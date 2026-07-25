亡羊补牢，为时未晚：如何在40岁及以后开始投资

专家表示，自动化定投是保持持续投资的方法之一

财经专家强调，开始投资永远不嫌晚。随着新加坡人寿命的延长，退休生活很可能长达二三十年。 图片来源：PIXABAY

【新加坡】人们普遍认为，尽早开始投资能让资金有更多时间通过复利效应来积累财富。然而，许多人直到40多岁还未进行过第一笔投资。

大华继显 (UOB Kay Hian) 私人财富管理总监 Kenneth Goh 表示，三四十岁的人们通常被“眼前的各种需求”所占据，例如抚养子女、赡养年迈的父母、偿还房屋贷款以及发展事业。

“这些并非借口。它们是实实在在的、相互竞争的优先事项，既消耗金钱也消耗精力。”他说道。

此外，还有一些人则不确定如何驾驭金融市场。

星展银行 (DBS Bank) digiWealth负责人 Jamie Lee 表示，随着时间的推移，这会使他们开始投资的惰性越来越大。对亏损的恐惧也会与日俱增。

然而，财经专家强调，开始投资永远不嫌晚。

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40岁以后开始投资，为时已晚吗？

随着新加坡人寿命的延长，退休生活很可能长达二三十年。

Lee 表示，这意味着一个40岁开始投资并计划在65岁退休的人，仍有大约25年的时间让其投资增值。

例如，每月投资1000新元，在年回报率为4%且将收益再投资的情况下，25年后其投资组合的价值可能超过51万新元。

Goh 说，这一原则同样适用于较小的金额。假设年回报率在5%至8%之间，每月投资100新元，持续20年，可能会增值到4.1万至5.9万新元之间。

Goh 补充道：“计算结果比大多数人想象的要鼓舞人心。”

Fidelity International 退休投资主管兼投资组合经理 Joseph Zhang 表示，那些已经退休、年届六旬的人士仍应将投资放在首位。

他补充道，许多退休人士的未来仍有数十年之久，这使得通货膨胀成为他们财务安全的“最大敌人”。

虽然退休人士由于不再有固定收入，通常无法承担太大的投资风险，但将储蓄以现金形式持有会使其购买力不断被侵蚀。

相反，退休规划应将投资与保险方案相结合，以平衡增长与保障。

迈出第一步

对于起步较晚的人来说，第一步是学习。

Goh 说，全国理财教育计划“理财有方”(MoneySense) 为初学者提供了易于获取的资源，而广泛阅读或观察他人则可以帮助投资者了解市场、风险和多元化投资的基本知识。

Lee 表示，这类投资者也应该明确自己的理财目标。除了退休，40多岁或以上的人可能还希望为旅行等短期目标进行储蓄。

她补充说，了解这些目标将有助于他们确定自己可以承担的风险水平以及可以持续投资的时间。

与此同时，专家建议先建立一笔足以支付三到六个月开销的应急基金，然后再进行大规模投资。

Goh 表示，还应减少高息消费债务，例如信用卡未偿余额。

他指出，如果借款人继续为消费债务支付两位数的利息，投资收益很容易就会被侵蚀掉。

“因此，（一个人的）生活方式也需要加以管理。”他说道。

建立投资组合

专家们敦促投资者从任何自己感到舒适的金额开始。

Goh 说：“金额的多少远不如开始行动本身来得重要。”

为了保持纪律性，Lee 建议通过每月定期定额供款的方式实现自动化投资。

例如，星展银行的 digiWealth 理财规划平台（可通过该银行的手机应用程序使用）允许用户设置自动化投资，并轻松调整每月供款额。

对于临近退休的人士，Lee 还推荐采用带有“下滑轨道”（glide path）的投资组合。“下滑轨道”是一种投资组合策略，随着投资者年龄的增长，它会自动降低股票等高风险资产的敞口，并增加对债券的配置。

星展银行的退休 digiPortfolio 同样可通过该银行的应用程序使用，它依靠下滑轨道，根据个人的退休需求来自动进行资产配置和提款。

星展银行预计其下滑轨道解决方案长期年化回报率将在5%至6%左右。

Zhang 表示，即使是那些投资起步较晚的人，也可以“中途加入下滑轨道”。

他表示，Fidelity 自己的投资组合旨在根据个人处于退休旅程的哪个阶段，来推荐合适的投资风险水平。

中央公积金 (Central Provident Fund) 本身也将在2028年左右推出生命周期基金，该基金采用下滑轨道机制，可根据成员的退休年限调整资产配置。

应该投资多少？

专家通常建议将收入的10%至20%用于投资。

但 Goh 承认，许多40多岁的人是“三明治一代”，既要抚养子女又要赡养年迈的父母，因此他建议这些人从一个“可控”的金额开始。

Lee 建议投资应遵循三个原则：复利、多元化和一致性。

对于起步较晚的投资者来说，多元化尤为重要。将投资分散到不同的资产类别、行业和地区有助于平滑回报，因为不同资产在整个经济周期中的表现各不相同。

Lee 表示，投资者可以通过长期定期投资来建立一个“核心”投资组合。基于一个由60%股票和40%债券组成的均衡型投资组合的典型表现，这类组合的目标年回报率可设定在4%左右。

Lee 说，一旦投资者建立了核心投资组合，他们就可以根据自己的风险偏好，考虑投资于其他行业或资产。

Goh 表示，初学者投资者可以利用海峡时报指数或标普500指数等广泛的市场指数作为基准，来衡量其投资组合的表现。

总而言之，专家们强调，任何人开始投资都不会太晚。

Goh 说：“40岁开始并持之以恒，仍然远远好过60岁时才追悔莫及。”