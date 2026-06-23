The Business Times
business-time-50
THE WEALTH CODE

切勿将对新加坡股市的熟悉感，误认为投资多元化

这些股票往往受到相同的潜在因素影响，例如本地利率和房地产基本面。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 海峡时报指数中，少数几家公司占据了不成比例的巨大份额。
    • 海峡时报指数中，少数几家公司占据了不成比例的巨大份额。 图片来源：商业时报档案照片

    Brandon Ho

    Published Tue, Jun 23, 2026 · 04:25 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    多年来，美国科技股一直是市场讨论的焦点。在这种背景下，不难理解为何新加坡投资者会重新开始密切关注本土市场。

    海峡时报指数在2025年上涨超过20%，今年也以稳健的两位数回报率持续吸引着投资者的兴趣。本土市场迎来了属于自己的高光时刻。

    然而，投资者在目睹良好表现后，往往会本能地对行之有效的投资感到安心并追加投资，这种做法值得我们审视。

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore StocksSingapore stock market

    TRENDING NOW

    Altitude Xperience argued that the rooftop space in contention was not considered an unused space.

    Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass

    Lazada says it will treat impacted employees with the applicable requirements based on the market they are in.

    Lazada cuts about 5% of workforce as part of review across South-east Asia markets

    The transaction is the latest under Singtel’s capital recycling programme Singtel28, which has now unlocked S$6.8 billion.

    Singtel sells S$1 billion in Gulf Development shares

    Some industry watchers wonder if Orchard Road can hold its own next to competing retail destinations, both global and local.

    What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More