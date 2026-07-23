专家点评：三种年轻投资者的投资组合

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[新加坡] 我最近问一位朋友，他的投资策略是什么。

他谢谢我如此“慷慨”，竟然假定他有投资策略。

除了将10%的薪水投入公司的分享计划外，我的朋友根本不进行任何投资。

与此同时，另一位朋友则将大部分投资放在科技股上，希望能获得高额回报。

这种对比让我好奇，其他同龄的新加坡人是如何投资的。

于是，我采访了几位20多岁的投资者。在那些拥有应急基金、没有抵押贷款等重大债务或财务负担的人群中，浮现出三种主要的投资风格。

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我将这些风格整合成三个假设的投资组合，并请两位个人理财专家进行评级。以下是他们的回复，为求简洁，内容有所删节。

谨慎入门型

Rob偏爱将大部分资金存放在银行以求安稳。他知道投资很重要，但倾向于选择最省事的方式。

他将10%的储蓄投入公司的员工分享计划，因为这很容易设置，也无需他多加思索。另外20%则投入一家投资于交易所交易基金（ETF）的机器人顾问，因为他宁愿把投资这件事交给别人处理。

Beansprout内容策略师兼客户成功主管Nicole Ng：

这位投资者有储蓄的习惯，并且已经开始投资，这已经奠定了坚实的基础。该投资组合也简单且易于维护。

多元化的ETF有助于减少研究时间，并降低选错股票的风险。

然而，对于一个距离退休还有几十年的20多岁的年轻人来说，持有70%的现金可能过于保守。

评分：7/10

Endowus首席客户官So Sin Ting：

雇主公司的股票配置带来了一种容易被忽视的集中风险：如果公司表现不佳，他的收入和投资将同时受到影响。

与此同时，将70%的资金存放在储蓄账户中，意味着这位投资者的大部分财富正在因通货膨胀而悄然失去购买力。

对于风险规避型的投资者，一个更好的初始配置可能如下：

Endowus拒绝为这些投资组合评分。

潮流追随型

Jessica知道分散投资的重要性，因此她将大部分资金投资于全球多元化的ETF和债券。

但她也患有轻微的“错失恐惧症”（Fear of missing out，简称Fomo）。她将投资组合的30%用于追逐在社交媒体上听到的最新“热门股”，有时还会凭心情进行买卖。

Ng：整体结构相当稳健。但如果选股更多是受情绪而非纪律驱动，这可能会削弱多元化核心部分带来的好处。

相反，应该设定明确的投资规则，例如将个股仓位限制在投资组合的一定比例内，或者设定目标买入和卖出价。

评分：8.5/10

So：该投资组合拥有全球多元化的核心配置，并包含债券敞口，为抵御波动提供了一定的缓冲。

风险在于那30%受市场情绪驱动的主动选股。

选股本身并没有错，但根据他人的行为进行买卖是投资中最代价高昂的行为之一，并且往往会随着时间的推移侵蚀价值。

如果投资者因为不确定该投资什么而追逐潮流，他们可以转而采取以下做法：

将那30%股票投资中的大部分转入一个全球多元化的管理投资组合，该组合无需判断哪个行业或国家将表现更优

持有一个约5%至10%的较小配置，投资于多元化的科技或创新基金，而不是集中的个股头寸

高信念投资者

Nico风险偏好高，几乎每天都关注市场，并大量投资于科技和人工智能股票。这些股票往往是消费者熟悉的公司，如Google、Nvidia、Spotify和Reddit。

通过专注于高增长公司，他希望获得丰厚的回报，并接受随之而来的市场剧烈波动。

Ng：年轻投资者的投资期限更长，能够承担更多风险。密切关注公司也可能鼓励他们更深入地学习投资和商业知识。

尽管如此，将80%的资金配置于全球科技股会产生集中风险。即使这些公司本身质地优良，它们中的许多公司也受到相似的宏观经济因素影响。

而且，如果价格大幅波动，投资组合的价值可能会出现投资者无法承受的剧烈摆动。

评分：5.5/10

So：大量集中投资于全球科技和人工智能股票，反映出一种强烈的信念观点。

但该投资组合几乎没有缓冲余地，可能会出现巨大亏损，因为单一行业的衰退就可能让多年的投资进展严重倒退。

每日跟踪仓位也可能非常耗时，并且可能不利于长期投资结果。

在全球范围内以及科技行业之外进行多元化投资，有助于降低波动性，并防范任何单一股票的暴雷风险。对于追逐回报的投资者，一个更具韧性的配置可以是：

回报越高就代表投资组合越好吗？

人们很容易根据哪个投资组合能带来最高回报来评判它们。但仅凭回报并不能说明全部问题。

回报应始终与所承担的风险、投资期限以及回报是否可持续等因素一并考量。

Beansprout的Ng表示：“一个第一年赚20%、第二年却亏损40%的投资组合，未必比一个几十年来稳定复利的投资组合更好。”

Ng补充说，成功的投资是拥有一个能让你在市场周期中持续持有的投资组合。

Endowus的So说：“没有一刀切的投资组合。一个更好的投资组合是为你实现个人目标而设计的，它能在你长期可以承受的风险水平上，为你带来所需要的回报。”

糟糕的投资组合与完全不投资，哪个更糟？

两位专家都认为，完全不投资几乎总是更糟糕的选择。

So说：“即使是一个‘不完美’的投资组合，只要持续投资，假以时日，它也能以现金无法实现的方式实现复利增长。”

话虽如此，在不了解自己所投资产或承担无法承受的风险的情况下进行投资，也可能导致不良后果。

Ng建议从简单的多元化投资组合开始，随着信心的增长再逐步加以完善。

“随着你的知识和经验的增长，投资组合总是可以不断改进的，”Ng说。

“但是，推迟投资意味着错失市场时间和复利的力量，而这正是年轻投资者拥有的最大优势之一。”