“乳清”消费过高？蛋白质短缺或将让您花费更多
- 《商业时报》 THRIVE
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 过去几个月，我注意到高蛋白产品逐渐出现在我家附近的超市货架上。
然后，仿佛一夜之间，乳制品区的整个货架都被各种高蛋白产品占据了。
该连锁超市的一位发言人告诉我，如今FairPrice在全岛的零售和线上平台提供超过20种高蛋白饮料和20种高蛋白酸奶。
为满足对高蛋白产品稳步增长的需求，FairPrice集团在过去三到五年里，已将高蛋白产品的种类增加了一倍以上。
7-Eleven新加坡董事经理Anushree Khosla表示，在新加坡的460家7-Eleven门店中，五分之三的门店现已设有蛋白质主题专柜。
其中两种最引人注目的产品是Rokeby的蛋白奶昔和CP-Meiji的低脂高蛋白牛奶。
其授权经销商Crown Pacific Beverage的总经理Joseph Long表示，CP-Meiji的高蛋白牛奶虽在今年2月才推出，但已为该品牌带来了20%的整体销售增长。
除了乳制品，似乎所有东西现在都有了高蛋白版本，从薯片到爆米花和面包。
但随着对富含蛋白质产品的需求增长，作为一种广泛用于蛋白奶昔和零食的成分，乳清蛋白的全球供应正在枯竭。
如果这种供应紧张影响到本地市场，新加坡消费者可能很快就要为高蛋白替代品支付更高的价格。
昂贵的饮食
咨询公司Bain & Company的一份报告发现，全球消费者正在积极增加蛋白质摄入量，其中Z世代和千禧一代引领了这一趋势。
但摄入更多蛋白质的成本不菲。
富含蛋白质的产品通常比同类普通产品带有保费。尽管价格更高，但有些产品的份量也更小。
一瓶350毫升的高蛋白Meiji牛奶售价为4.95新元。这比一瓶更大容量（450毫升）的普通Meiji牛奶（售价2.47新元）贵了一倍。
对于那些试图达到蛋白质摄入目标的消费者来说，这些价格差异会累积成一笔不小的开销。
25岁的Raphael Fernandez每月在天然蛋白质食物和富含蛋白质的产品上花费高达180新元。
他表示：“自从我开始更专注于力量训练并努力实现每日蛋白质摄入目标以来，我每月的食品杂货账单大约增加了50到80新元。”
许多健身爱好者也选择蛋白质补充剂，作为一种相对经济实惠且方便的增加摄入量的方式，但这些补充剂的价格也变得更加昂贵。
他说道：“我过去花85新元购买一桶2公斤装的Optimum Nutrition Gold Standard乳清蛋白粉，但自从其零售价上涨到100至110新元后，我不得不改用Muscle Tech的产品。”
同样，29岁的Shan Shi表示，他每月消耗的一袋4.5公斤装乳清蛋白粉，五年前的价格约为160新元，但现在需要约190新元。
他补充道：“我的标准是，如果每30克蛋白质的价格超过5新元，那就太贵了。”
总计下来，Shi每月在蛋白质产品上的花费高达220新元，其中包括偶尔饮用即饮蛋白饮料，以弥补正餐中蛋白质的不足。
全球乳清短缺
然而，这可能只是价格上涨的开始。
乳清是奶酪生产过程中的副产品，通常以浓缩物或分离物的形式用于蛋白补充粉和蛋白质强化食品中。
例如，运动饮料100Plus Pro High Protein的蛋白质就来源于分离乳清蛋白。
在全球范围内，由于健康饮食趋势和减肥药使用的日益增多，供应商正努力满足需求。GLP-1类药物的使用者被鼓励摄入更多蛋白质，以在减重的同时保持肌肉量。
在美国这个主要的乳清出口国，一些供应商今年的浓缩乳清蛋白已经售罄。
近几个月，美国乳清蛋白的平均价格飙升了超过40%。
在西北欧地区，食品级乳清蛋白的价格也攀升至历史新高。
一些公司已开始转向使用牛奶蛋白来替代乳清蛋白。但据报道，牛奶蛋白的价格也已上涨。
全球供应收紧和成本上升最终可能会传导至新加坡消费者。
总部位于新加坡的经销商Woah Group的首席执行官兼创始人Edward Foo表示，2025年，其引进的蛋白粉价格上涨了约20%。但仅在2026年上半年，价格涨幅就高达50%。
Woah Group分销和销售Myprotein、Grenade、Labnosh和Ghost等品牌。
Foo预计，虽然目前价格上涨仅限于蛋白粉，但蛋白零食和即饮饮料的价格也将上涨。
“尽管我们试图通过推迟（涨价）来缓解成本压力，但我们很难长期维持下去。”
至于广受欢迎的低脂高蛋白Meiji牛奶，Crown Pacific Beverage的Long表示，其价格自2月份推出以来保持不变，预计在未来几个月内也将保持稳定。
他补充道：“然而，在全球不确定性的背景下，如果原材料成本持续上涨，我们明年可能会重新审视定价。”
FairPrice集团表示，其蛋白质产品的价格迄今基本保持稳定，而7-Eleven新加坡则表示正在密切关注，以确保供应稳定，避免价格上涨。
不能只看蛋白质标签
尽管如此，一位营养师告诉我，在想当然地认为这些产品是更健康的选择之前，消费者应该关注蛋白质标签之外的信息。
Novi Health的高级营养师、新加坡营养与饮食学协会认证营养师Diane Seto表示：“富含蛋白质的食物可以帮助人们达到蛋白质摄入目标，但它们并非自动等同于‘健康食品’。”
Seto说，许多高蛋白产品，特别是蛋白质强化的零食，如薯片、饼干、冰淇淋，或高蛋白的加工肉类，可能仍属于超加工食品，并含有较高的添加糖、钠或饱和脂肪。
包装也可能具有误导性。一些产品在包装正面突出显示每包的总蛋白质含量，而不是每份或每100毫升的含量。
Seto指出，这使得它们看起来蛋白质含量要高得多，而实际上，其蛋白质含量可能与同类产品相似。
虽然在某些情况下，高蛋白牛奶可以作为普通牛奶的有效替代品——例如作为运动后饮料，或给食欲不振的人饮用——但这些产品最好还是作为多样化饮食的一部分，而不是完全替代天然蛋白质食物。
Seto说：“天然食物能提供这些产品可能无法完全提供的多种营养素。”例如，鱼类提供有益于心脏健康的omega-3脂肪，而鸡蛋和肉类则提供铁、锌和维生素B12。
此外，如果全球乳清短缺最终导致富含蛋白质的产品价格上涨，那么天然食物可能也是性价比更高的选择。
在花大价钱购买蛋白质产品之前，Seto给出了一些建议：
- 大多数成年人每天每公斤体重约需0.8克蛋白质。经常进行抗阻或耐力训练的人每天每公斤体重可能需要约1.2至2克。
- 比较每100克或每100毫升的蛋白质含量，而不是依赖包装上标注的每包含量，来判断产品是否真的蛋白质含量更高。
- 对于日常主食，应选择加工程度最低、整体营养成分更佳的产品，而不仅仅是关注蛋白质含量。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
China narrows AI gap with US as open-source shift could hit valuations: George Yeo
‘So little’?: Why critics of Temasek’s 10.5% returns in a bull run are getting it wrong
Samsung, SK Hynix and leveraged ETFs drive 70% of Korea trading, drawing criticism
Targeted credit relief: Vietnam steers funding to Vingroup, Sun Group, Masterise megaprojects