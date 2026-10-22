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政府当“丘比特”，真能擦出火花吗？

Shannon Chow

Shannon Chow

Published Thu, Oct 22, 2026 · 03:25 PM
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    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】一个周三的夜晚，Carrie（化名）正与一周前开始发短信的男士共进晚餐。两人相谈甚欢，但这位24岁的公务员随后提出了一个在约会中不常听到的问题。

    她开玩笑地问：“你觉得这次政府安排的约会还行吗？”

    两人是通过政府为公务员推出的试验性配对服务 FirstDate 认识的。

    与大多数受访的公务员一样，Carrie 要求匿名，以免被同事认出。

    新加坡政府扮演“红娘”的角色由来已久。早在1984年，社会发展部就已成立，旨在鼓励大学毕业的单身人士结婚生子。2009年，该部门与为非大学毕业生服务的社会发展服务合并，组成了社交发展网 (SDN)。

    这项举措后来逐渐式微，政府于2025年证实，社交发展网已停止运作。

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    时间快进到2026年，政府科技局 (GovTech) 推出了 FirstDate，这是一个经过 Singpass 验证的平台，旨在终结用户的“滑动疲劳”。参与者在每一轮只会收到一个配对结果，第一轮的申请已于10月5日截止。

    FirstDate 如何运作？

    FirstDate 使用盖尔-沙普利（Gale-Shapley）稳定婚姻算法，根据参与者的价值观和偏好进行配对。

    该试验计划仅限于21至35岁的未婚公务员。在第二轮中，参与资格的年龄上限扩大至45岁。

    参与者需要填写一份综合问卷，内容涵盖从关系中的“雷区”到旅行风格和爱的语言等方方面面。

    每位参与者随后会收到一份配对结果，其中包括匹配度分数、对方的年龄和所属机构、一些趣闻以及一条个性化留言——但没有照片。

    他们会通过短信收到通知，并有三天时间决定是否接受配对。只有在双方都同意的情况下，才会分享彼此的联系方式。

    虽然没有规定见面的硬性期限，但该计划为每位用户提供30新元的代金券，前提是完成限时的“约会任务”——例如在公园散步、做一些以前没做过的事，或是一起品尝新食物。

    从好奇到心动

    Carrie 以前也用过交友软件，但她表示，只与一个人配对“有点令人紧张”。

    “因为还有第二轮，所以你会忍不住想，下一个配对对象会不会更适合自己。”

    幸运的是，她和配对对象从短信聊天到线下见面都很投缘，并在晚餐时就敲定了第二次约会。两人决定放弃代金券。

    她说：“一开始，我觉得这真的很反乌托邦……政府付我30新元去和他们撮合的男人约会，这是什么意思？”

    模糊的回应

    24岁的 EQ Chen 参加这个计划，是希望能遇到一个认真寻找交往对象的人。她很欣赏 FirstDate 重视价值观和偏好，而非外表的做法。

    但她的配对对象对开放式问题的回答含糊其辞，让她很难判断对方寻找伴侣的认真程度。

    “没什么信息量，”她说。于是她拒绝了这次配对。

    纯为体验

    24岁的实习教师 Mark（化名）抱着“何乐而不为”的心态报了名。除了能认识新朋友，代金券也吸引了他。

    他之前也用过交友软件，因此很欣赏 FirstDate 的详细问卷，这让他有更多空间表达自己的偏好。

    然而，他错过了宣布配对结果的短信通知，也因此错过了三天的接受期限。

    外表吸引力依然重要

    和 Mark 一样，John（化名）报名也只是为了好玩，他很好奇政府版的交友软件会是什么样的。

    这位30岁的男士说：“我的配对对象在纸面上看起来很不错，似乎和我也相当匹配。”

    在 Telegram 上看到她的头像照片后，他发现自己并没怎么被她的外表所吸引。女方也很坦率地表示，她不会和比自己矮的男生约会。

    “共同的价值观和一致的人生目标固然重要，但外表的吸引力也同样不可或缺。”

    两人的线上聊天最终不了了之。

    代金券作为激励

    26岁的职业顾问 Lucas（化名）表示，他更希望事先知道配对对象长什么样，因为用户可以轻易地在 LinkedIn 上查到对方。

    他说：“对于那些喜欢在约会前保留一些神秘感的人来说，这或许是个很酷的功能。但对于一个现代交友软件而言，这感觉有点不合常规的奇怪。”

    尽管如此，现金代金券还是给了他见面的额外动力。

    他说：“对我来说，我把这看作是认识潜在人生伴侣，或者新朋友的机会。最坏的情况，至少我还能拿到一张代金券。”

    两人在小贩中心吃了饭，在桌游咖啡馆玩了游戏，还不顾烟霾天气，完成了“公园散步”的约会任务。

    约会结束时，双方同意只做朋友。Lucas 表示他不太可能再使用 FirstDate，他更喜欢在线下自然地认识人。

    即便如此，他还是会向那些重视个性和内在联系多于外表的人推荐这个平台。他也欣赏该平台鼓励人们进行线下见面的做法。

    他补充道：“这种‘强制性’的见面也确保了参与的用户更加真实，并愿意为约会付出努力。”

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