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高债券收益率对银行有利吗？三思而后行

高利率也可能导致经济活动放缓，抑制资本市场活动和贷款需求。

    • 全球金融业（包括银行股）并未随收益率同步上涨，反而承压并跑输全球股市。
    • 全球金融业（包括银行股）并未随收益率同步上涨，反而承压并跑输全球股市。 图片来源：PIXABAY

    Fook Hien Yap

    Published Tue, Oct 27, 2026 · 03:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    “总的来说，这对我们是利好的。”

    一家全球性银行的首席财务官如此描述高利率对该行业绩的影响。

    这位首席财务官和许多其他高管也会量化银行收入对利率或收益率曲线变化的敏感度，以估算盈利的潜在提升空间。

    一家全球性银行的首席财务官如此描述高利率对该行业绩的影响。

    这位首席财务官和许多其他高管也会量化银行收入对利率或收益率曲线变化的敏感度，以估算盈利的潜在提升空间。

    9月份，美国10年期国债收益率升至19年高点，创下自2022年9月以来的最大单月涨幅。鉴于债券收益率上升通常会提振银行收入，近期的走势理应提供强劲的推动力。

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