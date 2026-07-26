AVPN旨在动员更多亚洲授权人投身慈善事业，以填补26万亿美元的融资缺口

该非营利组织推出了两个新的会员等级：Discovery和Vantage

[新加坡] 亚洲最大的社会投资者网络AVPN采取了一项新战略，旨在动员更多亚洲授权人进行慈善捐赠。

目前，AVPN近三分之二的会员并非来自亚洲。虽然其大部分会员身在亚洲，但许多会员也隶属于全球性组织和跨国公司。该非营利组织指出，亚洲内部仍有释放更多资本和行动的潜力。

在发展援助萎缩、中东冲突、地缘政治紧张以及气候变化的背景下，这项新战略旨在填补26万亿美元的资金缺口，以实现联合国可持续发展目标。

AVPN首席执行官Naina Subberwal Batra说：“亚洲开发银行估计，到2030年，亚太地区的发展中国家需要26万亿美元来真正解决消除贫困、气候变化和医疗保健方面的挑战。”

根据经济合作与发展组织（Organisation for Economic Co-operation and Development）的数据，官方发展援助（Official Development Assistance）在2025年下降了23.1%，预计今年将进一步下降。

她指出，除了美国国际开发署（USAid）将于2025年关闭外，许多政府也削减了发展预算，地缘政治紧张局势已导致亚洲各地的燃料价格上涨和粮食安全问题。

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AVPN的目标是在未来五到十年内动员更多亚洲授权人在亚洲内部进行捐赠，希望减少对西方援助的依赖。在宏观经济不确定时期，西方援助可能会被撤回或完全切断。相比之下，亚洲资本更具长期性。

她补充说：“如果你能让更多本地组织在自己的社区内捐赠，那笔资本就不会消失。事实上，在困难时期，这笔资本会加倍投入。对我们来说，以更有条理、更具战略性的方式增加我们自己的捐赠非常重要。”

Batra表示，现在出现的并非“授权人疲劳”，而是“授权人麻痹”——即授权人在动荡时期会冻结并暂停捐赠活动。他们变得规避风险。

例如，如果慈善资金仅占一位授权人投资组合的5%，这位授权人就会担心其余可能正在经历波动的95%资产，从而导致他们冻结捐赠行为。

Batra表示，亚洲不存在资本短缺问题，而是面临协调方面的挑战。

“我们一直听说有亚洲的慈善家、百万富翁和亿万富翁，但亚洲捐赠的固定金额以及进入发展领域的亚洲资金量仍未达到应有的水平。因此，我们的新战略特意着眼于开发这些资金池。”

例如，几十年来，美国的慈善捐赠一直维持在其国内生产总值（GDP）的2%左右。Batra指出，亚洲有机会达到甚至超过这一捐赠水平，而AVPN的目标正是动员更多资本在整个大陆产生影响力。

迄今为止，AVPN及其网络已投入约5000亿美元。其网络成员包括政策制定者、家族办公室、慈善基金会和私营企业，AVPN还与基层的慈善机构和当地社区合作。

新战略

AVPN推出了两个新的会员等级：免费的Discovery等级和每年收费1万美元的Vantage等级。

Discovery等级允许会员以自主的方式与AVPN网络互动，并参与各类活动和社区项目。

Batra希望免费的Discovery会员制能鼓励更多亚洲组织加入该非营利组织的网络。

与此同时，Vantage会员将获得AVPN代表的指导以及更精心策划的定制化支持。该等级是在之前的Vision会员制基础上重新设计的，但提供了更“高度参与”和“有目的性”的互动方式。

Batra说：“Vantage的理念是，我们与这些组织建立更长期的关系，并与他们密切合作以实现其目标，也希望以此为我们释放更多亚洲资本。”

根据这项新战略，AVPN会员将获得更多实践性参与机会——包括更多的工作坊、头脑风暴会议、培训项目和学习之旅。

她指出：“我们认为，这一新的会员战略让我们有条件与那些已表现出强烈资本投入意愿但不知如何操作的组织进行更紧密的合作。”

不同的资本池

AVPN正在寻求连接和协调不同的资本池，并利用更具体的结构来部署资本。

例如，Batra表示，AVPN希望创建一种“集合基金结构，汇集慈善和/或催化资本——即愿意以较低回报预期进入的资本——从而为更大规模的开发或基础设施项目吸引更多商业资本”。

它还旨在利用宗教组织，并推出亚洲首个多信仰集合基金。她指出，每种信仰都倡导扶贫，这是他们可以共同努力的共同目标。

尽管其他组织可能会因为觉得这是个敏感或难以应对的话题而回避与宗教组织接触，但Batra表示，这正是AVPN的不同之处。“事实是，宗教组织的存在是为了行善，不与他们接触，我们就会错失一个非常重要的资本池。”

Batra解释说，在当今世界充满“仇恨与冲突”的背景下，像AVPN这样的网络可以为多信仰组织创造合作的架构，以产生更大的影响力。“我衡量成功的标准将是，实际投入的资金中有更大比例来自亚洲组织。”她补充说，最终，基层的慈善机构将从更高的资本流动中受益。

“我们一直在说‘在亚洲、由亚洲、为亚洲’。我们需要发展‘由亚洲’这一环。我们需要更强大的亚洲声音、承诺和保证。”