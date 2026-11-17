多重结构性因素正在汇集，共同催生一个范围更广、力度更强、持续时间更长的周期。

中新苏州工业园区。Morgan Stanley预计，亚洲的年度资本支出将从2025年的11万亿美元增至2030年的16万亿美元。 图片来源：SIP

市场普遍预期，随着疲软的人口结构趋势削弱劳动力增长，亚洲的潜在国内生产总值 (GDP) 增长将大幅放缓。

然而，我们看到一场几十年一遇的产业投资周期正在展开，这将提升生产率，抵消人口因素带来的拖累，并有助于维持该区域的经济增长。

我们预计，亚洲的年度资本支出将从2025年的11万亿美元增至2030年的16万亿美元。与以往主要由周期性因素驱动的周期不同，我们看到多重结构性因素正在汇集，共同催生一个范围更广、力度更强、持续时间更长的周期。

我们预计，在2025年至2030年间，工业、能源、人工智能 (AI) 及相关数字基础设施和国防领域的资本支出结构性驱动因素，其复合年增长率将合计达到10%。这将为同期亚洲资本支出总增量贡献70%。

周期由趋势驱动，而超级周期则由大趋势塑造。三股力量正在汇集，共同推动这一投资周期：地缘政治创造了紧迫性，技术创造了机遇，而政策则加速了投资。

地缘政治格局的碎片化正在改变各国政府对产业能力的看法。日益加剧的地缘政治和贸易紧张局势，已使技术主权、能源安全和国防成为战略重点。

决策者们正在鼓励对他们认为于经济韧性和国家安全至关重要的能力进行投资。

技术进步正在开启新的投资机遇。在当前周期中，我们首先在能源转型领域看到了这一点，如今则是在AI领域。

回顾200年的经济史，从第一次工业革命开始，技术进步通常都会带来更强劲的资本支出和工业活动，尤其是在新技术得到更广泛应用之时。

产业政策正在帮助将这些优先事项转化为投资决策。在亚洲各地，政府正战略性地利用激励措施和其他形式的支持，鼓励私营企业加速支出，尤其是在新兴和关键行业，而不是让私营部门自行做出此类选择。

范围更广、力度更强、持续更久

最终的结果是，这个周期将范围更广、力度更强、持续时间更长。

这个周期的范围更广，因为其支撑因素并不仅限于AI。我们估计，从2025年到2030年，AI和半导体的资本支出（即使在计入与AI相关的工业和能源资本支出增长后）将仅占年度资本支出增量约20%。

相反，产业投资是亚洲预计资本支出增长中的最大组成部分。由此带来的广泛性使亚洲有别于美国，因为美国的投资主题更集中于AI及相关的数字基础设施。

这个周期的力度更强，这一点从工业生产、采购经理人指数 (PMI) 以及资本品进出口等指标中可以明显看出，这些指标表明亚洲的资本支出和工业增长已处于21世纪初以来的最强劲水平。

这种强劲势头源于亚洲正享受着生产与投资同步进行的双重优势。当全球增加资本支出时，亚洲的产量会增加；而当亚洲自身增加资本支出时，其产量会进一步增加。

亚洲是全球最大的工业中心，截至2025年，其工业增加值占全球的46%。因此，它是当前全球资本支出势头回升的首要受益者。

我们也有理由期待一个更长的周期。地缘政治、技术变革和能源安全都是长期优先事项，其影响力不太可能迅速消退。

与主要依赖常规商业周期的支出相比，由这些需求驱动的投资应更不易受到短期逆风的影响。

此外，在此轮扩张已进行六年后，企业资产负债表普遍健康，其状况更符合周期早期而非晚期的特征。

企业直到2026年第二季度前都在进行去杠杆化，其债务与GDP之比仍低于新冠疫情前水平，这就是为什么本轮资本支出周期不像以往周期那样对加息敏感。

我们预计，这些力量将推动亚洲的投资与GDP之比在2030年前达到32%的新高。更多的资本和更广泛的技术应用也应会提高每名工人的产出，从而帮助对冲劳动力增长放缓的影响。

因此，我们预计，即便在2025年至2030年间劳动年龄人口增长放缓40至50个基点的情况下，这些收益仍将使亚洲的潜在GDP增长维持在4.5%左右。

主要风险

主要风险在于可能出现一个小型的下行周期，尤其是在油价上涨、利率走高以及AI资本支出可能放缓等因素的共同作用下。

单独来看，这些因素只会构成温和的阻力。但如果它们叠加出现，则可能带来重大的下行风险。

油价若持续高于每桶120美元，将迫使国内燃料价格上涨，把通胀推高至目标水平之上，并可能引发超出预期的加息。

与此同时，资金、监管及其他限制因素可能导致2027年的AI资本支出低于2026年。这些因素的叠加可能会收紧金融环境，严重影响企业情绪，并导致资本支出建设放缓和延迟。

但在我们看来，鉴于企业资产负债表依然健康，这仍不意味着资本支出超级周期的结束。

Chetan Ahya是Morgan Stanley的首席亚洲经济学家，Derrick Kam是其亚洲经济学家。