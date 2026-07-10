“乳清”消费过高？蛋白质短缺或将让您花费更多

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[新加坡] 过去几个月，我注意到高蛋白产品逐渐出现在我家附近的超市货架上。

然后，仿佛一夜之间，乳制品区的整个货架都被各种高蛋白产品占据了。

我家附近超市的相关货架。 照片来源：THRIVE、《商业时报》

该连锁超市的一位发言人告诉我，如今FairPrice在全岛的零售和线上平台提供超过20种高蛋白饮料和20种高蛋白酸奶。

为满足对高蛋白产品稳步增长的需求，FairPrice集团在过去三到五年里，已将高蛋白产品的种类增加了一倍以上。

7-Eleven新加坡董事经理Anushree Khosla表示，在新加坡的460家7-Eleven门店中，五分之三的门店现已设有蛋白质主题专柜。

其中两种最引人注目的产品是Rokeby的蛋白奶昔和CP-Meiji的低脂高蛋白牛奶。

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其授权经销商Crown Pacific Beverage的总经理Joseph Long表示，CP-Meiji的高蛋白牛奶虽在今年2月才推出，但已为该品牌带来了20%的整体销售增长。

除了乳制品，似乎所有东西现在都有了高蛋白版本，从薯片到爆米花和面包。

但随着对富含蛋白质产品的需求增长，作为一种广泛用于蛋白奶昔和零食的成分，乳清蛋白的全球供应正在 枯竭 。

如果这种供应紧张影响到本地市场，新加坡消费者可能很快就要为高蛋白替代品支付更高的价格。

昂贵的饮食

咨询公司Bain & Company的一份 报告 发现，全球消费者正在积极增加蛋白质摄入量，其中Z世代和千禧一代引领了这一趋势。

但摄入更多蛋白质的成本不菲。

富含蛋白质的产品通常比同类普通产品带有保费。尽管价格更高，但有些产品的份量也更小。

一瓶350毫升的高蛋白Meiji牛奶售价为4.95新元。这比一瓶更大容量（450毫升）的普通Meiji牛奶（售价2.47新元）贵了一倍。

在连锁超市FairPrice发现的高蛋白产品与其普通产品的价格比较。 截图来源：FAIRPRICE

对于那些试图达到蛋白质摄入目标的消费者来说，这些价格差异会累积成一笔不小的开销。

25岁的Raphael Fernandez每月在天然蛋白质食物和富含蛋白质的产品上花费高达180新元。

他表示：“自从我开始更专注于力量训练并努力实现每日蛋白质摄入目标以来，我每月的食品杂货账单大约增加了50到80新元。”

许多健身爱好者也选择蛋白质补充剂，作为一种相对经济实惠且方便的增加摄入量的方式，但这些补充剂的价格也变得更加昂贵。

他说道：“我过去花85新元购买一桶2公斤装的Optimum Nutrition Gold Standard乳清蛋白粉，但自从其零售价上涨到100至110新元后，我不得不改用Muscle Tech的产品。”

同样，29岁的Shan Shi表示，他每月消耗的一袋4.5公斤装乳清蛋白粉，五年前的价格约为160新元，但现在需要约190新元。

他补充道：“我的标准是，如果每30克蛋白质的价格超过5新元，那就太贵了。”

总计下来，Shi每月在蛋白质产品上的花费高达220新元，其中包括偶尔饮用即饮蛋白饮料，以弥补正餐中蛋白质的不足。

照片来源：RAPHAEL FERNANDEZ, SHAN SHI

全球乳清短缺

然而，这可能只是价格上涨的开始。

乳清是奶酪生产过程中的副产品，通常以浓缩物或分离物的形式用于蛋白补充粉和蛋白质强化食品中。

例如，运动饮料100Plus Pro High Protein的蛋白质就来源于分离乳清蛋白。

在全球范围内，由于健康饮食趋势和 减肥药 使用的日益增多，供应商正努力满足需求。GLP-1类药物的使用者被鼓励摄入更多蛋白质，以在减重的同时保持肌肉量。

在美国这个主要的乳清出口国， 一些供应商 今年的浓缩乳清蛋白已经售罄。

近几个月，美国乳清蛋白的平均价格 飙升了超过40% 。

来源：Vesper。 截图来源：《华尔街日报》

在 西北欧地区 ，食品级乳清蛋白的价格也攀升至历史新高。

一些公司已开始转向使用牛奶蛋白来替代乳清蛋白。但据报道，牛奶蛋白的价格也已上涨。

全球供应收紧和成本上升最终可能会传导至新加坡消费者。

总部位于新加坡的经销商Woah Group的首席执行官兼创始人Edward Foo表示，2025年，其引进的蛋白粉价格上涨了约20%。但仅在2026年上半年，价格涨幅就高达50%。

Woah Group分销和销售Myprotein、Grenade、Labnosh和Ghost等品牌。

Foo预计，虽然目前价格上涨仅限于蛋白粉，但蛋白零食和即饮饮料的价格也将上涨。

“尽管我们试图通过推迟（涨价）来缓解成本压力，但我们很难长期维持下去。”

至于广受欢迎的低脂高蛋白Meiji牛奶，Crown Pacific Beverage的Long表示，其价格自2月份推出以来保持不变，预计在未来几个月内也将保持稳定。

他补充道：“然而，在全球不确定性的背景下，如果原材料成本持续上涨，我们明年可能会重新审视定价。”

FairPrice集团表示，其蛋白质产品的价格迄今基本保持稳定，而7-Eleven新加坡则表示正在密切关注，以确保供应稳定，避免价格上涨。

不能只看蛋白质标签

尽管如此，一位营养师告诉我，在想当然地认为这些产品是更健康的选择之前，消费者应该关注蛋白质标签之外的信息。

Novi Health的高级营养师、新加坡营养与饮食学协会认证营养师Diane Seto表示：“富含蛋白质的食物可以帮助人们达到蛋白质摄入目标，但它们并非自动等同于‘健康食品’。”

Seto说，许多高蛋白产品，特别是蛋白质强化的零食，如薯片、饼干、冰淇淋，或高蛋白的加工肉类，可能仍属于超加工食品，并含有较高的添加糖、钠或饱和脂肪。

Novi Health的高级营养师、新加坡营养与饮食学协会认证营养师Diane Seto。 照片来源：DIANE SETO

包装也可能具有误导性。一些产品在包装正面突出显示每包的总蛋白质含量，而不是每份或每100毫升的含量。

Seto指出，这使得它们看起来蛋白质含量要高得多，而实际上，其蛋白质含量可能与同类产品相似。

虽然在某些情况下，高蛋白牛奶可以作为普通牛奶的有效替代品——例如作为运动后饮料，或给食欲不振的人饮用——但这些产品最好还是作为多样化饮食的一部分，而不是完全替代天然蛋白质食物。

Seto说：“天然食物能提供这些产品可能无法完全提供的多种营养素。”例如，鱼类提供有益于心脏健康的omega-3脂肪，而鸡蛋和肉类则提供铁、锌和维生素B12。

此外，如果全球乳清短缺最终导致富含蛋白质的产品价格上涨，那么天然食物可能也是性价比更高的选择。

在花大价钱购买蛋白质产品之前，Seto给出了一些建议：