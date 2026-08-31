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“不是一个典型的基金会”：No 17 基金会旨在通过建立合伙业务来推动慈善事业

其支柱之一是专注于结合东西方体系的优势以产生影响力

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Lindsay Wong

Published Mon, Aug 31, 2026 · 07:00 AM
    • No 17 主席 Tai Sook Yee 表示：“我们决定将我们的慈善资金投资于为企业建立交流平台和系统，让创新型基金会能够汇聚一堂。”
    • No 17 主席 Tai Sook Yee 表示：“我们决定将我们的慈善资金投资于为企业建立交流平台和系统，让创新型基金会能够汇聚一堂。” 照片：NO 17 FOUNDATION

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 其主席 Tai Sook Yee 表示，合伙业务是 No 17 基金会慈善使命的核心。

    该基金会成立不到两年，是 Tsao Pao Chee (TPC) 的企业慈善机构。这个拥有超过120年历史的家族企业起源于航运和物流业，并且也在康乐领域开展业务。

    No 17 基金会是一个独立于曹氏基金会 (Tsao Foundation) 的实体，后者成立于1993年，专注于老龄化和长寿问题。

    Tai 表示，No 17 “不是一个典型的基金会”——它希望改变慈善事业的实践方式。它的名字来源于联合国第17个可持续发展目标（Sustainable Development Goal, SDG），该目标专注于全球合伙业务，以实现这一国际组织的目标。

    No 17 基金会看到了市场上的一个空白。因此，它并非直接开出支票，而是帮助促进合伙业务以推动慈善事业，并投资于系统建设。 

    Tai 指出：“当今世界拥有足够的资源、能力和实力来解决我们所有的问题。但我们无法解决这些问题，因为我们实际上没有达成第17个可持续发展目标。”

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    在审视了各个基金会的现状后，她观察到已经有资金流向了不同的事业。

    “我们本可以只是其中之一，但我们觉得我们想成为转型的一部分——我们希望代表商业的核心价值。如果我们要代表商业的核心价值，我们还希望……为合伙业务提供一个平台。

    “我们决定将我们的慈善资金投资于为企业建立交流平台和系统，让创新型基金会能够汇聚一堂，以便我们能够组织合伙业务与合作。”

    她补充说，No 17 的使命也基于“爱”的理念。“商业的角色是服务社会，而要服务社会，你就需要有关怀之心。”

    东西方融合

    Tai 指出，No 17 的一个“关键支柱”是东西方融合——即结合东西方体系的优势以产生影响力。 

    创始人 Chavalit Frederick Tsao 是华人，但接受的是西式教育。他认识到，东方模式可以填补西方模式的不足。

    Tai 说：“如果你看西方的教育模式和方法，它向来是系统化和流程驱动的。”

    她补充说，尽管这种模式是有效的，尤其是在工业革命期间推动了技术进步，但企业变得更加以利润为导向，将增长置于社会需求之上。西方讲求团队合作，但运作上却以自我为中心。

    另一方面，东方模式强调关系、社群和社会福祉，而非个人发展和个人利益。她指出，确保环境和社会得到良好照顾也能提升个人福祉。东方承认自我发展，但“以社群方式运作”。 

    “东方的理念是服务社会，而西方的方法是关于洗牙和提高效率。两者都是必需的。”

    主要举措

    与 TPC 和曹氏基金会一样，No 17 的总部也设在新加坡，Tai 称新加坡是“亚洲的一大整合中心”。 

    去年，它在新加坡举办了首届“影响力周”（Impact Week），旨在汇集慈善领域的参与者，下一届活动定于九月举行。

    今年1月，No 17 还在达沃斯启动了 TPC House，在世界经济论坛年会期间，该场所被用作对话和交流活动的场地。

    另一项主要举措是《恢复自然宣言》（Restore Nature Declaration），旨在填补绿色经济中3亿至5亿美元的融资缺口。该项目专注于在印度尼西亚的三个地点——Simeulue、苏拉威西 (Sulawesi) 和东加里曼丹 (East Kalimantan)——开展生态恢复工作。

    Tai 表示，No 17 与这些地区的社区合作，建立粮食系统，并将“容易获得且价格实惠”的食品推向市场，从而创造了“可持续的经济活动”。

    “我们如何利用自然系统来生产粮食系统和药品，以便社区可以耕作他们所擅长的土地，并且我们可以将其打造成一个可持续的模式推向市场？

    “我们参与当地的社会系统，满足土地和自然复兴的需求，这样我们才能真正地推出一种产品来投放市场。”

    No 17 与创新公司 SecondMuse、互利经济学联盟 (Economics of Mutuality Alliance) 及其他家族企业合作，投资了一个“为期30个月的探索阶段基金”，用于恢复这三个印度尼西亚的地点。一旦此阶段结束，它将把业务移交给另一方。

    她补充说：“慈善资金并不会止步于此。它基本上是创建了一个系统以及一个具有增值性、因而能够盈利的社会和经济商业模式。”

    该基金会还与合作伙伴共同发布了《蓝色行动合作宣言》（Blue Action Collaboration Declaration），以推进基于社区的海洋生物多样性恢复模式；与联合国可持续发展解决方案网络 (UN Sustainable Development Solutions Network) 合作，使经济发展与福祉相一致；与 Climate KIC 合作，以加强气候行动和外交；并与 OceanX 联手发展海洋研究和保护。

    目前，No 17 正与新加坡国立大学（国大）及其他组织合作开展一项研究，旨在开发一个影响力衡量指标的原型。

    Tai 说：“我们孵化并汇集不同的资本，（以及）所需的各种人才和商业专长，然后我们将这些整合到一个生态系统中。”

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