Cambridge Associates：随着对冲基金和另类投资配置增加，亚太区家族办公室转向值得信赖的管理人
财富客户为实现另类投资多元化，正将资金转向外部管理人
- Eugene Snyman 表示，Cambridge Associates 看好对冲投资机会，尤其是多策略和多空策略。 图片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》
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【新加坡】亚太区的家族办公室正在将在牛市中获得的利润，投入到包括对冲基金在内的另类投资中。
Cambridge Associates 亚太区区域主管 Eugene Snyman 在接受《商业时报》(The Business Times)的独家专访时表示，对于一些客户而言，对冲基金的配置可达20%至25%。
常驻悉尼的 Snyman 在八月访问新加坡期间表示：“就我所知，我们的私人客户中，通常很少有人（在对冲基金上的配置）会低于10%。”
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