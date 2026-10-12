报告：亚太机构投资者呼吁提高数字资产监管清晰度

他们希望支撑传统市场的原则也能延伸到数字市场

在State Street于10月发布的调查中，代币化资产结算被机构投资者视为一个主要用例。 图片：FREEPIK

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】State Street在10月发布的一项调查报告称，超过60%的亚太地区机构投资者表示，“适当的监管制度经验”是数字资产提供商最重要的特征。

与此同时，随着采用率的增长，全球投资者日益看好数字资产的长期前景，并更加重视信任、网络安全、监管和市场基础设施。

该研究调查了全球300家资产管理公司、资产所有者和财富管理公司后发现，各地区数字资产领域的规模和监管都有待完善。

报告称：“在我们的目标司法管辖区内，对数字资产的处理以及投资运营和系统方面缺乏明确的监管，是采用数字资产最常被提及的障碍——有46%的受访者将其列为三大障碍之一。”

数字资产提供商的其他重要属性包括网络安全（54%），其次是财务实力（47%）。

报告称：“在我们的目标司法管辖区内，对数字资产的处理以及投资运营和系统方面缺乏明确的监管，是采用数字资产最常被提及的障碍——有46%的受访者将其列为三大障碍之一。”

数字资产提供商的其他重要属性包括网络安全（54%），其次是财务实力（47%）。

State Street数字资产解决方案主管Angus Fletcher表示：“（如今）市场正在走向成熟，投资者花在辩论技术上的时间减少了，更多时间则专注于基础设施、运营、监管和风险。”

代币化的重要性日益增长

受访机构预计，由于数字资产的兴起，未来三年内广泛的投资运营将出现“重大变化”。

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超过一半的受访者表示，他们的托管、支付和基金发行等服务将会受到影响。

尽管如此，受访者越来越希望数字资产和基础设施的监管能与市场现有结构相似，这表明机构并不寻求一个全新的金融体系。

报告指出，他们反而希望许多支撑传统市场的类似原则也能延伸到数字市场。

因此，许多机构正在适应市场的新秩序。约51%的受访者表示，他们预计数字资产即使尚未普及，也将在五年内得到广泛应用。

调查还发现，63%的机构已经管理或分销数字资产，并且已经部署好相应系统，以应对客户需求的出现。

此外，45%的受访者表示数字现金对其数字资产战略“非常重要”，而52%的受访者则将代币化和基金发行视为“优先事项”。

代币化资产结算被视为一个主要用例（64%），而银行发行的美元稳定币（49%）和代币化存款（48%）则被认为是首选的数字现金形式。