JPMorgan将新加坡元纳入其区块链网络，实现全天候企业支付

Kinexys将支持与其他六种主要货币进行链上外汇交易

JPMorgan此举使在新加坡运营的公司摆脱了传统市场休市的限制。 图片来源：路透社

【新加坡】JPMorgan Chase的区块链部门正在将其全球存款网络新增对新加坡元的支持，以扩展其代币化存款业务。

代币化存款是在区块链上代表传统银行资金的数字代币。它们与稳定币不同，因为它们由受监管的商业银行发行，而非私人公司。

JPMorgan的数字支付部门Kinexys现在将允许金融机构和跨国公司，进行新加坡元与包括美元和欧元在内的其他六种主要货币之间的全天候链上外汇交易。

JPMorgan Payments全球联席主管Max Neukirchen表示，此举使在新加坡运营的公司摆脱了传统市场休市的限制，让他们能够全天候进行跨境流动性转移。

“他们可以持有更少的缓冲资金，并减少营运资本需求，”他在周四（6月25日）接受《商业时报》采访时表示。

此举正值该行押注代币化存款将成为企业和机构数字支付的未来，而非稳定币。 直接由法定货币支持的稳定币更多地被用作对冲波动性的工具，而非用于支付和流动性管理。

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代币化存款还提供了可编程性，允许用户在余额超过特定阈值时自动进行资金转移。

Neukirchen解释说，人手通常紧张的财务团队基本上可以用代码取代手动操作。

JPMorgan表示，自成立以来，Kinexys“已处理了超过4万亿美元的交易量，日均交易额超过70亿美元”。

尽管对于像Kinexys这样的区块链平台而言，这可能是一个令人瞩目的里程碑，但这一数字在该行每日12万亿美元的传统法定货币支付额中所占比例不到0.06%。