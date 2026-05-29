准备退休？如何在动荡的市场中投资

转持现金以求避险是一种常见的本能反应，但专家警告这可能是一个代价高昂的错误。

专家表示，准退休人士应从积极追求增长转向确保可靠收入，但这一转变过程应循序渐进。 图片来源：PIXABAY

【新加坡】对于即将退休的新加坡人而言，退出职场也带来了一系列艰巨的新投资决策。

在粘性通胀、利率变动和地缘政治风险的背景下，距离退休还有两到五年的人士面临着一系列独特的挑战。

Arta Finance 新加坡投资咨询主管、特许金融分析师 Brandon Ho 表示：“市场波动不定，新闻头条又放大了不确定性，人们的本能反应往往是‘我应该现在套现离场吗？’”