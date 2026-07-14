CIO CORNER
市场是否过于贪婪？
随着半导体狂热面临现实的检验，本文将探讨如何应对市场过度行为，并转向构建更具韧性的资产组合
- 投资者目前的仓位配置仍显贪婪，但已开始感到恐惧。例如，韩国股市今年以来已上涨62.5%，但目前已从最高收盘价下跌25%。 图片来源：PIXABAY
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全球范围内，投资者情绪高涨的迹象日益增多，尤其是在半导体领域，韩国和台湾市场尤为明显。特别是在这两个市场，投资者中弥漫着一种“股市只涨不跌”的感觉。
作为一名身经百战的投资者，我担心我们正接近这种情绪的顶峰。同时，我也认识到这种高涨情绪的持续时间可能比预期的要长。那么，投资者应该怎么做呢？
答案是，他们应该寻求一种平衡。我们不知道这轮牛市何时会经历大幅回调，或转入更持续的熊市，但投资者需要积极为这种可能性做好准备。
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