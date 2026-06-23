THE WEALTH CODE
切勿将对新加坡股市的熟悉感，误认为投资多元化
这些股票往往受到相同的潜在因素影响，例如本地利率和房地产基本面。
- 海峡时报指数中，少数几家公司占据了不成比例的巨大份额。 图片来源：商业时报档案照片
查看原文
本文由AI辅助翻译
多年来，美国科技股一直是市场讨论的焦点。在这种背景下，不难理解为何新加坡投资者会重新开始密切关注本土市场。
海峡时报指数在2025年上涨超过20%，今年也以稳健的两位数回报率持续吸引着投资者的兴趣。本土市场迎来了属于自己的高光时刻。
然而，投资者在目睹良好表现后，往往会本能地对行之有效的投资感到安心并追加投资，这种做法值得我们审视。
TRENDING NOW
Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass
Lazada cuts about 5% of workforce as part of review across South-east Asia markets
Singtel sells S$1 billion in Gulf Development shares
What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future