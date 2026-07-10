比特币今年已暴跌近30%。其下跌原因为何，未来能否反弹？

市场预期该加密货币将在年底前开始扭转跌势

Coinbase 的 Hassan Ahmed 表示，Strategy 出售比特币的行为并未引发其他大型企业持有者的计划发生更广泛的改变。 图片来源：路透社

【新加坡】比特币今年已下跌约28%，其最近的下跌 是因 Strategy 抛售该加密货币而引发，价格跌至21个月以来的新低。

作为全球最大的比特币企业持有者，该公司在6月29日至7月5日期间售出了3588枚代币，价值约2.16亿美元，旨在为其数字信贷证券的股息提供资金。这些交易的平均价格为每枚比特币6万美元。

尽管比特币的长期倡导者兼公司负责人 Michael Saylor 曾多次声明公司不会出售其持仓，但这标志着自2022年以来该公司最大规模的比特币抛售。

此举引发了担忧，如果 Strategy 继续减持比特币以筹集现金，可能会引发全球最大加密货币的长期波动。

即便如此，市场观察人士认为，最近的疲软是暂时的，一些人表示，近期的回调可能为东南亚投资者提供了买入机会。

是逆风还是战术性举措？

一位坚定的比特币倡导者清算了数量可观的代币，这一举动引发了人们的担忧，即为筹集现金而进行的抛售可能会成为一种结构性逆风。

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Julius Baer 的下一代研究主管 Carsten Menke 在7月2日的一份报告中写道：“财资公司的强制性抛售不仅给比特币带来压力，也给更广泛的数字资产业带来压力。”

然而，数字资产托管机构 First Digital 的首席执行官 Vincent Chok 指出，Saylor 的抛售可能是一种旨在满足传统信用评级机构的战术性举措，而非基本信念的丧失。

加密平台 Coinbase 的新加坡区域总监 Hassan Ahmed 也指出，此次抛售并未引发其他大型企业持有者在策略上的广泛改变。 非营利组织数字资产协会（Digital Assets Association, DAA）的联席主席 Danny Chong 也认为，没有证据表明机构普遍出现抛售潮。 他指出：“随着比特币被更多基金、企业和财资投资者所持有，一些机构性抛售是不可避免的。”

他反而表示，关键问题在于，抛售是由信念丧失驱动，还是仅仅出于流动性需求、投资组合再平衡或财资管理的目的。

那么，比特币现在为何低迷？

Ahmed 将比特币的短期疲软归因于更广泛的宏观经济力量。这种加密货币是一种高度受流动性驱动的资产，使其对美国联邦储备局（美联储）的鹰派信号非常敏感。

Chong 对此观点表示赞同，并告诫不要将近期的下跌归咎于单一因素。虽然 Strategy 的抛售可能引发了媒体关注，但 Chong 指出，更广泛的驱动因素是宏观状况、资本流动和风险情绪。

Chong 表示：“随着机构参与度的增加，比特币越来越受到影响股票、黄金及其他主要资产类别的投资组合配置决策的影响。”

专家表示，尽管价格下跌，但这一最大加密货币的市场基本结构正显示出韧性的迹象。

Ahmed 表示，比特币作为一个资产类别已显著成熟。由于现在需要更多资本才能撼动市场，其历史波动性正在减弱。

虽然之前的市场周期曾经历60%至80%的回撤，但 Ahmed 暗示，当前周期的最大回撤幅度可能会低得多，可能从峰值回落约53%左右。

Chong 也认为比特币的基本面并未减弱。

他说：“采用率持续增长，机构参与度不断增加，市场基础设施也比以前成熟得多。”他指出，近期的价格波动反映的是市场情绪和仓位调整，而非比特币本身的恶化。

Chong 表示，由于比特币正变得更加机构化，并且通过受监管的产品更容易获得，长期投资者可能会在市场疲软时期受到鼓舞而入场，“从而使得在中长期内持续创下新低的可能性降低”。

反弹即将到来

尽管存在短期恐慌，但市场对比特币的情绪仍然是伺机而动。

First Digital 的 Chok 预计比特币将在今年年底前后开始反弹，并预测其近期价格底部在52,000美元至53,000美元左右。该加密货币在周四（7月9日）的交易价格约为63,000美元。

Ahmed 指出，如果通货膨胀和就业数据等宏观指标开始放缓，市场可能在第三季度末或第四季度出现转机。

Chok 表示，东南亚投资者也越来越多地将近期的下跌视为一个入场点。

他补充说，他们历来对这种相对较新的资产类别更为开放，并且通常倾向于将代币以原生形式存放在冷钱包中。

对于正在当前市场中摸索的散户和东南亚投资者，DAA 的 Chong 表示，短期的机构性抛售不应自动改变长期的投资论点。然而，投资者必须对其固有的波动性保持现实的认识。

最后，尽管现在卖出并在更低价位买回的诱惑很大，但 Ahmed 和 Chok 都警告不要积极交易这种波动性。

Ahmed 说：“在市场中的时间远比择时入市重要得多。”