在这些活动中尝试过后，这位 23 岁的年轻人发现自己甚至在不跑步时也会选择购买它。

YouGov 在 2024 年对 1023 名新加坡成年人进行的一项调查发现，其中 43% 的人会考虑购买赞助跑步活动的品牌所提供的产品或服务。

Yap 表示，跑步俱乐部能够在参与者和品牌之间建立起尤其强烈的情感联系。

他说：“参与者在活动中可能会体验到‘跑者高潮’。当你将一个品牌融入到这种情绪高涨的体验中时，自然就会建立起积极的品牌联想。”

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照片：CONSCIOUS CLUBBING

坚持社群为先

然而，对于跑步俱乐部的组织者来说，商业合伙业务通常不是重点。

Sir, Numb 的联合创始人 Afiq Rezza 表示，他们的合作项目始终以社群为中心。

他说：“这类聚会最棒的一点在于，你能遇到来自不同背景的人，这些都是日常生活中通常不会接触到的人。”

但随着越来越多品牌进入新加坡的跑步俱乐部领域，组织者将不得不在商业机会与社群感之间取得平衡，而后者正是这些团体最初吸引人的地方。

Yap 认为，运营一个俱乐部有潜力成为一项盈利的业务，但他表示组织者应小心，不要将利润置于成员之上。

Conscious Clubbing 正在探索未来举办更大规模的售票活动。但 Yap 仍然专注于创造一个包容的空间，让人们可以健身并建立有意义的联系

“一旦你过于关注利润，你就会在某种程度上失去那种社群感和使命感。”