你能用学习取代“末日刷屏”吗？

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【新加坡】我曾多次尝试用更具生产力的事情来取代“末日刷屏”，但即便不是全部，也绝大多数都以惨败告终。

举个例子：几周前我去了植物园，本想去野餐，顺便读完一本拖了几个月的书。结果，我在公园里有一半的时间都在刷TikTok。

直到最近——仿佛有神助一般——我的编辑交给我一个任务，让我测试一款新应用。它号称像TikTok，但里面的视频只会让你变得更聪明。

因此，在两周的时间里，我试用了Ollie，这是一款由在线学习平台Coursera开发、有人工智能辅助的新型微学习应用。

截图：苹果应用商店

在试用这款应用之前，我与Coursera的全球首席技术官Mustafa Furniturewala进行了交谈，以了解该公司最初创建Ollie的原因。

“Ollie是一项早期，非常早期的实验，”Furniturewala说。这款应用于今年6月推出，目前仅对Coursera Plus的订阅用户开放。

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Furniturewala告诉我，创建Ollie的部分原因是为了应对人工智能已在改变教育的现状。团队希望迎合现代学习者的需求，他们中的许多人可能注意力持续时间较短，并且习惯消费短视频内容。

当然，Coursera并非首家采用碎片化、游戏化学习模式的公司。像Duolingo和Brilliant这样的应用早就开始使用测验、连续打卡和排行榜等功能来保持用户的学习热情。

Ollie的与众不同之处在于，它提供了海量的学习主题，以及用户可以自由学习而无需专注于某一门课程。

“我们希望确保……人们不是因为‘末日刷屏’的策略而耗费时间、单纯地沉迷其中，而是（让Ollie）真正有助于技能的增长，”Furniturewala说。

Coursera未能透露Ollie目前的用户数量，但指出其最活跃的用户会连续三周登录Ollie进行学习。

初识Ollie

Ollie的界面非常易于操作。

一个由算法驱动的“探索”页面会向你推送源源不断的短视频，很像TikTok的“为你推荐”页面。两周后，它已经了解到我倾向于人工智能、设计和网络分析等主题。

这些视频剪辑自经合作伙伴批准的Coursera课程，并在人工智能的帮助下进行了编辑，内容涵盖心理学、工程学和编程等多个领域。

每个视频片段（通常约一分钟长）播放完毕后，系统会推出三个简短的测验，测试你刚刚学到的知识。Coursera的一位发言人表示，练习测验均由可信赖的合作伙伴编写。

练习之后，就进入了这款应用的交互式人工智能环节。你可以选择与Ollie聊天，期间你可以就视频内容提问，复习在测验中犯的错误，或者让它生成更多的练习题。

此外，还有一个名为“新闻背后”（Behind The News）的版块，里面全是人工智能生成的视频片段，旨在“帮助你理解今日头条”。

在测试期间，我看到了关于美国关税和“代理式”人工智能工具的视频。

就我个人而言，我觉得那些看起来不自然的视觉效果让观看体验并不愉快，因为它们与TikTok或YouTube上的人工智能劣质内容非常相似。

它们确实起到了解释时事的作用，但我发现自己会反复质疑所看内容的可信度。

Furniturewala告诉我，人工智能生成的内容取材于可信来源和公开信息，并且设置了多轮大型语言模型检查机制。

“这个过程中……也有人工审核的环节，以确保内容在教学上是合理的，”他说。

我真的能学到东西吗？

在Ollie上漫无目的地浏览了一周主题后，我决定专注于学习一个科目：用户体验（UX）设计。

我主要是在通勤路上观看视频，这些碎片化的课程足够吸引人，让我在整个通勤过程中都保持了专注。

与我通常在社交媒体上被动消费视频不同，视频间的互动测验迫使我在进入下一课之前停下来思考，打破了无意识刷屏的循环。

游戏化元素也让我保持了参与感。在一次30分钟的散步中，我发现自己登上了全球排行榜的榜首，甚至意外地与另一位用户展开了“豆子榜”（beanboard）第一名的争夺。

第二周结束时，我对线框图和视觉层次等用户体验概念有了更好的理解。现在，我大概能就网络分析和用户体验设计进行一次非常基础的对话，或者至少能跟你分享一些有趣的小知识。

尽管如此，我还远远不能将这些浅尝辄止的知识应用到实际操作中。

这些短视频是很好的入门介绍。但这样一个复杂的主题需要更多的背景知识和更深层次的练习，这是这些轻量级课程无法提供的。

虽然我确实依赖聊天机器人功能来更详细地解释概念，但我感觉它提供的信息仍然有限。与许多其他人工智能聊天机器人不同，Ollie无法搜索网络，只能参考用户已经观看过的内容。

所以，尽管Ollie能回答我大部分的后续问题，我还是会求助于Google来寻找更深入的解释和例子。

我的心得

当然，我并没指望在两周内成为一名用户体验设计师。

但令我满意的是，我现在比开始时更了解用户体验设计，并且产生了足够的兴趣，以至于我正考虑将来学习一门完整的用户体验设计课程。

但我真的能用学习取代“末日刷屏”吗？答案是否定的。

我得承认，有好几次，我发现自己为了打发无聊而在Ollie和TikTok之间无意识地切换。

这让我意识到，“末日刷屏”可以在任何平台上发生。任何信息流都可能成为另一种形式的无脑消费，用教育内容取代娱乐内容并不自动意味着你就在学习。

根据我的经验，当我在打开Ollie时心中有明确目标——比如这次，为了学习更多关于用户体验设计的知识——我记住的内容远比我在同一个应用上漫无目的刷视频时要多。

换句话说，如果你没有积极参与或进行批判性思考，那么刷“更有生产力”的内容仍然是“末日刷屏”。

我也一直认为，只有当学习能带来证书或某种实际成果时，才算得上是学习。这次实验挑战了我的这种心态。

我可能没有证书来证明我具备用户体验设计的业余知识，但我确实成了一个更好奇的学习者，并且发现了一个我渴望通过正式课程进一步探索的新领域。

不过，开始行动的惰性只是略有减少，我不知道在应付全职工作的同时，自己是否能下定决心报名参加一门课程。

至少，我花在社交媒体上“末日刷屏”的时间少了一点，这对我来说就算是一次胜利了。