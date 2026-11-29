农业光伏是一种在同一片土地上将农业与太阳能发电相结合的系统

[新加坡] 亚洲的慈善事业在支持气候倡议方面正发挥着日益重要的催化作用，Tara Climate Foundation正是其中一个典范。该基金会于周五（11月27日）宣布，将在五年内投入1500万美元，通过农业光伏项目应对亚洲持续的能源危机。

农业光伏是一种在同一片土地上将农业与太阳能发电相结合的系统。农民可以在太阳能板下方或旁边种植作物以赚取收入，而太阳能电力可用于灌溉和制冷等活动。这减少了对化石燃料的依赖。

Tara Climate Foundation首席执行官Jamie Choi在接受《商业时报》独家采访时表示，该地区渔业、农业和林业领域有近1亿从业者。由于该基金会的项目旨在改善农民生计，他们可以从农业光伏中受益。

“他们中的许多人正面临着日益增大的压力——无论是能源成本还是化肥成本的上涨——此外还有像厄尔尼诺这样日益加剧的气候冲击，这些都让他们的生活变得非常艰难。”

Tara基金会正寻求通过与深入社区的本地组织合作来支持技术研究和试点项目，同时也将农民与相关合作伙伴联系起来，帮助他们设计和维护项目。

Choi说：“如果我们要检验一个关于农业光伏的假设，我们能否建立一个模型，通过与可再生能源合作，不仅推广太阳能，还能增加农民收入并支持他们发电？”

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该基金会将遵循五项原则：保持土地主要用于农业；与农民共同设计项目；确保社区公平分享利益；在当地建立信任；以及支持相关政策。

农业光伏项目将根据每个市场的具体情况和需求量身定制，Choi指出，没有一种方法能适用于所有情况。

应对能源转型

在全球从化石燃料转向更清洁、更可持续能源的背景下，农业光伏是Tara基金会应对能源转型这一更广泛使命的一部分。

Choi说：“我们想证明，能源转型并非一个遥远且难以理解的技术问题。从历史上看，亚洲的慈善事业重心一直集中在教育和健康等传统领域。通过农业光伏等举措，我们希望表明，气候变化是亚洲慈善事业的利益相关议题。”

Tara基金会还希望缩小亚洲气候问题上的资金缺口。ClimateWorks Foundation在2026年的一份报告中指出，全球慈善捐款中只有2%用于应对气候变化，而在2024年，有记录的基金会资金中只有14%流向亚洲和大洋洲。

Tara Climate Foundation首席执行官Jamie Choi表示，该基金会采取“全生态系统”的方式来做慈善。 图片来源：TARA CLIMATE FOUNDATION

Tara是一家拨款型基金会，汇集了约30家基金会的资金。它不直接向社区提供服务，而是与合作伙伴共同努力，以触及更多基层社区。Choi指出，Tara基金会采取“全生态系统”的方式来做慈善。

“这意味着我们资助尽可能多元化的组织，让它们互相补充、相得益彰。这包括了从智库、基层组织到与社区合作的公民社会组织等各类机构。”

她补充说，慈善资金作为风险资本发挥着重要作用，因为它可以为政策制定提供所需的证据和研究提供资金。

“这就是我们认为慈善事业可以发挥的催化作用——展示最佳解决方案、分享证据、揭示利弊，从而帮助政府和私营部门做出真正明智的选择。”

最近，Tara基金会和曹氏家族基金会（Tsao Family Foundation）向厄尔尼诺抵御基金（El Nino Resilience Fund）捐助了85万美元的锚定资金。该基金旨在两年内筹集300万美元，以帮助弱势社区应对与厄尔尼诺相关的气候问题。

2025年，由Tara基金会作为创始成员之一的公正能源转型社区 (Just Energy Transition Community) 启动，承诺投入260万美元，旨在推动亚洲实现公正和包容的能源转型。

该倡议支持菲律宾的和平与公平基金会（Peace and Equity Foundation），后者帮助棉兰老岛地区的合作社设计太阳能系统，以提高咖啡加工能力。

Tara基金会成立于2021年，此后已向亚洲12个地区的近400个合作伙伴拨款超过2.3亿美元。