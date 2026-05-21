对于一些新加坡年轻人而言，租房是一笔值得的开销

【新加坡】29岁的Mathilda Huang搬出父母家已有大约六年时间。

在冠病疫情期间，Huang搬进了一间租赁公寓。由于当时她的心理健康开始出现问题，她正需要这样的环境改变。

她表示：“当时我觉得家里有点混乱，因为我的父母也在家办公。所以，三个人……试图在同一个空间里共存，有点太挤了。”

Mathilda Huang租的第一间公寓。 图片来源：MATHILDA HUANG

在新加坡，年轻人通常与父母同住，直到结婚并有资格购买建屋发展局（Housing & Development Board）的津贴公共住房。或者，他们等到35岁时，以单身人士的身份申请预购组屋（Built-To-Order, 简称BTO）。

独立生活往往代价不菲，许多职场新人宁愿推迟独立，直到自己的经济状况更加稳定。

但对于一些新加坡年轻人来说，按照自己的方式生活的吸引力足够强大，促使他们搬离父母家，选择租房。

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Sarah（化名）和她的丈夫便是其中之一。结婚后不久，这对夫妇选择租下一套双卧室公寓，而不是在父母家度过他们的新婚生活。

虽然与配偶父母同住，在新加坡仍然相当普遍，尤其是对于那些等待预购组屋（BTO）完工的夫妇而言，但这并不是Sarah为自己想象的生活。

这位因隐私原因不愿透露姓名的29岁女士说：“对我来说，结婚就意味着拥有自己的家，所以我们从一开始就知道这是我们想要的。”

这对夫妇租房已近三年，预计将于2026年10月搬入他们的新组屋。

租房的经济考量

Sarah和她的丈夫每月将收入的约15%至20%用于支付租金，总额约为3200新元。

Sarah说：“我们俩的月总收入意味着我们仍然负担得起……租房对我们来说在经济上是可持续的。”

然而，租金的负担对每个人的影响不尽相同。

2020年，Huang同时拥有四份收入来源：一份全职企业工作、一份兼职零售工作、一份小型的奶酪拼盘生意，以及为社交媒体进行内容创作。

多重收入来源帮助她支付了每月约1900新元的租金。

租金本身尚可应付。但在2021年，她因宫外孕需要接受手术。面对每月租金之外高达2万3000新元的医疗账单，Huang的财务状况变得非常紧张。

Huang租的第二间公寓。 图片来源：MATHILDA HUANG

即便如此，她也从未想过搬回父母家。相反，她更有动力去努力工作，以维持自己的独立生活。

如今，Huang和她的丈夫住在他们租的第三间公寓里。扣除水电费和清洁费后，这对夫妇每月支付约3300新元，费用平摊。

Huang说：“我认为这有很大帮助，因为现在我们是两个人了。作为一对双收入、没有孩子的夫妇，我们有更多预算可以投入到租金上。”

即便如此，在某些月份，租金的负担还是会感觉更重。作为一名自由职业的内容创作者，Huang的收入时常波动。

她补充道：“有些月份收入很好，有些月份则不然，所以有时我的租金可能会花掉我当月的全部收入。”

租房六年，Huang的优先事项也发生了变化。她过去经常旅行，但自从和丈夫安顿下来后，旅行的欲望不再那么强烈。她告诉我，如今她更愿意待在家里，享受自己的居所。

Huang与丈夫目前合租的第三间公寓。 图片来源：MATHILDA HUANG

生活的转变

除了财务问题，搬出父母家可能还意味着你需要处理不速之客，对Huang而言，就是蟑螂。

Huang说：“我必须处理家里各种各样的问题。我得自己洗衣服，还得对付蟑螂——我不能再去找我继父帮忙了。”

对Sarah来说，直到搬出父母家，她才意识到冰箱不会自动补货，卫生纸也终究会用完。

和父母住在一起时，Sarah几乎不用考虑购买家庭必需品。现在，她发现自己需要围绕采购杂货和处理家务建立新的日常习惯。

Sarah（化名）和她丈夫目前居住的租赁公寓。 图片来源：受访者

专家观点

在新加坡，成年后仍与父母同住，在文化和经济上都非常普遍。因此，每月支付数千新元租一个临时住所，似乎像是在浪费钱。

但《Take Back Control of Your Money》一书的作者Dawn Cher告诉我：“（如果）整个等式中唯一的考量是金钱，那么是的，租房可以被视为浪费钱，因为你没有将这笔钱投入到能产生收入的资产中。”

“但在生活、感情和婚姻中，金钱并非唯一的考量，”Cher补充道。她还经营着一个广受欢迎的个人理财博客SG Budget Babe。租房对年轻工作者是否合理，也取决于他们的收入以及他们是否有其他财务责任。

对于重视独立或需要个人空间的夫妇来说，只要他们负担得起，租房仍然是一个可行，甚至是负责任的选择。

Cher表示，将收入的20%左右用于租房是合理的，对于某些人来说，高达40%也可能在可控范围内。“但是，我个人不会（达到那么高的比例），”她补充道。

财经出版物DollarsAndSense的联合创始人兼执行主编Timothy Ho建议，租金支出应保持在个人税后收入的25%以下。

Ho补充说，并没有一个适用于所有人的固定比例。但他表示，值得记住的是，租金成本越低，你就有越多的钱可以用于其他优先事项，包括未来的房屋装修、建立应急基金或偿还学生贷款。

对于那些仍在犹豫是否要租房的人，财务咨询公司MoneyOwl的解决方案、研究与投资高级主管Daphne Lye建议，可以从“先支付给自己”开始，即先将至少15%的收入存起来，用于储蓄或投资。

然后，再评估剩余的钱是否能轻松覆盖租金和其他开销。

Lye补充说，那些决定租房的人还应该额外留出一到两个月的租金，作为租赁房产的保证金。

专家们也一致认为，在等待预购组屋（BTO）完工期间租房，本身并非一种不负责任的财务选择。

Ho指出：“归根结底，如果在拥有自己的住房前租房能够改善生活质量、带来独立性或帮助他们为婚姻做准备，那么这样做就是合理的。但这不应以牺牲他们长期的财务稳定为代价。”