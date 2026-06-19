MONEY WISDOM
您为退休做好准备了吗？三个问题揭晓答案
退休生活不再是职业生涯的短暂尾声；对许多人而言，其长度将不亚于整个职业生涯。
- 我们常将退休视为终点，但它其实是另一种生活的起点，这段新生活将包含几个截然不同的阶段。 图片来源：PIXABAY
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本文由AI辅助翻译
最近，我在美国参加一个会议，聆听了麻省理工学院年龄实验室（MIT AgeLab）创始人兼主任 Dr Joe Coughlin 的演讲。
他在演讲中途停下来，向在场的人提出了一个与利率或投资组合配置无关的问题：“星期二早上10点30分，你会做什么？”
全场一片寂静。
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