The Business Times
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MONEY WISDOM

您为退休做好准备了吗？三个问题揭晓答案

退休生活不再是职业生涯的短暂尾声；对许多人而言，其长度将不亚于整个职业生涯。

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    • 我们常将退休视为终点，但它其实是另一种生活的起点，这段新生活将包含几个截然不同的阶段。
    • 我们常将退休视为终点，但它其实是另一种生活的起点，这段新生活将包含几个截然不同的阶段。 图片来源：PIXABAY

    Christopher Tan

    Published Fri, Jun 19, 2026 · 03:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    最近，我在美国参加一个会议，聆听了麻省理工学院年龄实验室（MIT AgeLab）创始人兼主任 Dr Joe Coughlin 的演讲。

    他在演讲中途停下来，向在场的人提出了一个与利率或投资组合配置无关的问题：“星期二早上10点30分，你会做什么？”

    全场一片寂静。

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    RetirementMoney Wisdomageing

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