SUBSCRIBERS
准备退休？如何在动荡的市场中投资
转持现金以求避险是一种常见的本能反应，但专家警告这可能是一个代价高昂的错误。
- 专家表示，准退休人士应从积极追求增长转向确保可靠收入，但这一转变过程应循序渐进。 图片来源：PIXABAY
查看原文
本文由AI辅助翻译
【新加坡】对于即将退休的新加坡人而言，退出职场也带来了一系列艰巨的新投资决策。
在粘性通胀、利率变动和地缘政治风险的背景下，距离退休还有两到五年的人士面临着一系列独特的挑战。
Arta Finance 新加坡投资咨询主管、特许金融分析师 Brandon Ho 表示：“市场波动不定，新闻头条又放大了不确定性，人们的本能反应往往是‘我应该现在套现离场吗？’”
TRENDING NOW
Tiger Brokers, Moomoo, Longbridge Singapore units ‘financially independent’ amid China crackdown: MAS
Yeo’s, Tiger Beer and now Gardenia – flight of food manufacturing from Singapore might be just as planned
Johor property old hand KSL readies family handover amid market boom
As India and China surge ahead with nuclear energy, all eyes on Asean’s next move