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超越公开与私募之分：亚洲机构如何重新思考投资组合的构建

挑战在于，如何构建一个在市场变化中仍能持续实现投资目标的投资组合。

    • 投资者不再首先考虑应向某个资产类别配置多少资金，而是希望先明确所要求的投资结果，然后再做出决策。
    • 投资者不再首先考虑应向某个资产类别配置多少资金，而是希望先明确所要求的投资结果，然后再做出决策。 图片来源：PIXABAY

    Katherine Cox

    Published Sun, Oct 25, 2026 · 04:01 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    几十年来，机构投资组合的构建主要通过资产类别配置的方式进行，其风险预算、基准和问责制也围绕着相同的类别进行组织。

    这种方法提供了纪律性，但也可能导致投资者隔离地评估每项配置，而不是根据其对整个投资组合的贡献来评估。

    在当今环境下，这一点尤为重要。地缘政治格局的碎片化、财政压力、通胀的不确定性、技术颠覆以及不断变化的相关性，都扩大了资产所有者需要准备应对的经济后果范围。

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    Investment portfoliosPublic equityPrivate capital

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