我在“第三空间”亲测了一位社交专家的建议

[新加坡] 作为一名记者的好处之一是，我偶尔会发现自己身处一些我绝不会主动去的地方。

最近，这让我来到了一个名为 After Hours, Slow House 的地方。这是一个每月举办的快闪式“第三空间”，我在这里为另一篇报道采访了其24岁的创始人 Ren。

近来，有关年轻人缺乏“第三空间”的讨论颇多。所谓“第三空间”，是指家庭（第一空间）和工作场所（第二空间）之外，可供人们聚集、社交和建立社群的实体场所。

After Hours, Slow House 的创始人 Ren。 图片来源：THRIVE、《商业时报》

在新加坡，购物中心、酒馆和酒吧曾是人们在周末或下班后消遣的默认去处。但如今，出门似乎常常需要一个明确的目的。

在 After Hours, Slow House，这个目的很明确：让访客放松身心，从工作和生活的责任中获得片刻喘息。

然而，我的经历却恰恰相反。

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一个明显的讽刺是，我是为工作才去那里的。但除了采访Ren（他要求只用名字称呼）之外，我与另一位顾客最长的一次对话，竟然演变成了一场商业推销。

那位顾客在得知我的记者身份后，便开始介绍她的初创公司，希望我能写一篇关于该公司的报道。

仅凭一次对话就法官整个地方是不公平的。尽管如此，这次互动还是让我不禁思考：许多这类为建立联系而精心策划的场所，是否只是在柔和的灯光和更好的品牌包装下伪装的社交活动？

为了验证我的理论，我决定再给“第三空间”一次机会。这一次，我希望在不公开亮明自己职业身份的情况下，练习有意识的社交。

社交入门指南

为了对我的计划进行压力测试，我向一位以研究人际关系为生的人士寻求了建议。

智库 QED Changemakers 的创始合伙人、著有《社交的商业之道》(Business of Networking) 的 Ryan Lim 在书中写道：“社交是关系性的，而非交易性的”。

这个观点给我留下了深刻印象，因为它挑战了我对社交的刻板印象——即进入一个房间时，总是带着一个目标，想从你遇到的人那里获得些什么。

QED Changemakers 创始合伙人、《社交的商业之道》作者 Ryan Lim。 图片来源：RYAN LIM

当我向他请教与陌生人展开对话的实用建议时——目的不是为了工作社交，而只是为了交朋友——他表示，这两者或许并没有那么大的区别。

事实上，他给出的三个技巧听起来很像他在书中关于职业社交的建议：

像问路一样开启对话 。

。 对他人抱有真诚的兴趣 ，而不是努力让自己显得有趣。

，而不是努力让自己显得有趣。 在高潮时结束对话。感谢对方，或者用这样的话结尾：“在我们分开前，让我问你最后一个问题”，然后询问对方的联系方式或接下来的去向。

Lim 的著作《社交的商业之道》中的技巧。 （图片来源：THRIVE、《商业时报》）

换言之，糟糕的社交让人感觉像是一场交易。而好的社交，则与交朋友惊人地相似。

付诸实践

我想，在一个与我兴趣相投的地方，我建立真诚联系的运气可能会更好。

于是，我探访了 Casual Poet Library，这是一个坐落在红山区的社区资助共享图书馆。

与传统图书馆不同，这里的书架以每年为租期，每月45新元的价格出租给个人。书架的主人可以策划自己的藏书，并常常留下手写字条，向社区介绍自己和推荐的书籍。

访客可以在图书馆内自由浏览和阅读书籍，但我到那里的第一个小时，大部分时间都在努力鼓起勇气与在场的唯一另一位顾客交谈。

当我终于开口时，我借鉴了 Lim 的第一个技巧，采用了一个可靠的“赞美加提问”式开场白：“你的鞋子真好看，是在哪里买的？”

这虽非什么创举，但确实奏效了。

从那里开始，我们的对话顺畅地展开了，我接着又问了些问题。

你是这里的常客吗？你有自己的书架吗？你喜欢读什么类型的书？

提出问题对我来说很自然，因为这是我工作的重要部分。但我确实是真心想了解这位新朋友，这使得遵循 Lim 的第二条建议变得很容易。

工作的话题最终还是进入了我们的谈话，这在成年人的交往中很常见，因为事业是我们身份认同的重要组成部分。

但这只是在我们聊到为什么会在业余时间通过阅读来从工作中放松时，才被简短地提及。

与我在 After Hours 的经历不同，这次对话没有交易的感觉。我们的职业身份并没有主导这次互动。

Casual Poet Library 的书架。 （图片来源：CASUALPOETLIBRARY.COM）

坦白说，当我第一次读到 Lim 关于用“最后一个问题”这种照本宣科的方式结束对话并交换联系方式的建议时，我感到有些不自在。这在理论上听起来很有效，但在实践中，我无法想象自己会在一个休闲的场合大声说出这样的话。

结果，我根本不需要这么做。我新认识的朋友在临别前主动提议交换联系方式。

我的心得

从技术上讲，我可以在任何公园、咖啡馆或小贩中心运用 Lim 的技巧。

但是，我们许多人已不再将这些地方视为结识新朋友或寻找社群的场所——以至于与陌生人搭话会让人觉得奇怪，甚至有些无礼。

我的实验也让我意识到，这些“第三空间”的参与者与那些热衷于职业社交的人，比我最初想象的有更多的共同点。

他们都愿意走出自己的舒适区去建立新的关系，因为如今，有意义的联系很少是偶然发生的。

此外，最好的社交者——无论是社交场合还是职场上——都不会带着明确的目的在场内周旋。他们首先专注于建立关系，并将之后出现的任何机会或好处都视为一种意外的惊喜收获。

就我的经历而言，我离开图书馆时收获了比预期更多的“惊喜”：一个新的联系人、一个加入读书会的邀请、一段难忘的对话，以及一段可能持久的联系。