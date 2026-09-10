“为什么不直接毕业？”：这些大学生为何选择按下学业“暂停键”

【新加坡】在新加坡国立大学（国大）读大四的J Tan，和大多数应届毕业生一样，正在浏览校内招聘网站。

刚结束为期一学期的海外交换，她开始直面毕业后的人生。

“我当时在想，好吧，这一切都变得真实起来了，”Tan说。为避免被雇主认出，她不愿透露自己的全名。“每个人都在规划下一步……但我不知道自己想做什么，或者能做什么。”

由于只完成过一次暑期实习，她在完成大四上学期后，申请了为期一学期的缺席假，以积累更多工作经验。

缺席假申请趋势各不相同

Tan很快发现，在与朋友讨论后，她的决定并不像她最初想象的那么罕见。

在新加坡的自治大学，学生可以因医疗、个人或家庭原因，或是为了参加实习而申请缺席假。

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在新加坡管理大学，平均每年有近十分之一的本科生曾申请缺席假。不过，这一比例基本保持稳定。

在Thrive联系的另外五所自治大学中，有三所表示，获准缺席假的学生比例保持稳定或有所下降。

唯一的例外是南洋理工大学，该校过去三年批准的缺席假申请数量呈上升趋势。

除新加坡管理大学外，多数大学都强调只有一小部分学生申请缺席假——新加坡科技设计大学（新科大）每年约有2%，新加坡理工大学则为0.7%。

新加坡国立大学（国大）表示，只有一小部分学生申请缺席假，但并未说明具体趋势。

为热爱留出空间

新加坡管理大学的毕业生Kane Neo就是其中一位休学的学生。

Kane Neo的梦想是成为一名经济学研究教授，他预计这条路需要花费13年时间。

然而，当他被诊断出患有Brugada综合征（一种遗传性心律失常疾病）时，他重新思考了人生规划。患有这种疾病的人，预期寿命通常在40岁左右。

他希望能更快地为他人的生活带来影响，而经济学辅导在他看来是实现这一目标的方式。

他说：“如果我明天就离开人世，我不希望对自己的人生感到后悔。我想尽快产生影响力。教育对我来说很突出，因为你能亲眼看到影响。”

27岁的Kane Neo决定申请三次缺席假，以专注于他作为经济学导师的教学工作。照片：KANE NEO

这位27岁的年轻人每年教大约250名学生。从在新加坡管理大学读大二开始，他连续三年都在第一学期申请缺席假，以便在A-level考试季期间能专心教学，那时他每周的教学工作时间长达100小时。

有一次在回家的路上，他意识到自己没有很好地回答一个学生的问题。结果，他当晚就打电话给那名学生，重新讲了一遍。

他说：“我意识到这正是我所需要的自由——如果需要，我可以通宵工作，而不用担心（第二天）早上8点15分要去上课。”

保护心理健康

对于ZQ Leong来说，在她为心理健康问题所困扰时，缺席假为她提供了一个喘息的机会。

这位25岁的社会学毕业生在南洋理工大学读大二时，休学了一个学期。

从理工学院升入大学后，她难以跟上更繁重的课业，在课堂讨论中也时常感到迷茫。久而久之，她开始长时间睡觉并逃课。

她在第一学期被诊断出患有抑郁症，因此难以完成课程。在谈及自己的诊断时，Leong要求不使用她的全名。

尽管遭到父亲的反对，但这次休息正是她当时所需要的。她重拾了跆拳道等旧爱好，并开始接一些自由职业的营销工作。

返校后，她仍然感到挣扎，花了一两个学期才找回节奏。但她说，她对自己申请缺席假从不后悔。

面对反对声音

和Leong一样，Tan在最初就申请缺席假一事征求意见时，也遭到了质疑。

“我就快毕业了，但我却选择为自己按下暂停键，”Tan说。“很多长辈问我，‘为什么不直接读完毕业呢？’”

她的职业导师担心雇主会如何看待这段空白期。另一个担忧是，在常规招聘周期之外毕业，可能会错过管理培训生项目的申请窗口。

此外，延迟毕业、比同龄人更晚开始职业生涯，也是一个显而易见的缺点。

尽管如此，由于只在公共部门实习过，Tan决定要在私营部门积累经验，并最终在一家知名公司找到了实习机会。

但她没有料到的是，在她实习结束后的那个学期，学校没有开设她需要上的必修课。

她的奖学金涵盖了八个学期的学费，但不包括缺席假的时间。为了避免在无法完成必修课的情况下多读一个学期，她申请了第二次缺席假，并找到了一份担任外联项目协调员的实习工作。

按下暂停键之前

对Tan来说，决定暂时离开校园比现在看起来要困难得多。

“在那一刻，当你试图偏离大家都在走的道路时，真的会感到非常害怕。”

她补充说，在校外的那段时间让她有机会探索那些她原本可能不会接触到的职位。

同样，Neo也不后悔自己的决定，尽管这意味着他比同龄人晚了两年毕业。

Tan建议，在申请缺席假时，心里要有一个计划。

“这不必是一个宏伟的目标，”Tan说。“人很容易随波逐流，任由时间流逝。但你应该清楚自己休学是为了什么，并对任何不期而遇的机会保持开放和灵活的态度。

“这是一个关于‘你是否愿意承担风险，跳出每个人都在遵循的生活节奏？’的问题。”